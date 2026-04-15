Argentina llegó a un acuerdo con el FMI para un desembolso por USD 1.000 millones

El Gobierno Nacional y el equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegaron a un acuerdo que permitirá al país acceder a cerca de USD 1.000 millones en el marco de la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF).

El pedido que llevó a cabo el Ejecutivo está estrechamente vinculado con “la aprobación parlamentaria del Presupuesto 2026 y de legislación clave para la agenda de reformas”. Asimismo, se relaciona con “ajustes al marco monetario y cambiario que han derivado en una acumulación incipiente de reservas”.

Teniendo en cuenta el comunicado emitido por el FMI, las autoridades argentinas y el staff del organismo llegaron a un entendimiento sobre un paquete de políticas sólido y equilibrado, destinado a consolidar la desinflación, la estabilidad externa y el crecimiento, respaldando así el acceso oportuno y sostenible a los mercados.

En ese marco, el Fondo enfatizó que “la administración logró la aprobación parlamentaria del Presupuesto 2026 y de legislación crítica orientada a formalizar la tenencia de activos financieros por parte de residentes, incrementar la flexibilidad laboral, ratificar acuerdos comerciales clave y destrabar inversiones en minería”.

El comunicado del staff del FMI puntualizó que “la Argentina sigue resistiendo bien los efectos derivados de la guerra en Medio Oriente, dados los avances en sus fundamentos y su condición de exportador neto de energía”. Además, subrayó que por primera vez en seis años, las empresas pudieron “repatriar dividendos”.

Los objetivos que presentó el FMI

En cuanto a los objetivos de política económica, el staff del FMI remarcó que el ancla principal seguirá siendo el equilibrio financiero en caja, consistente con un superávit primario de 1,4 por ciento del PBI este año, sustentado por un control estricto del gasto, aunque preservando márgenes para la asistencia social focalizada.

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También se prevé que “reformas graduales en el sistema tributario, previsional y fiscal aumenten la calidad y sostenibilidad del ancla fiscal”. Respecto al plano monetario, indicaron que “las operaciones se seguirán reforzando, con medidas inmediatas para contener la volatilidad de tasas y mejorar la transmisión de la política monetaria y la asignación de crédito”.

Sobre el frente externo, el acuerdo establece que las reservas internacionales netas aumentarán en al menos 8.000 millones de dólares en 2026, impulsadas por la movilización de financiamiento en moneda extranjera y compras sostenidas de divisas por el banco central, por un mínimo de 10.000 millones este año.