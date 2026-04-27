Detuvieron un colectivo en Salta que había salido de Jujuy y que llevaba una presunta víctima de trata

Detuvieron un colectivo en Salta que salió de Jujuy y que llevaba una presunta víctima de trata

Una menor de edad fue detectada en Salta mientras viajaba sin adultos responsables junto a 13 ciudadanos de nacionalidad colombiana en un colectivo de pasajeros que había partido desde Jujuy con destino a Buenos Aires.

País. Trata de personas: madre e hijo irán a juicio en un caso que tenía como destino Jujuy

El procedimiento se realizó en la localidad salteña de General Güemes y quedó bajo intervención de la Fiscalía Federal de Salta. El operativo fue llevado adelante por efectivos del Escuadrón 45 de Gendarmería Nacional este lunes.

El personal de la fuerza detuvo la marcha del colectivo sobre la Ruta Provincial 10 . Durante el control documentológico, constataron que 14 ciudadanos colombianos viajaban sin ningún documento que avalara su ingreso al país.

Detuvieron un colectivo en Salta que salió de Jujuy y que llevaba una presunta víctima de trata Detuvieron un colectivo en Salta que salió de Jujuy y que llevaba una presunta víctima de trata

Entre ellos se encontraba una joven menor de edad, que no estaba acompañada por sus padres ni por mayores responsables a cargo. Esta situación despertó las sospechas de los gendarmes, por lo que se activó el procedimiento correspondiente.

La menor fue asistida y quedó bajo resguardo

Tras detectar la situación, registraron los equipajes de la joven y de sus acompañantes. En el interior hallaron elementos de uso íntimo, entre otras pertenencias. El magistrado dispuso que la presunta víctima de trata fuera trasladada al Hospital de la localidad de Güemes para la realización de estudios médicos.

Luego fue derivada al Hospital Materno Infantil de Salta, donde permaneció internada con custodia policial. Posteriormente, se ordenó que la menor fuera entregada a la Dirección de Trata de Personas de la provincia de Salta.

Secuestraron hojas de coca y mercadería extranjera

Durante el control del transporte, el personal de la Fuerza también secuestró 280 kilos de hojas de coca en estado natural, que estaban escondidos en un doble fondo de la bodega del colectivo. Además, los efectivos hallaron 112 bultos de mercadería de origen extranjero.

Secuestro de hojas de coca Secuestro de hojas de coca

El procedimiento se llevó adelante por infracción a las leyes 25.871 de “Migraciones”, 22.415 del “Código Aduanero” y 26.364 de “Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas”.

Detención y expulsión de los ciudadanos colombianos

Intervino la Fiscalía Federal de Salta, que ordenó la detención de los 13 ciudadanos colombianos. Luego de las actuaciones correspondientes, se dispuso su expulsión por el Paso Internacional de Aguas Blancas. En tanto, los dos conductores del transporte y la coordinadora quedaron supeditados a la causa.