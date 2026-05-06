Volvería la Copa Argentina a Jujuy: qué equipos jugarían y cuándo

El regreso de la Copa Argentina al Estadio 23 de Agosto se concretaría después de 4 años, con un partido de 16avos de final que se disputaría en el mes de mayo. Según pudo conocer TodoJujuy.com, el cruce sería entre Racing vs Defensa y Justicia.
Cuándo juegan Racing vs Defensa y Justicia en Jujuy
Tal cual informaron fuentes oficiales a nuestro medio, el partido entre Racing vs Defensa y Justicia por 16avos de Copa Argentina se jugaría el domingo 31 de mayo enel Estadio 23 de Agosto. Con horario a confirmar por la organización del torneo.
Copa Argentina estadio 23 de Agosto
Última vez que Jujuy fue sede de la Copa Argentina
El antecedente más reciente de Copa Argentina en el Estadio 23 de Agosto fue en 2022, cuando Jujuy recibió dos partidos del torneo: Independiente vs Vélez y Agropecuario vs Racing.
En esos cruces, Independiente venció 2-0 a Vélez, mientras que Racing quedó eliminado tras perder 2-1 ante Agropecuario.
Un jugador de Gimnasia de Jujuy fue figura en la victoria de Independiente ante Vélez
Uno de los cruces de Copa Argentina disputados en el Estadio 23 de Agosto tuvo como protagonista a Milton Álvarez, actual arquero de Gimnasia de Jujuy. En aquel momento, el futbolista defendía el arco de Independiente, equipo que era dirigido por Julio César Falcioni.
Durante gran parte de 2022, Sebastián Sosa fue el arquero titular del Rojo y disputó 20 partidos de liga. Sin embargo, en agosto de ese año perdió momentáneamente la titularidad con Falcioni y Álvarez asumió el puesto.
De esa manera, en el partido ante Vélez por Copa Argentina, disputado en septiembre de 2022 en Jujuy, Milton Álvarez fue quien se hizo cargo de cuidar el arco de Independiente, finalizando el encuentro sin goles en contra.
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