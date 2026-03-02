lunes 02 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de marzo de 2026 - 13:48
Política.

Raúl Jorge abrió las sesiones del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy

El intendente Raúl Jorge abrió un nuevo período de sesiones del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy. El jefe comunal destacó transporte, obras, y la continuidad del BEGU.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Raúl Jorge intendente de San Salvador de Jujuy

Raúl Jorge intendente de San Salvador de Jujuy

Lee además
se busca a una joven de 16 anos desaparecida en perico
Urgente.

Se busca a una joven de 16 años desaparecida en Perico
Foto ilustrativa.
Solidaridad.

Un espacio para cuidar y acompañar a niños: convocan voluntarios en Jujuy

Balance y trabajo conjunto con la Provincia

El intendente Raúl Jorge destacó la importancia de la articulación entre el municipio y el Gobierno provincial para encarar la gestión y los proyectos de infraestructura. Señaló que la clave para avanzar es “combinar proyectos” y trabajar en conjunto “en las buenas y en las no tan buenas”, especialmente teniendo “una sintonía muy clara con el gobernador Carlos Sadir ”.

Explicó que ya están diseñados y que su ejecución dependerá del acceso al financiamiento: “Los cinco puentes están proyectados. En la medida que la economía y la posibilidad de afrontar estos créditos lo permitan, van a ser factibles.”

Recordó además que cuando planteó la necesidad de nuevos puentes en 2008 lo tomaron como una exageración: “se me reían cuando decía que quería puentes nuevos para la ciudad, y los pude lograr”. En ese marco, sostuvo que la responsabilidad de gobernar implica “trabajar permanentemente”.

Embed - RAUL JORGE - Intendente San Salvador de Jujuy - Abrió las sesiones del Concejo Deliberante

Licitación y futuro del transporte en la capital

Otro de los ejes de su discurso fue el transporte urbano, un tema que considera clave ante el crecimiento de la ciudad. Jorge confirmó que la licitación ya está en marcha y que la comisión evaluadora comenzará a trabajar sobre las propuestas presentadas por tres empresas.

Explicó que el sistema está pensado para permitir futuras ampliaciones del servicio y remarcó que esperan “la máxima responsabilidad” por parte de los empresarios para garantizar un transporte de excelencia.

Respecto a los aumentos del boleto, recordó que se aplican mediante una fórmula polinómica aprobada por el Concejo, que establece los parámetros para determinar el valor final.

colectivos jujuy (2)

La continuidad del BEGU en 2026

Finalmente, Jorge confirmó que el municipio continuará sosteniendo el Boleto Estudiantil Gratuito y Universal, un beneficio que alcanza a más de 60.000 estudiantes de todos los niveles educativos.

El intendente definió esta política como “un esfuerzo enorme” y señaló que la Provincia colabora para mantenerla vigente, aunque el mayor peso del financiamiento sigue siendo municipal.

begu transporte.jpg

Otros puntos que anunció en su discurso el intendente Raúl Jorge

Gran Jujuy

En el marco del Gran Jujuy, Jorge dijo que seguirán trabajando en conjunto con Yala, Palpalá, San Antonio, y se incorporará Perico. "Esta articulación nos permite planificar en conjunto, optimizar recursos y pensar soluciones compartidas para una región que crece de manera integrada", ponderó el Intendente.

Salud mental y atención preventiva

En este contexto, Raúl Jorge detalló que se registraron más de 10.000 atenciones médicas y más de 28.000 internvenciones de enfermería, en alusión a salud mental y atención preventiva.

Segundo Centro de Zoonosis en Alto Comedero

Sobre el segundo Centro de Zoonosis en Alto Comedero, aseguró que en conjunto con el ya existente de barrio Santa Rosa, se realizaron más de 100.000 vacunaciones antirrábicas, abarcando con los operativos el 90% de la ciudad.

Inauguraron el segundo Centro Modelo de Zoonosis municipal en Alto Comedero
Inauguraron el segundo Centro Modelo de Zoonosis municipal en Alto Comedero

Inauguraron el segundo Centro Modelo de Zoonosis municipal en Alto Comedero

Nuevos semáforos

Se instalaron nuevos semáforos en puntos de San Salvador de Jujuy, los cuales cuentan con mucha circulación. Estos lugares son: Alto Comedero, Centro, Chijra, Gral Arias, Luján y Almirante Brown.

Nuevo ascensor urbano en barrio San Martín

Confirmó que avanzan con las obras correspondientes al nuevo ascensor urbano que estará ubicado en barrio San Martín.

Cancha de hockey social en barrio Alberdi

Finalmente, anunció que se encuentra en la etapa final la construcción de una cancha social de hockey, la cual estará en barrio Alberdi, integrando un espacio verde con juegos infantiles, gimnasios urbanos, canchas de fútbol 5, 7, y 11.

Mirá la apertura de sesiones del Concejo Deliberante completa

Embed - Apertura de sesiones ordinarias 2026

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Se busca a una joven de 16 años desaparecida en Perico

Un espacio para cuidar y acompañar a niños: convocan voluntarios en Jujuy

Día de la Mujer: ¿ya tenés planes? Te contamos qué hacer y qué regalar

"Fue una piña en el estómago" dijo el jefe del equipo de Jujuy Basquet luego de la derrota

Chubut ya tiene embajadora para la FNE 2026

Lo que se lee ahora
Cronograma de pagos.
Confirmado.

Arranca hoy el cronograma de pagos: mirá cuándo cobran los estatales

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Javier Milei lanzó duras acusaciones contra la oposición y Cristina Fernández de Kirchner video
Política.

Quién es la "Chilindrina Troska" a la que aludió Milei en su discurso en el Congreso

Cronograma de pagos.
Confirmado.

Arranca hoy el cronograma de pagos: mirá cuándo cobran los estatales

Gimnasia de Jujuy derrotó a Quilmes en el 23 de Agosto
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy derrotó a Quilmes en el 23 de Agosto

Transporte de media distancia en Jujuy (Foto ilustrativa)
Servicios.

Desde este lunes aumenta el transporte de media distancia en Jujuy: los nuevos precios

Milei anunció 90 paquetes de reformas estructurales y defendió la reducción del Estado
Anuncio.

Milei anunció 90 paquetes de reformas estructurales y defendió la reducción del Estado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel