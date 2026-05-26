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26 de mayo de 2026 - 21:27
País.

Salta: confirmaron cuándo pagan los sueldos de mayo y el aguinaldo

El Gobierno de Salta informó que los sueldos de mayo se depositarán el sábado 30 y el aguinaldo se pagará el martes 16 de junio.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
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La información fue confirmada por el Ministerio de Economía y Servicios Públicos, que detalló las fechas de acreditación para los distintos sectores de la administración provincial.

Cuándo cobran los estatales de Salta

Cronograma de pagos Jujuy
Cronograma de pagos en Salta.

Cronograma de pagos en Salta.

De acuerdo al cronograma oficial, el sábado 30 de mayo se depositarán los salarios correspondientes al mes de mayo para la totalidad de la Administración Pública Provincial.

Ese día cobrarán los agentes de salud, seguridad, educación, administración centralizada, descentralizada y el resto de los trabajadores estatales de la provincia.

Pago para docentes y aguinaldo

Desde el Gobierno provincial también informaron que en la misma jornada se acreditará la Compensación Transitoria Docente.

Por otra parte, el martes 16 de junio se realizará el depósito del Sueldo Anual Complementario (SAC), correspondiente al primer semestre del año.

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