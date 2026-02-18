miércoles 18 de febrero de 2026
18 de febrero de 2026 - 18:54
en vivo EN VIVO.

Minuto a minuto de la Reforma Laboral en Diputados y el paro general

El oficialismo logró dictamen de mayoría para la Reforma Laboral y convocó a sesionar este jueves mientras se realiza un paro en todo el país. SEGUÍ EN VIVO EL MINUTO A MINUTO.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
EN VIVO

Live Blog Post

El Gobierno intimó a La Fraternidad y la UTA a no adherir al paro

El Ministerio de Capital Humano informó que intimó a los gremios La Fraternidad y Unión Tranviarios Automotor (UTA) a abstenerse de realizar el paro convocado para este miércoles en el marco de la medida de fuerza impulsada por la CGT contra la reforma laboral.

Recordaron que ambos sindicatos se encuentran alcanzados por un proceso de Conciliación Laboral Obligatoria, por lo que cualquier acción directa durante este período constituye un incumplimiento legal.

En el comunicado oficial, se remarcó que no deben implementarse medidas que alteren el desarrollo del proceso de conciliación, ya que se trata de una instancia legal en curso que obliga a las partes a suspender acciones de fuerza.

Live Blog Post

Reclamo en Jujuy

La CGT y CTA realizará un paro sin asistencia en Jujuy pero sin movilización. Freddy Berdeja, le dijo a TodoJujuy.com que "el paro es sin asistencia a los lugares de trabajo desde las 00. Fue acatada por los 55 sindicatos que conforman la CGT regional Jujuy". Además aclaró que se mantendrán las guardias mínimas.

Otros gremios que se adhieren al paro nacional se movilizarán por calles céntricas de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Algunos confirmaron que realizarán el reclamo en horas de la mañana como el SEOM que convocó a las 11 en Plaza Belgrano y otros por la tarde, como ser ADEP desde las 17.

Live Blog Post

Aerolíneas Argentinas canceló 255 vuelos por el paro general

Aerolíneas Argentinas suspenderá 255 vuelos en su red, debido al paro general impulsado por la Confederación General del Trabajo (CGT). Según estimaciones de la firma, las cancelaciones afectarán a más de 31.000 pasajeros y la medida de fuerza provocará pérdidas cercanas a los 3 millones de dólares.

“De las cancelaciones, 219 corresponden a vuelos de cabotaje, que afectarán a aproximadamente 25.000 pasajeros; 32 a vuelos regionales, con cerca de 5.000 pasajeros impactados; y 4 a vuelos internacionales, que involucran a alrededor de 1.000 pasajeros. La compañía aplicará los descuentos salariales correspondientes al personal que adhiera a la medida por la jornada no trabajada”, informaron desde la compañía.

La compañía implementó alternativas como cambios de horario, reubicaciones y ajustes operativos para reducir las consecuencias de la medida. Aerolíneas Argentinas expresó su voluntad de mantener los estándares de seguridad y atención, y pidió disculpas a los pasajeros por las molestias ocasionadas.

Desde la firma sugieren a los pasajeros con vuelos previstos para ese día revisar las comunicaciones recibidas en el correo electrónico registrado al momento de la compra. Aquellos que obtuvieron sus boletos mediante agencias de viaje deben contactarlas directamente. Además, están habilitados los canales de autogestión en la aplicación oficial para iOS y Android, así como en el sitio web oficial.

Live Blog Post

Gremios que adhieren y sectores afectados

Transporte (paro total de pasajeros)

Confirman adhesión y garantizan interrupción de colectivos, trenes, taxis y vuelos:

  • UGATT

  • CATT

  • UTA (colectivos)

  • La Fraternidad (maquinistas de trenes)

  • Unión Ferroviaria

  • APLA (pilotos)

  • AGTSyP (metrodelegados – subte y premetro)

  • SICONARA (conductores navales – paro de 48 hs desde el miércoles)

  • Camioneros (con movilización al Congreso)

Impacto: no habrá transporte público ni aéreo.

Industria y energía

  • SMATA (mecánicos)

  • Sindicato de Petroleros

  • UOM (metalúrgicos)

  • Aceiteros

  • CASIA (alimentación)

Impacto: paradas de plantas, talleres y refinerías.

Sector público

  • ATE

  • SEOM

  • UPCN

  • CTA (CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores)

Habrá paro y movilización.

El Gobierno anunció que descontará el día a empleados públicos que adhieran.

Educación

  • ADIUNJU
  • ADEP

  • CTERA

  • CONADU (universitarios)

Impacto: clases suspendidas en escuelas y universidades + movilización.

Salud

  • Sanidad

Impacto: afectación en hospitales, clínicas y centros de salud (guardias mínimas).

Turismo, comercio y servicios

  • UTHGRA (hoteleros y gastronómicos)

  • Empleados de Comercio

  • UTEDyC (clubes, entidades deportivas y civiles)

  • Obras Sanitarias

  • UOCRA (construcción)

Impacto: servicios, comercios, hoteles y obras con actividad reducida o paralizada.

Bancos

  • Asociación Bancaria

Impacto: no habrá atención presencial en bancos

Funcionan homebanking y billeteras virtuales.

Medios

  • SATSAID (televisión)

Impacto: posibles interrupciones en transmisiones y producción de contenidos.

Live Blog Post

Martín Menem convocó para mañana a las 14 la sesión en la que se tratará la reforma laboral

El Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, convocó para mañana a las 14 la sesión en la que se tratará la reforma laboral.

Así lo había pedido un grupo de diputados de diferentes bloques horas antes.

Este miércoles se lleva a cabo el debate del proyecto en el plenario de comisiones de la Cámara Baja.

Live Blog Post

Qué se define hoy

El debate se da luego de una jornada clave este miércoles: un plenario de comisiones trata el proyecto y busca emitir dictamen. En la agenda parlamentaria figura la reunión conjunta de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda para este 18 de febrero a las 14:00 por la “Modernización Laboral”.

Embed - COMISIÓN EN VIVO: CONJUNTA - 18 de febrero de 2026 - MODERNIZACIÓN LABORAL - Diputados Argentina

Live Blog Post

UTA adhiere al paro

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que el gremio se sumará al paro nacional del jueves y desde UTA Jujuy ratificaron también su adhesión, en el marco de la medida de fuerza convocada a nivel país en rechazo a la Reforma Laboral.

Desde el gremio en Jujuy afirmaron lo siguiente: "La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Jujuy informa a sus afiliados y a la totalidad de los trabajadores del transporte que, por disposición del Consejo Directivo Nacional de la UTA, resolvió adherir al paro nacional de actividades para el día jueves 19 de febrero 2026, a partir de las 00:00 horas".

colectivos jujuy (6)

Live Blog Post

Qué se debate en el recinto

El proyecto llega a Diputados tras la media sanción en el Senado y, según distintas negociaciones, puede incluir cambios en puntos que generaron controversia, como el capítulo vinculado a licencias médicas. Si el texto sufre modificaciones, el trámite parlamentario puede obligar a que vuelva a revisarse en la Cámara alta.

Live Blog Post

Paro de la CGT y posible impacto en la jornada

En paralelo, la CGT ratificó un paro general de 24 horas para el mismo jueves y apuntó directamente contra la reforma laboral. Desde la central obrera también anticiparon adhesión de gremios del transporte, lo que puede resentir la movilidad durante toda la jornada

Paro nacional de la CGT.
La protesta durará 24 horas e impactará en varios sectores del país.

La protesta durará 24 horas e impactará en varios sectores del país.

