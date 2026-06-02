Cuándo cobrarán el aguinaldo los empleados estatales de Jujuy

El Gobierno de Jujuy confirmó la fecha estimada para el pago del aguinaldo a los trabajadores estatales de la provincia . En dialogo con Canal 4, el ministro de Hacienda, Federico Cardozo, adelantó que el depósito del Sueldo Anual Complementario (SAC) se concretará cerca del 20 de junio.

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La definición llega en medio de las negociaciones paritarias que el Ejecutivo mantiene con los sindicatos provinciales.

“El aguinaldo, ante las necesidades y requerimientos de los gremios, queremos pagarlo antes de finalizar junio”, expresó el funcionario.

“Estimamos que se pagará cerca del 20 de junio”. “Estimamos que se pagará cerca del 20 de junio”.

“Después de pagar el aguinaldo nos volveremos a reunir con los gremios para avanzar en las paritarias”, señaló Cardozo.

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Qué es el aguinaldo

El aguinaldo, conocido formalmente como Sueldo Anual Complementario, representa un pago extra que reciben los trabajadores registrados dos veces al año.

En Argentina, el SAC se divide en dos cuotas:

La primera se paga en junio.

La segunda se acredita en diciembre.

El monto equivale al 50% del mejor sueldo mensual recibido por el trabajador durante cada semestre.

Por ejemplo, si un empleado tuvo distintos salarios entre enero y junio, el cálculo toma el salario mensual más alto de ese período y sobre ese valor se liquida la mitad.

Aguinaldo Llega el pago del aguinaldo en Jujuy.

Cómo se calcula el medio aguinaldo

Para calcular el aguinaldo se debe identificar cuál fue el sueldo bruto más alto cobrado durante el semestre correspondiente.

La fórmula es simple:

Mejor sueldo del semestre ÷ 2.

Si el trabajador no prestó servicios durante todo el semestre, el pago se realiza de manera proporcional a los meses trabajados.

El SAC incluye conceptos remunerativos habituales, aunque pueden existir diferencias según cada recibo salarial o situación laboral específica.

En el caso de los empleados públicos jujeños, el depósito suele realizarse junto a un cronograma organizado sectores de la administración provincial.

¿Se paga Impuesto a las Ganancias con el aguinaldo?

En Argentina, el aguinaldo puede quedar alcanzado por el Impuesto a las Ganancias, aunque depende del nivel salarial de cada trabajador.

Actualmente, el Sueldo Anual Complementario (SAC) se suma al ingreso mensual para calcular si corresponde pagar el tributo. Por eso, muchos empleados que durante el año no tributan pueden sufrir descuentos en junio o diciembre cuando cobran el aguinaldo.

De todos modos, ARCA aplica una deducción especial sobre el medio aguinaldo para aliviar el impacto del impuesto en determinados salarios.

Para qué usan el aguinaldo los jujeños

En Jujuy, las respuestas muestran distintas prioridades a la hora de usar el aguinaldo. Algunos consultados señalaron que intentan destinar una parte al ahorro, aunque reconocen que no siempre alcanza. “Se hace lo que se puede”, expresó una persona consultada.

Otros indicaron que el dinero se va principalmente en impuestos y deudas. También hubo quienes remarcaron que, si queda margen, buscan darse algún gusto. Antes con el aguinaldo se iba uno de viaje, ahora no es tan así, señaló otra persona. En la misma línea, una de las respuestas reflejó el peso de las obligaciones económicas: “Todo es deudas, hasta se saca créditos para pagar”.