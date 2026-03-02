Desde este lunes aumenta el transporte de media distancia en Jujuy: los nuevos precios

Desde el lunes 2 de marzo comenzará a regir un nuevo cuadro tarifario para el
Se trata del segundo incremento en lo que va de 2026, luego del aplicado el 1° de enero. transporte de media distancia en Jujuy.
El ajuste promedio ronda entre el 6% y el 7%, según el destino, y alcanza a los servicios que conectan San Salvador de Jujuy con localidades del Ramal, los Valles, la Quebrada y la Puna.
San Pedro de Jujuy: de $6.200 a $6.600 (+6,45%)
Libertador General San Martín: de $10.600 a $11.300 (+6,60%)
Yuto: de $15.200 a $16.300 (+7,23%)
Palma Sola: de $16.700 a $17.800
Otros valores en la región:
Chalicán $8.700 (antes $8.100)
Santa Clara $9.100 (antes $8.500)
Fraile Pintado $9.900 (antes $9.300)
Calilegua $12.000 (antes $11.200)
Caimancito $13.700 (antes $12.800)
Valles y zona de los diques
En los trayectos más cortos también se aplicará una suba cercana al 7%:
El Carmen: $2.632 (antes $2.459)
Perico: $3.421 (antes $3.197)
Monterrico: $3.530 (antes $3.299)
Aguas Calientes: $6.425 (antes $6.005)
Transporte de media distancia.
Otros destinos:
Carahunco $2.910 (antes $2.720)
San Antonio $3.297
Las Pampitas $3.964 (antes $3.704)
Puesto Viejo $5.294 (antes $4.948)
La Mendieta $5.560 (antes $5.196)
Quebrada y Puna
En el corredor turístico y de mayor distancia también habrá modificaciones:
Volcán: $4.300 (antes $4.000)
Tilcara: $9.400 (antes $8.800)
Abra Pampa: $23.900 (antes $22.400)
La Quiaca: $30.900 (antes $28.900)
También se actualizaron los valores hacia Tumbaya ($5.000), Purmamarca ($8.900), Maimará ($8.500), Humahuaca ($13.900), Tres Cruces ($21.000) y Susques ($22.600).
Valores desde San Salvador de Jujuy
Tomando como punto de partida la capital provincial, algunos de los nuevos valores serán:
Palpalá $1.500
Perico $3.400
San Pedro $6.600
Fraile Pintado $9.900
Libertador $11.300
Yuto $16.300
Volcán $4.300
Purmamarca $8.900
Tilcara $9.400
Humahuaca $13.900
Abra Pampa $23.900
La Quiaca $30.900
