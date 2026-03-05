Más de 30 proyectos ingresaron en la primera sesión del Concejo Deliberante

Tras la apertura del período de sesiones ordinarias encabezada por el intendente Raúl Jorge , el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy comenzó formalmente el trabajo legislativo del año. Durante la segunda sesión ordinaria ingresaron proyectos que ahora serán analizados en comisiones.

En este contexto, los concejales de los distintos bloques realizaron un balance de la primera sesión y anticiparon cuáles serán los temas que marcarán la agenda del Concejo durante el año.

El presidente del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, Gastón Millón , explicó que la sesión estuvo centrada principalmente en el ingreso de iniciativas presentadas por los distintos bloques, que ahora comenzarán a analizarse en las comisiones. “Fue una sesión fundamentalmente para que todas las iniciativas y los proyectos de los distintos concejales tomen estado parlamentario y pasen a comisión”, señaló.

Según detalló, alrededor de 30 proyectos ingresaron formalmente durante la jornada y en los próximos días comenzará el trabajo de las comisiones para avanzar en su tratamiento.

“Hubo unos cuantos proyectos sobre tablas, más que nada declaraciones por fechas o eventos que se van a realizar en los próximos días”, precisó sobre el trabajo de este jueves.

Millón remarcó que el objetivo del cuerpo legislativo es avanzar en el tratamiento de las iniciativas más allá de las diferencias políticas entre los bloques. “La idea es, más allá del debate político y de las formas, avanzar con lo que es fundamental: tratar de mejorar la vida del vecino”, concluyó.

La Libertad Avanza: “Pedimos que se prorrogue el aumento del boleto”

El concejal Gustavo Martínez, del bloque La Libertad Avanza, destacó que en la sesión ingresaron varios proyectos impulsados por su espacio, muchos de ellos vinculados a pedidos de vecinos y a necesidades concretas de distintos barrios de la ciudad. “Entramos con cerca de diez o doce proyectos entre minutas de comunicación que son a pedido de los vecinos”, explicó el concejal, y detalló que varias de esas iniciativas están relacionadas con infraestructura urbana, como reparaciones, corte de pasto, pavimentación y otras solicitudes específicas de distintos sectores de la capital.

Uno de los proyectos que el concejal consideró más relevantes está vinculado al precio del transporte público. “Presentamos un proyecto de ordenanza para prorrogar el aumento del precio del boleto”, indicó, y explicó que la iniciativa busca que el incremento no se aplique hasta que se resuelva la nueva licitación del servicio de transporte urbano.

“Solicitamos que hasta que se adjudiquen las nuevas líneas también se prorrogue el aumento del boleto, sin que esto genere acumulación ni retroactividad para el vecino”, sostuvo. “Es una época del año en la que a todos nos cuesta y sabemos lo que impacta en el bolsillo el aumento del boleto”, concluyó el concejal.

Frente de Izquierda: “El problema del transporte va a ser uno de los debates del año”

Desde el Frente de Izquierda, la concejal Keila Sequeiros expresó su preocupación por la demora en la habilitación de las inscripciones al beneficio estudiantil y planteó que se trata de un problema que se repite cada año.

La concejal explicó que desde su bloque presentaron un proyecto para que el tema se trate sobre tablas y se habiliten de manera inmediata las inscripciones al beneficio.

“Los pasajes que se dan hoy son insuficientes. Hay estudiantes que tienen clases a la mañana y a la tarde o a la noche y se quedan todo el día en la facultad para no gastar otro pasaje”, afirmó.

Sequeiros también planteó que el debate sobre el transporte público será uno de los temas centrales del año dentro del Concejo Deliberante, especialmente en relación con la licitación del servicio. En ese marco, consideró que el proceso de licitación del transporte deberá ser analizado con mayor profundidad dentro del cuerpo deliberativo en los próximos meses.