jueves 05 de marzo de 2026

5 de marzo de 2026 - 11:56
Solidaridad.

"Todos por la Catedral": lanzan campaña solidaria para sostener las celebraciones en Jujuy

La Catedral de Jujuy lanzó una campaña para comprar la carpa instalada por las obras de restauración. El bono cuesta $10.000.

Por  Maria Eugenia Burgos
"Todos por la Catedral": lanzan campaña solidaria para sostener las celebraciones en Jujuy

La Catedral Basílica de Jujuy, uno de los principales patrimonios históricos y religiosos de la provincia, atraviesa un proceso de restauración que obligó a modificar temporalmente el espacio de celebración de misas y actividades litúrgicas.

Ante esta situación, se lanzó la campaña “Todos por la Catedral de Jujuy”, una iniciativa solidaria destinada a recaudar fondos para la compra de la carpa instalada frente al templo, que actualmente permite continuar con la vida religiosa mientras avanzan las obras.

Por qué se necesita la ayuda para la Catedral

Desde la organización explicaron que la restauración de la Catedral hizo necesario montar una estructura alternativa para que los fieles puedan seguir participando de las celebraciones.

“Fue necesario instalar una carpa para continuar celebrando y expresar nuestra vida de fe”, señala la convocatoria difundida por la comunidad religiosa.

El objetivo es reunir los fondos necesarios para adquirir definitivamente esa carpa, que se convirtió en el espacio central de encuentro mientras el edificio histórico permanece intervenido.

Cómo colaborar

La campaña ofrece dos formas de participación:

  • Bono contribución

Se puede adquirir un bono por un valor de $10.000, con el que además se participa por importantes premios.

  • Donación directa mediante un aporte económico a través del alias: CARPA.CATEDRAL.2026

Quienes deseen colaborar pueden acercarse a la Catedral o contactar a los colaboradores habilitados.

Un llamado a toda la comunidad

Bajo el mensaje “Todos somos Iglesia. Todos debemos sentirnos Iglesia”, la campaña convoca no solo a los fieles católicos sino a toda la comunidad jujeña a acompañar el sostenimiento de uno de los símbolos más representativos de la provincia.

La Catedral Basílica no solo es un espacio de fe, sino también un sitio de valor cultural, histórico y turístico para Jujuy. Su preservación y funcionamiento forman parte de la identidad local.

