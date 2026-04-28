Viajaba de Jujuy a Mendoza con casi 40 kilos de cocaína y lo detuvieron en Catamarca

Un importante operativo de control vehicular permitió interceptar un cargamento de cocaína que era transportado desde La Quiaca, provincia de Juju, hacia Mendoza. El procedimiento se llevó a cabo sobre la Ruta Nacional N° 38, en la provincia de Catamarca.

Policiales. Salió de Jujuy con 11 kilos de cocaína y lo detuvieron en Santiago del Estero

Jujuy. Ingirieron más de 190 cápsulas de cocaína y fueron detenidos en La Quiaca

Encontraron cocaína dentro de un auto que iba de Jujuy a Mendoza

Encontraron cocaína dentro de un auto que iba de Jujuy a Mendoza

El hecho ocurrió cuando efectivos de la Sección Núcleo del Escuadrón 67 “Catamarca” detuvieron la marcha de un automóvil Citroën C3 que había partido desde La Quiaca, en Jujuy, y tenía como destino final la provincia de Mendoza.

Durante la inspección, los uniformados utilizaron un escáner móvil que permitió detectar anomalías en distintas partes del vehículo, especialmente en el torpedo y los zócalos, lo que despertó sospechas inmediatas.

Casi 40 kilos de cocaína ocultos en el vehículo

Tras una requisa más exhaustiva, los gendarmes encontraron un total de 47 paquetes rectangulares junto a otros 7 envoltorios amorfos ocultos en la estructura del automóvil.

Posteriormente, se realizó la prueba de campo Narcotest, que confirmó que se trataba de cocaína. El peso total del cargamento alcanzó los 39 kilos con 91 gramos.

Intervención judicial y detención

Ante la magnitud del hallazgo, tomó intervención el Juzgado Federal N°1 de Catamarca, junto con la Fiscalía Federal, que ordenaron el secuestro de la droga y del vehículo.

Asimismo, se dispuso la detención del conductor, quien quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para determinar el origen y destino final del estupefaciente.