Día de la construcción: por qué se celebra hoy, 22 de abril

Por qué festejan hoy los trabajadores de la construcción argentinos.

Cada 22 de abril se conmemora el Día del Trabajador de la Construcción , una jornada fijada por el Convenio Colectivo de Trabajo del sector. En esta fecha, los trabajadores agrupados en la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina celebran su día conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del Convenio Colectivo 76/75.

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Este último le otorga carácter de feriado nacional : es decir, se trata de una jornada no laborable y remunerada . La elección coincide, además, con el aniversario de la creación del gremio.

Se trata de un homenaje a la tarea de quienes integran la denominada “industria madre” , actores clave para impulsar la infraestructura y el crecimiento del país .

Por qué festejan hoy los trabajadores de la construcción argentinos.

La construcción es un rubro central que necesita preservar sus niveles de empleo . Desde la Cámara Argentina de la Construcción sostienen que el ritmo de las obras , tanto públicas como privadas, permite mantener la actividad en un escenario complejo y marcado por la desaceleración del sector .

Este martes 22 de abril se celebra en toda la Argentina el Día del Trabajador de la Construcción.

Para las organizaciones gremiales, esta fecha representa un momento propicio para reafirmar el compromiso con sus afiliados y seguir impulsando mejoras en los salarios y las condiciones laborales. En ese sentido, articulan acciones junto a la Cámara, sosteniendo un vínculo estratégico con la meta compartida de cuidar el empleo y fortalecer el desarrollo del sector.

La fecha no sólo rinde homenaje a los miles de argentinos que se desempeñan en el sector de la construcción, sino que conmemora también la fundación de la UOCRA.

Por qué festejan hoy los trabajadores de la construcción argentinos

La jornada no solo reconoce el trabajo de miles de argentinos vinculados a la actividad constructiva, sino que también recuerda la creación de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, el principal sindicato del sector, fundada el 22 de abril de 1944.

Día del Trabajador de la Construcción.

Ese día tiene carácter no laborable para quienes se desempeñan en la construcción, por lo que, si deben cumplir tareas, les corresponde percibir una remuneración doble.