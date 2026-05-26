Llegaron US$1000 millones del FMI y las reservas tocaron su nivel más alto desde 2019

El Fondo Monetario Internacional (FMI) envió este martes un desembolso de US$1000 millones a la Argentina, luego de aprobar la segunda revisión del acuerdo firmado con el Gobierno nacional en abril de 2025. Con ese ingreso, las reservas del Banco Central alcanzaron los US$47.908 millones, el nivel más alto desde octubre de 2019.

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El giro corresponde al tercer desembolso dentro del Programa de Facilidades Extendidas acordado entre el FMI y la gestión de Javier Milei. Según los datos informados, las reservas del Banco Central habían cerrado el viernes en US$46.803 millones y subieron US$1105 millones tras la acreditación de los fondos.

El primer desembolso del programa fue de US$12.000 millones y llegó en abril de 2025, cuando el Gobierno cerró el acuerdo con el organismo y anunció la salida del cepo. Luego, en agosto, el FMI giró otros US$2000 millones tras la primera revisión.

Con esta nueva transferencia, la Argentina recibió cerca del 80% del total acordado con el organismo dentro del programa económico. La aprobación de la segunda revisión había sido confirmada por el Directorio del FMI, que habilitó el desembolso por US$1000 millones.

FMI - Argentina Acuerdo del Gobierno con el FMI.

Los compromisos del Gobierno con el FMI

Tras la revisión, el FMI señaló que el Gobierno mantiene compromisos vinculados a la estabilidad macroeconómica, la política fiscal, la acumulación de reservas y el esquema monetario y cambiario.

En materia fiscal, el organismo destacó la búsqueda del equilibrio general, con límites al gasto, racionalización de subsidios, focalización de la asistencia social y priorización de obras de infraestructura.

Sobre la política monetaria y cambiaria, el Fondo indicó que las autoridades argentinas se comprometieron a seguir reconstruyendo reservas. También sostuvo que el tipo de cambio continuará fluctuando con flexibilidad dentro de bandas cambiarias, con ventas de divisas solo ante episodios de volatilidad excesiva.

El FMI, además, marcó que la Argentina debe avanzar en el acceso sostenido a los mercados internacionales de capitales y en la reducción de la exposición del país con el organismo. También advirtió que siguen siendo necesarias mejoras en la gobernanza del Banco Central y en la calidad y difusión de los datos de inflación.