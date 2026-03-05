jueves 05 de marzo de 2026

5 de marzo de 2026 - 10:28
Ambiente.

Jujuy avanza en la construcción de su segundo relleno sanitario en el Centro Ambiental

Se realizó la firma de inicio de obra y la entrega del predio para la construcción del segundo relleno sanitario de Jujuy.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
ambiente

En el marco del proyecto provincial de gestión integral de residuos sólidos urbanos, se concretó la firma de inicio de obra y la entrega del predio para la construcción del segundo relleno sanitario en el Centro Ambiental Jujuy. Una obra que reforzará la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento urbano y garantizar un tratamiento adecuado de los residuos en Jujuy.

La infraestructura permitirá dar continuidad a un manejo seguro y controlado de las operaciones, considerando el volumen diario de residuos que ingresan desde las distintas jurisdicciones Jujuy. Además, ampliará la capacidad del sitio de disposición final para los residuos no recuperables, contribuyendo al cierre de microbasurales, reduciendo los riesgos sanitarios que estos representan para la población.

image

Construcción del segundo relleno sanitario en Jujuy

Este proyecto refleja el compromiso ambiental del Gobierno de Jujuy, que continúa fortaleciendo políticas de gestión sustentable. La construcción del segundo relleno sanitario se inscribe en una estrategia de largo plazo que busca asegurar beneficios tanto para las generaciones presentes como futuras, consolidando al Centro Ambiental como un eje fundamental en la política pública de residuos.

El acto oficial contó con la participación del Ing. Juan Manuel Tellechea, representante técnico, y del Ing. Ricardo González, jefe de obra de la empresa EVASA, junto a autoridades de la Unidad de Implementación del Proyecto GIRSU del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy y de la empresa estatal GIRSU S.E. La presencia de estos actores subraya la articulación entre el sector público y privado en la implementación de proyectos que apuntan a un desarrollo sostenible.

