lunes 27 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de abril de 2026 - 17:57
País.

Detuvieron un colectivo en Salta que había salido de Jujuy y que llevaba una presunta víctima de trata

En Salta detuvieron a un colectivo que había partido de Jujuy y que transportaba a una posible víctima de trata.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Detuvieron un colectivo en Salta que salió de Jujuy y que llevaba una presunta víctima de trata

Detuvieron un colectivo en Salta que salió de Jujuy y que llevaba una presunta víctima de trata

Una menor de edad fue detectada en Salta mientras viajaba sin adultos responsables junto a 13 ciudadanos de nacionalidad colombiana en un colectivo de pasajeros que había partido desde Jujuy con destino a Buenos Aires.

Lee además
trata de personas: madre e hijo iran a juicio en un caso que tenia como destino jujuy
País.

Trata de personas: madre e hijo irán a juicio en un caso que tenía como destino Jujuy
Trata de personas exprés (Foto ilustrativa)
Jujuy.

Trata de personas exprés: "Los depredadores están en las redes sociales"

El procedimiento se realizó en la localidad salteña de General Güemes y quedó bajo intervención de la Fiscalía Federal de Salta. El operativo fue llevado adelante por efectivos del Escuadrón 45 de Gendarmería Nacional este lunes.

El personal de la fuerza detuvo la marcha del colectivo sobre la Ruta Provincial 10. Durante el control documentológico, constataron que 14 ciudadanos colombianos viajaban sin ningún documento que avalara su ingreso al país.

Detuvieron un colectivo en Salta que salió de Jujuy y que llevaba una presunta víctima de trata
Detuvieron un colectivo en Salta que salió de Jujuy y que llevaba una presunta víctima de trata

Detuvieron un colectivo en Salta que salió de Jujuy y que llevaba una presunta víctima de trata

Entre ellos se encontraba una joven menor de edad, que no estaba acompañada por sus padres ni por mayores responsables a cargo. Esta situación despertó las sospechas de los gendarmes, por lo que se activó el procedimiento correspondiente.

La menor fue asistida y quedó bajo resguardo

Tras detectar la situación, registraron los equipajes de la joven y de sus acompañantes. En el interior hallaron elementos de uso íntimo, entre otras pertenencias. El magistrado dispuso que la presunta víctima de trata fuera trasladada al Hospital de la localidad de Güemes para la realización de estudios médicos.

Luego fue derivada al Hospital Materno Infantil de Salta, donde permaneció internada con custodia policial. Posteriormente, se ordenó que la menor fuera entregada a la Dirección de Trata de Personas de la provincia de Salta.

Secuestraron hojas de coca y mercadería extranjera

Durante el control del transporte, el personal de la Fuerza también secuestró 280 kilos de hojas de coca en estado natural, que estaban escondidos en un doble fondo de la bodega del colectivo. Además, los efectivos hallaron 112 bultos de mercadería de origen extranjero.

Secuestro de hojas de coca
Secuestro de hojas de coca

Secuestro de hojas de coca

El procedimiento se llevó adelante por infracción a las leyes 25.871 de “Migraciones”, 22.415 del “Código Aduanero” y 26.364 de “Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas”.

Detención y expulsión de los ciudadanos colombianos

Intervino la Fiscalía Federal de Salta, que ordenó la detención de los 13 ciudadanos colombianos. Luego de las actuaciones correspondientes, se dispuso su expulsión por el Paso Internacional de Aguas Blancas. En tanto, los dos conductores del transporte y la coordinadora quedaron supeditados a la causa.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Trata de personas: madre e hijo irán a juicio en un caso que tenía como destino Jujuy

Trata de personas exprés: "Los depredadores están en las redes sociales"

Trata de personas en Salta: imputaron a una pareja por explotación sexual de menores

Alarma en Salta: encontraron balas dentro del tacho de basura en una escuela

Salta podría recibir otro partido de Copa Argentina: qué equipos jugarían y cuándo

Lo que se lee ahora
Cronograma de pagos.
Jujuy.

Confirmaron en Jujuy el cronograma de pagos de mayo 2026

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Cronograma de pagos.
Jujuy.

Confirmaron en Jujuy el cronograma de pagos de mayo 2026

Incendios en Jujuy.
Policiales.

Trágico: se incendiaron dos casas en Jujuy y murieron dos personas

Un jujeño murió tras una feroz golpiza en Tarija.
Mundo.

Un jujeño murió tras una feroz golpiza en Bolivia y hay un detenido: reclaman justicia

Ingreso ola polar
País.

Ingresó una masa de aire frío de origen polar en Argentina: el pronóstico en Jujuy

Batalla de León. 
Jujuy.

Día Grande de Jujuy: recrearon la Batalla de León de 1821

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel