Raúl Jorge abrió las sesiones del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy

Este lunes 2 de marzo el intendente Raúl Jorge dio inicio al período de sesiones ordinarias de l Cocejo Deliberante de la ciudad de San Salvador de Jujuy, período 2026. Tras su mensaje, el representante capitalino hizo un balance y adelantó que mantendrán el beneficio de BEGU para los estudiantes.

El intendente Raúl Jorge destacó la importancia de la articulación entre el municipio y el Gobierno provincial para encarar la gestión y los proyectos de infraestructura. Señaló que la clave para avanzar es “combinar proyectos” y trabajar en conjunto “en las buenas y en las no tan buenas”, especialmente teniendo “una sintonía muy clara con el gobernador Carlos Sadir ”.

El jefe comunal remarcó que esa visión compartida de “un Estado que se ocupe de los problemas de la gente” permitirá proyectar nuevas obras para la ciudad. Entre ellas, volvió a mencionar los cinco puentes anunciados por el gobernador en la apertura de sesiones de la Legislatura.

Explicó que ya están diseñados y que su ejecución dependerá del acceso al financiamiento: “Los cinco puentes están proyectados. En la medida que la economía y la posibilidad de afrontar estos créditos lo permitan, van a ser factibles.”

Recordó además que cuando planteó la necesidad de nuevos puentes en 2008 lo tomaron como una exageración: “se me reían cuando decía que quería puentes nuevos para la ciudad, y los pude lograr”. En ese marco, sostuvo que la responsabilidad de gobernar implica “trabajar permanentemente”.

Licitación y futuro del transporte en la capital

Otro de los ejes de su discurso fue el transporte urbano, un tema que considera clave ante el crecimiento de la ciudad. Jorge confirmó que la licitación ya está en marcha y que la comisión evaluadora comenzará a trabajar sobre las propuestas presentadas por tres empresas.

Explicó que el sistema está pensado para permitir futuras ampliaciones del servicio y remarcó que esperan “la máxima responsabilidad” por parte de los empresarios para garantizar un transporte de excelencia.

Respecto a los aumentos del boleto, recordó que se aplican mediante una fórmula polinómica aprobada por el Concejo, que establece los parámetros para determinar el valor final.

La continuidad del BEGU en 2026

Finalmente, Jorge confirmó que el municipio continuará sosteniendo el Boleto Estudiantil Gratuito y Universal, un beneficio que alcanza a más de 60.000 estudiantes de todos los niveles educativos.

El intendente definió esta política como “un esfuerzo enorme” y señaló que la Provincia colabora para mantenerla vigente, aunque el mayor peso del financiamiento sigue siendo municipal.

Otros puntos que anunció en su discurso el intendente Raúl Jorge

Gran Jujuy

En el marco del Gran Jujuy, Jorge dijo que seguirán trabajando en conjunto con Yala, Palpalá, San Antonio, y se incorporará Perico. "Esta articulación nos permite planificar en conjunto, optimizar recursos y pensar soluciones compartidas para una región que crece de manera integrada", ponderó el Intendente.

Salud mental y atención preventiva

En este contexto, Raúl Jorge detalló que se registraron más de 10.000 atenciones médicas y más de 28.000 internvenciones de enfermería, en alusión a salud mental y atención preventiva.

Segundo Centro de Zoonosis en Alto Comedero

Sobre el segundo Centro de Zoonosis en Alto Comedero, aseguró que en conjunto con el ya existente de barrio Santa Rosa, se realizaron más de 100.000 vacunaciones antirrábicas, abarcando con los operativos el 90% de la ciudad.

Inauguraron el segundo Centro Modelo de Zoonosis municipal en Alto Comedero

Nuevos semáforos

Se instalaron nuevos semáforos en puntos de San Salvador de Jujuy, los cuales cuentan con mucha circulación. Estos lugares son: Alto Comedero, Centro, Chijra, Gral Arias, Luján y Almirante Brown.

Nuevo ascensor urbano en barrio San Martín

Confirmó que avanzan con las obras correspondientes al nuevo ascensor urbano que estará ubicado en barrio San Martín.

Cancha de hockey social en barrio Alberdi

Finalmente, anunció que se encuentra en la etapa final la construcción de una cancha social de hockey, la cual estará en barrio Alberdi, integrando un espacio verde con juegos infantiles, gimnasios urbanos, canchas de fútbol 5, 7, y 11.

