miércoles 06 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de mayo de 2026 - 09:31
Jujuy.

Desbarataron un punto de venta de droga en El Carmen: hay un detenido

Un operativo en El Carmen terminó con un detenido y el secuestro de cocaína fraccionada, dinero en efectivo y elementos clave vinculados al narcomenudeo local.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Operativo anti narco en El Carmen

Operativo anti narco en El Carmen

Un operativo coordinado por el Ministerio Público de la Acusación permitió desarticular un punto de venta de droga en la ciudad de El Carmen. Como resultado del procedimiento, fue detenido el principal sospechoso, quien actualmente se encuentra con prisión preventiva mientras avanza la investigación.

Lee además
18kilos de cocaína en colectivos que salieron de Jujuy
Policiales.

Hallaron más de 18 kilos de cocaína en colectivos que salieron de Jujuy
Megaoperativo antidroga en Tucumán 
País.

Tucumán: en 24 horas secuestraron 260 kilos de cocaína

Ciudad de El Carmen - Jujuy
Ciudad de El Carmen - Jujuy

Ciudad de El Carmen - Jujuy

Inicio del procedimiento en barrio María

El hecho tuvo origen el pasado 28 de abril en inmediaciones del barrio María, donde efectivos de la Brigada de Narcotráfico de Monterrico detectaron a un hombre que realizaba presuntas maniobras de comercialización de drogas a pequeña escala.

Al momento de ser interceptado, el sujeto tenía en su poder 13,9 gramos de clorhidrato de cocaína —y/o pasta base— fraccionados en dosis listas para la venta, lo que refuerza la hipótesis de narcomenudeo.

Secuestro de droga, dinero y otros elementos

Durante el procedimiento, los agentes también secuestraron $97.500 en efectivo, tarjetas de débito y otros elementos considerados clave para la causa. Según los investigadores, estos indicios evidencian una actividad ilícita sostenida en el tiempo.

Allanamiento en el centro de la ciudad

A partir de las pruebas recolectadas, el fiscal Luis de Aparici, titular de la Fiscalía de Narcomenudeo N° 4 de Perico, solicitó un allanamiento de urgencia que fue autorizado por el juez de Control Pablo Pullen Llermanos.

La medida se concretó en una vivienda ubicada en el barrio Centro de El Carmen, donde se incorporaron nuevos elementos probatorios a la investigación.

Prisión preventiva para el acusado

El 2 de mayo se llevó a cabo la audiencia imputativa, instancia en la que la Justicia dispuso la prisión preventiva por 30 días para el acusado, mientras continúan las actuaciones judiciales.

La importancia de las denuncias anónimas

Desde el MPA remarcaron que este tipo de procedimientos suele iniciarse gracias a denuncias anónimas realizadas por vecinos. En ese sentido, recordaron que estos aportes pueden hacerse de manera segura a través de los canales oficiales, contribuyendo a la lucha contra el narcomenudeo en la provincia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Hallaron más de 18 kilos de cocaína en colectivos que salieron de Jujuy

Tucumán: en 24 horas secuestraron 260 kilos de cocaína

Viajaba de Jujuy a Mendoza con casi 40 kilos de cocaína y lo detuvieron en Catamarca

Cayó una banda narco que trasladaba cocaína desde La Quiaca a Buenos Aires

El Carmen Básquet venció a 9 de Julio en Salta y estiró a ocho su racha de triunfos

Lo que se lee ahora
Llega una nueva ciclogénesis al país - Imagen ilustrativa 
Jujuy.

Llega una ciclogénesis al centro y norte del país: cómo va a afectar a Jujuy

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Celebrarán el Día de Goku en Jujuy (Foto ilustrativa) video
Jujuy.

Celebrarán el Día de Goku en Jujuy con un encuentro para fanáticos de Dragon Ball

Llega una nueva ciclogénesis al país - Imagen ilustrativa 
Jujuy.

Llega una ciclogénesis al centro y norte del país: cómo va a afectar a Jujuy

Desarticularon una banda narco que trasladaba cocaína desde La Quiaca a Buenos Aires
Policiales.

Cayó una banda narco que trasladaba cocaína desde La Quiaca a Buenos Aires

Imagen creada con IA. video
Salud.

Está prohibida la venta y consumo de carne de burro en Jujuy

Encontraron al nene que era buscado en Corrientes: el papá está detenido
País.

Encontraron al nene que era buscado en Corrientes: el papá está detenido

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel