Salta: confirmaron cuándo pagan los sueldos de mayo y el aguinaldo

Cronograma de pagos.

El Gobierno de Salta informó el cronograma de pagos correspondiente a los haberes de mayo de 2026 para los trabajadores de la Administración Pública Provincial. Los sueldos se depositarán el sábado 30 de mayo y el medio aguinaldo se pagará el martes 16 de junio.

La información fue confirmada por el Ministerio de Economía y Servicios Públicos, que detalló las fechas de acreditación para los distintos sectores de la administración provincial.

Cuándo cobran los estatales de Salta Cronograma de pagos Jujuy Cronograma de pagos en Salta.

De acuerdo al cronograma oficial, el sábado 30 de mayo se depositarán los salarios correspondientes al mes de mayo para la totalidad de la Administración Pública Provincial.

Ese día cobrarán los agentes de salud, seguridad, educación, administración centralizada, descentralizada y el resto de los trabajadores estatales de la provincia. Pago para docentes y aguinaldo Desde el Gobierno provincial también informaron que en la misma jornada se acreditará la Compensación Transitoria Docente. Por otra parte, el martes 16 de junio se realizará el depósito del Sueldo Anual Complementario (SAC), correspondiente al primer semestre del año.

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