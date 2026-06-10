La construcción y la industria volvieron a caer en abril según el INDEC

Se registró otra fuerte caída de la construcción y la industria en abril.

En abril de 2026 , tanto la actividad de la construcción como la industria manufacturera acentuaron su caída, de acuerdo con las últimas estadísticas oficiales publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) . Los dos sectores presentaron descensos interanuales del 2,8% en comparación con el mismo mes del año previo.

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Este último dato evidencia el efecto de la desaceleración económica sobre el nivel de producción . El relevamiento oficial también señala que, en la serie desestacionalizada , la construcción registró una baja del 4% , mientras que la industria retrocedió 2,1% en comparación con marzo, profundizando así la tendencia contractiva del período.

En el caso del sector manufacturero , doce de sus dieciséis ramas evidenciaron caídas interanuales , con descensos marcados en actividades como la fabricación de maquinaria y equipo , la industria textil y la producción de vehículos automotores .

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) , el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) registró en abril de 2026 una disminución del 2,8% en relación con el mismo mes de 2025, mientras que el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI manufacturero) mostró una baja equivalente en la comparación interanual .

En el balance acumulado del primer cuatrimestre de 2026, la construcción evidenció una leve mejora del 2,1%, en tanto que la industria manufacturera reflejó una contracción del 2,4% respecto del mismo período del año anterior.

El ministro de Economía, Luis Caputo, utilizó su cuenta oficial en X para remarcar que, en el acumulado del primer cuatrimestre, el Índice de Producción Industrial (IPI) mostró una caída del 2,4%, mientras que el ISAC evidenció un incremento del 2,1% en comparación con el mismo período de 2025.

En marzo, creció 2,5% interanual la cantidad de puestos de trabajo registrados en el sector de la construcción.

“El indicador tendencia-ciclo (más relevante a efectos de analizar tendencias) registró un crecimiento de 0,1% en el caso del IPI y de 0,3% en el caso del ISAC, acumulando 5 y 6 meses consecutivos de variación positiva, respectivamente”, sumó Caputo.

Y concluyó: “En el caso de la Construcción, en marzo se observó un crecimiento de 2,5% interanual en la cantidad de puestos de trabajo registrados en el sector privado y de 14,5% interanual en la superficie autorizada por los permisos de edificación”.

La caída de la construcción

Durante el cuarto mes del año, el consumo aparente de materiales destinados a la construcción mostró variaciones dispares en comparación con el mismo período del año anterior.

Dentro de los segmentos con mejor desempeño se ubicaron los insumos clasificados como “otros”, categoría que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para obras, con un aumento del 16,1%. También se observaron incrementos del 15,7% en hierro redondo y aceros, y del 10% en pinturas.

Se registró otra fuerte caída de la construcción y la industria en abril.

En sentido contrario, distintos insumos clave del sector mostraron retrocesos pronunciados. Los mosaicos graníticos y calcáreos registraron una baja del 18,9%, el yeso cayó 17,5%, las cales descendieron 16,4% y el asfalto se contrajo un 15,5%. A su vez, el cemento portland disminuyó 12,7%, el hormigón elaborado 10,2%, los pisos y revestimientos cerámicos 6,6%, los ladrillos huecos 6,3%, las placas de yeso 4,1% y los artículos sanitarios de cerámica 3,6%.

En tanto, al analizar el acumulado del primer cuatrimestre en comparación con igual período de 2025, el informe detalla que la categoría “otros insumos” creció 23,9%, las pinturas avanzaron 13,1%, los artículos sanitarios de cerámica subieron 8,7%, el hierro redondo y aceros 5,3%, el hormigón elaborado 3,8% y las placas de yeso 3%.

En contraste, el yeso presentó una caída del 12,8%, los mosaicos graníticos y calcáreos descendieron 12,3%, los pisos y revestimientos cerámicos retrocedieron 8,5%, las cales bajaron 5,5%, los ladrillos huecos se redujeron 5,1%, el cemento portland marcó una baja del 3,3% y el asfalto cayó 2%.

La industria textil se desplomó 22%, afectada por las importaciones y la menor demanda interna.

Evolución de la industria

Durante abril de 2026, la mayor parte de los sectores industriales mostró resultados desfavorables en la comparación interanual. En total, doce de las dieciséis ramas manufactureras registraron caídas, con descensos particularmente fuertes en áreas como maquinaria y equipo, que evidenció una contracción del 20,2%.

Dentro de esa misma rama, el mayor impacto negativo se concentró en la fabricación de maquinaria agropecuaria, que mostró una caída interanual del 29,7%. En el período analizado se verificó una menor producción y comercialización, especialmente de tractores, cosechadoras, pulverizadoras autopropulsadas y distintas líneas de implementos agrícolas.

Otro rubro que se destacó fue el de productos textiles, con un retroceso del 22,2%. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la elaboración de tejidos y el acabado de productos textiles —principal factor de incidencia negativa en el sector— registró una baja interanual del 35,4%. “De acuerdo con las fuentes relevadas, se observa una menor demanda interna”, comunicó el Indec.

En abril de 2026, la construcción y la industria manufacturera profundizaron su retroceso.

También se registraron descensos significativos en diversos sectores: prendas de vestir, cuero y calzado retrocedieron 15,9%; las industrias metálicas básicas cayeron 11,2%; vehículos automotores y autopartes bajaron 10,7%; y el rubro de otros equipos, aparatos e instrumentos disminuyó 11,4%.

El informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) además señaló contracciones en productos minerales no metálicos (6,4%), en manufacturas de caucho y plástico (5,1%), en muebles y colchones (5,1%), en productos elaborados de metal (1,4%) y en otro equipo de transporte (2,1%).

Ambos sectores registraron caídas interanuales del 2,8% frente a igual mes del año anterior.

En contraste, algunas actividades industriales mostraron variaciones positivas interanuales. Entre ellas se destacaron sustancias y productos químicos, con un crecimiento del 16,7%; productos de tabaco, con un alza del 6,5%; la refinación de petróleo, coque y combustible nuclear, que avanzó 5,6%; y el sector de madera, papel, edición e impresión, que registró una suba del 4,1%.