Paro de transporte: cuánto tienen que cobrar los taxis en Jujuy

En medio del paro nacional que afecta al transporte público, miles de jujeños se volcaron a taxis, remises y aplicaciones para poder trasladarse. En ese contexto, volvió a surgir una duda clave entre los usuarios en torno a cuál es la tarifa que corresponde cobrar durante la jornada.

Desde el municipio se recordó que el cuadro tarifario vigente para el transporte alternativo comenzó a regir el 18 de febrero y establece valores diferenciados según horario, modalidad y día. En jornadas laborales normales, la tarifa diurna —de 5 a 22— fija para taxis de radio llamada una bajada de bandera de $1070 y ficha cada 100 metros de $107, mientras que el taxi compartido tiene una base de $1400.

En este sentido, se recuerda que en días como hoy corresponde cobrar la tarifa 1. Un chofer consultado explicó que están cobrando “la tarifa uno, la de siempre”, mientras trasladan pasajeros en recorridos similares a los compartidos debido a la alta demanda.

2e894a04-0ba1-4a21-94b6-fd18f24ff949 Movimiento de taxis en el día de Paro de transporte en Jujuy Qué tarifa corresponde aplicar Las normas municipales establecen que el valor depende del horario y del tipo de servicio:

Tarifa diurna (5 a 22) Radio llamada: $1070 bajada + $107 ficha

Compartido: $1400 Tarifa nocturna (22 a 5) Radio llamada: $1360 bajada + $136 ficha

Compartido: $1700 Domingos y feriados Se aplica la tarifa nocturna. Demanda alta y controles La ausencia de colectivos generó que taxis y remises se conviertan en el principal medio de traslado, lo que incrementó el movimiento en paradas estratégicas y accesos a la ciudad. En algunos puntos se registraron filas y tiempos de espera prolongados. Embed - Cómo se vive el paro nacional en Jujuy: largas caminatas, taxis y apps para no faltar al trabajo

