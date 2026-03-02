lunes 02 de marzo de 2026

2 de marzo de 2026 - 07:05
Servicios.

Desde este lunes aumenta el transporte de media distancia en Jujuy: los nuevos precios

El ajuste, que ronda entre el 6% y el 7% según el destino, impactará en los servicios que conectan la capital con el Ramal, los Valles, la Quebrada y la Puna

Federico Franco
Por  Federico Franco
Transporte de media distancia en Jujuy (Foto ilustrativa)

Transporte de media distancia en Jujuy (Foto ilustrativa)

Desde el lunes 2 de marzo comenzará a regir un nuevo cuadro tarifario para el transporte de media distancia en Jujuy. Se trata del segundo incremento en lo que va de 2026, luego del aplicado el 1° de enero.

El ajuste promedio ronda entre el 6% y el 7%, según el destino, y alcanza a los servicios que conectan San Salvador de Jujuy con localidades del Ramal, los Valles, la Quebrada y la Puna.

Los nuevos precios del transporte de media distancia

Ramal

  • San Pedro de Jujuy: de $6.200 a $6.600 (+6,45%)

  • Libertador General San Martín: de $10.600 a $11.300 (+6,60%)

  • Yuto: de $15.200 a $16.300 (+7,23%)

  • Palma Sola: de $16.700 a $17.800

Otros valores en la región:

Chalicán $8.700 (antes $8.100)

Santa Clara $9.100 (antes $8.500)

Fraile Pintado $9.900 (antes $9.300)

Calilegua $12.000 (antes $11.200)

Caimancito $13.700 (antes $12.800)

Valles y zona de los diques

En los trayectos más cortos también se aplicará una suba cercana al 7%:

  • El Carmen: $2.632 (antes $2.459)

  • Perico: $3.421 (antes $3.197)

  • Monterrico: $3.530 (antes $3.299)

  • Aguas Calientes: $6.425 (antes $6.005)

Transporte de media distancia
Transporte de media distancia.

Transporte de media distancia.

Otros destinos:

Carahunco $2.910 (antes $2.720)

San Antonio $3.297

Las Pampitas $3.964 (antes $3.704)

Puesto Viejo $5.294 (antes $4.948)

La Mendieta $5.560 (antes $5.196)

Quebrada y Puna

En el corredor turístico y de mayor distancia también habrá modificaciones:

  • Volcán: $4.300 (antes $4.000)

  • Tilcara: $9.400 (antes $8.800)

  • Abra Pampa: $23.900 (antes $22.400)

  • La Quiaca: $30.900 (antes $28.900)

También se actualizaron los valores hacia Tumbaya ($5.000), Purmamarca ($8.900), Maimará ($8.500), Humahuaca ($13.900), Tres Cruces ($21.000) y Susques ($22.600).

Valores desde San Salvador de Jujuy

Tomando como punto de partida la capital provincial, algunos de los nuevos valores serán:

  • Palpalá $1.500

  • Perico $3.400

  • San Pedro $6.600

  • Fraile Pintado $9.900

  • Libertador $11.300

  • Yuto $16.300

  • Volcán $4.300

  • Purmamarca $8.900

  • Tilcara $9.400

  • Humahuaca $13.900

  • Abra Pampa $23.900

  • La Quiaca $30.900

