jueves 19 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de febrero de 2026 - 09:38
Clave.

Paro de transporte: cuánto tienen que cobrar los taxis en Jujuy

Tarifas oficiales vigentes, qué deben cobrar taxis y remises durante el paro y cómo controlar si el precio es correcto.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Taxis amarillos San Salvador de Jujuy (1)
Lee además
LIMSA se adhiere al paro de la CGT y suspende la recolección de residuo.
Servicios.

LIMSA se adhiere al paro de la CGT y suspende la recolección de residuos en Jujuy
Reprogramaron los partidos del Torneo Apertura por el paro general de la CGT
Fútbol.

Reprogramaron los partidos del Torneo Apertura por el paro general de la CGT

Desde el municipio se recordó que el cuadro tarifario vigente para el transporte alternativo comenzó a regir el 18 de febrero y establece valores diferenciados según horario, modalidad y día. En jornadas laborales normales, la tarifa diurna —de 5 a 22— fija para taxis de radio llamada una bajada de bandera de $1070 y ficha cada 100 metros de $107, mientras que el taxi compartido tiene una base de $1400.

En este sentido, se recuerda que en días como hoy corresponde cobrar la tarifa 1. Un chofer consultado explicó que están cobrando “la tarifa uno, la de siempre”, mientras trasladan pasajeros en recorridos similares a los compartidos debido a la alta demanda.

2e894a04-0ba1-4a21-94b6-fd18f24ff949
Movimiento de taxis en el día de Paro de transporte en Jujuy

Movimiento de taxis en el día de Paro de transporte en Jujuy

Qué tarifa corresponde aplicar

Las normas municipales establecen que el valor depende del horario y del tipo de servicio:

Tarifa diurna (5 a 22)

  • Radio llamada: $1070 bajada + $107 ficha
  • Compartido: $1400

Tarifa nocturna (22 a 5)

  • Radio llamada: $1360 bajada + $136 ficha
  • Compartido: $1700

Domingos y feriados

  • Se aplica la tarifa nocturna.

Demanda alta y controles

La ausencia de colectivos generó que taxis y remises se conviertan en el principal medio de traslado, lo que incrementó el movimiento en paradas estratégicas y accesos a la ciudad. En algunos puntos se registraron filas y tiempos de espera prolongados.

Embed - Cómo se vive el paro nacional en Jujuy: largas caminatas, taxis y apps para no faltar al trabajo

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

LIMSA se adhiere al paro de la CGT y suspende la recolección de residuos en Jujuy

Reprogramaron los partidos del Torneo Apertura por el paro general de la CGT

Reprogramaron la entrega de cargos docentes por el paro general

Paro de transporte: habilitan trámite online para justificar la inasistencia laboral en Jujuy

Paro general en Jujuy: las escuelas están abiertas y no se suspenden las tutorías

Lo que se lee ahora
paro de transporte: habilitan tramite online para justificar la inasistencia laboral en jujuy video
CGT.

Paro de transporte: habilitan trámite online para justificar la inasistencia laboral en Jujuy

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Transporte en Jujuy.
Protesta.

La UTA adhiere al paro nacional del jueves: qué pasará con el transporte en Jujuy

La otra cara del carnaval en Jujuy: basura, disturbios y alertas  video
Impacto.

La otra cara del carnaval en Jujuy: basura, disturbios y alertas 

Recolección de basura en Carnaval. video
Capital.

Basura en Carnaval: "Nos hemos recibido de mugrientos", dijo Guillermo Marenco

Colectivos en Jujuy. 
Adhesión.

Paro de la UTA: hasta qué hora funcionarán los colectivos en Jujuy

Paro de transporte: habilitan trámite online para justificar la inasistencia laboral en Jujuy video
CGT.

Paro de transporte: habilitan trámite online para justificar la inasistencia laboral en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel