Desbarataron un punto de venta de droga en El Carmen: hay un detenido

Un operativo coordinado por el Ministerio Público de la Acusación permitió desarticular un punto de venta de droga en la ciudad de El Carmen . Como resultado del procedimiento, fue detenido el principal sospechoso, quien actualmente se encuentra con prisión preventiva mientras avanza la investigación.

Policiales. Hallaron más de 18 kilos de cocaína en colectivos que salieron de Jujuy

El hecho tuvo origen el pasado 28 de abril en inmediaciones del barrio María, donde efectivos de la Brigada de Narcotráfico de Monterrico detectaron a un hombre que realizaba presuntas maniobras de comercialización de drogas a pequeña escala.

Al momento de ser interceptado, el sujeto tenía en su poder 13,9 gramos de clorhidrato de cocaína —y/o pasta base— fraccionados en dosis listas para la venta, lo que refuerza la hipótesis de narcomenudeo.

Secuestro de droga, dinero y otros elementos

Durante el procedimiento, los agentes también secuestraron $97.500 en efectivo, tarjetas de débito y otros elementos considerados clave para la causa. Según los investigadores, estos indicios evidencian una actividad ilícita sostenida en el tiempo.

Allanamiento en el centro de la ciudad

A partir de las pruebas recolectadas, el fiscal Luis de Aparici, titular de la Fiscalía de Narcomenudeo N° 4 de Perico, solicitó un allanamiento de urgencia que fue autorizado por el juez de Control Pablo Pullen Llermanos.

La medida se concretó en una vivienda ubicada en el barrio Centro de El Carmen, donde se incorporaron nuevos elementos probatorios a la investigación.

Prisión preventiva para el acusado

El 2 de mayo se llevó a cabo la audiencia imputativa, instancia en la que la Justicia dispuso la prisión preventiva por 30 días para el acusado, mientras continúan las actuaciones judiciales.

La importancia de las denuncias anónimas

Desde el MPA remarcaron que este tipo de procedimientos suele iniciarse gracias a denuncias anónimas realizadas por vecinos. En ese sentido, recordaron que estos aportes pueden hacerse de manera segura a través de los canales oficiales, contribuyendo a la lucha contra el narcomenudeo en la provincia.