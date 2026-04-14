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14 de abril de 2026 - 20:47
Jujuy.

Trata de personas exprés: "Los depredadores están en las redes sociales"

Una especialista de Jujuy alertó sobre la desaparición de niños y jóvenes y la nueva modalidad: la trata de personas exprés.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Trata de personas exprés (Foto ilustrativa)

Trata de personas exprés (Foto ilustrativa)

María Eugenia Jamarlli es abogada y especialista en trata de personas. En charla con Canal 4, aseguró que la trata de personas exprés es una nueva modalidad que capta niños y adolescentes. “Estamos todos muy alarmados y preocupados por la cantidad de niños que desaparecen”.

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Asegura que, según datos nacionales, en nuestro país desaparecen dos niños por día. “Una de las formas de captación que tienen es a través de las redes sociales”, y marcó que Jujuy es clave por su ubicación en el continente.

“Geopolíticamente estamos en un lugar estratégico. Es el Cusco de América del Sur. En tres horas un niño que desaparece puede estar en el Perú, en Chile, en Brasil”, y detalló que tenemos “una gran frontera permeable, porque se puede pasar caminando, en las fronteras como La Quiaca o en la puna jujeña, en el cual el paso ilegal de personas es continuo”.

La trata de personas exprés y las redes sociales

Los depredadores hoy albergan en las redes sociales. Un niño con un celular está en peligro de un depredador, que busca su confianza. Entonces, cuando el niño está solo en su habitación con el celular, ahí en segundos puede llegar a tener la confianza de un depredador”.

La especialista indicó que, en ese momento, el menor de edad “puede enviar una imagen sensible con la que después puede extorsionar al niño para que salga de su hogar y en horas, por eso se habla de la trata exprés, puede realizarse la explotación del menor”, detalló.

Consejos para evitar la trata

Jamarlli aconsejó “no dejar al niño solo en su habitación. Los lugares de internet que sean comunes, como el comedor en el cual papá y mamá siempre están pasando”, y marcó “no permitir los auriculares porque ustedes van a poder escuchar. Cuando el juego es online, multijugador y pueden chatear, pueden escuchar lo que están hablando y detectar una situación de peligro”.

Dijo que la modalidad de captación “es a través de las redes sociales con dos formas: a través de la caza y la pesca. La pesca es cuando el depredador intenta interactuar con el menor en un juego como Roblox, Fortnite o Free Fire.

usuarios de roblox
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Dijo que así obtiene “la confianza" y los pasa a "otras redes sociales que son de mayor acceso, como un WhatsApp. O directamente los miran a grupos de WhatsApp sin que conozcan a nadie y empiezan a interactuar. En 13 segundos pueden tener la información necesaria para poder ver si el niño es vulnerable emocionalmente o económicamente”.

Señaló que cuando habla de un niño vulnerable emocionalmente, “lamentablemente el celular ha empezado a ser parte de la familia, pero también un bloque entre papá y mamá. El niño se siente solo y empieza a encontrar la confianza en un extraño en el celular y ahí es donde empieza la primera conexión. Empieza con el grooming, pero puede desatar en trata de personas”, alertó.

Dijo que la trata de personas “es el único delito que cambia, que se transforma con las nuevas realidades. Después del COVID, el protagonismo hasta de nuestras vidas ha sido el celular. La trata de personas se ha dado cuenta de esto y sabe que con antecedentes de la desaparición de menores, nosotros podemos detectar dónde están operando. Entonces la nueva modalidad es la trata expres”.

“Los captan por las redes sociales, el niño entrega una foto íntima, empieza la extorsión y después dicen en qué hora pueden ir y volver para ser explotados”, dijo Jamarlli y recordó el caso de un colegio de Salta con decenas de involucrados.

“En los recreos o antes de ir a la escuela o a la salida de la escuela, un taxista involucrado los llevaba a un hotel donde eran explotados y después volvían a su casa. Entonces un menor que desaparece un viernes y misteriosamente aparece un lunes, ¿qué pasó con ese menor? ¿Nos dicen la situación de ese menor, si fue explotado o en qué circunstancias aparece? No”, lamentó.

Trata de personas (imagen realizada conIA)

Entonces ahí también se apacigua el temor de las personas porque desapareció, pero ya apareció antes. ¿Pero en qué circunstancias apareció ese menor?. Los padres tienen que estar alerta, porque un celular es una ventana a un depredador”.

Las edades más vulnerables

Detalló que las edades más vulnerables son las de la preadolescencia, desde los 10 años hasta los 14 años. “Los niños son muy vulnerables, muy influenciables y por ahí tienen también determinaciones de poder irse y hacer encuentros, fotografías y quedan dentro de estas redes”.

Alertó que si los chicos tienen un celular “está en peligro porque las corporaciones no tienen límite. Aquí en el mundo real existe el derecho penal y los derechos del niño, pero cuando baja y se sumerge al mundo de internet, aquí no hay nadie que proteja a tu niño”, cerró.

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