Minuto a minuto de la Reforma Laboral en Diputados y el paro general

La Cámara de Diputados de la Nación tiene previsto sesionar este jueves 19 de febrero desde las 14 para tratar el proyecto de reforma laboral.
El Gobierno intimó a La Fraternidad y la UTA a no adherir al paro
El Ministerio de Capital Humano informó que intimó a los gremios La Fraternidad y Unión Tranviarios Automotor (UTA) a abstenerse de realizar el paro convocado para este miércoles en el marco de la medida de fuerza impulsada por la CGT contra la reforma laboral.
Recordaron que ambos sindicatos se encuentran alcanzados por un proceso de Conciliación Laboral Obligatoria, por lo que cualquier acción directa durante este período constituye un incumplimiento legal.
En el comunicado oficial, se remarcó que no deben implementarse medidas que alteren el desarrollo del proceso de conciliación, ya que se trata de una instancia legal en curso que obliga a las partes a suspender acciones de fuerza.