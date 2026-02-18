miércoles 18 de febrero de 2026

18 de febrero de 2026 - 12:33
Política.

La CGT confirmó el paro contra la reforma laboral

Desde la central obrera, ( CGT) Jorge Sola, integrante de la cúpula, ratificó que la medida de fuerza se extenderá durante toda una jornada de mañana jueves.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La CGT ratificó el paro contra la reforma laboral y se refirió al cierre de Fate.

La CGT ratificó el paro contra la reforma laboral y se refirió al cierre de Fate.

 

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó la realización de una huelga general de 24 horas prevista para este jueves 19 de febrero en rechazo a la reforma laboral. Además, la conducción sindical se pronunció sobre el cierre de Fate y manifestó su apoyo a los empleados afectados.

Durante una rueda de prensa en la sede de Azopardo, el integrante del triunvirato Jorge Sola aseguró: “Vamos a hacer un paro de 24 horas”. Desde la central obrera anticiparon que la medida de fuerza será "contundente" y que el país "va a estar paralizado de una punta a la otra".

La CGT ratificó el paro de este jueves 19 de febrero contra la reforma laboral.

“Esta CGT está en desacuerdo con este proyecto de ley. Nos oponemos porque es inconstitucional. No hay una sola modernización”, expresó Sola.

“Tenemos una situación sociolaboral absolutamente complicada. Hoy la empresa Fate ha cerrado y ha dejado a casi 1000 trabajadores sin empleo, con los cuales nos solidarizamos. Cada día se pierden 400 puestos de trabajo formales y han quedado en el camino más de 21.000 pymes en estos dos años”, señaló el secretario general de la Confederación General del Trabajo.

La CGT atribuyó el cierre de FATE al “fracaso del plan económico del Gobierno”

Este miércoles, la empresa productora de neumáticos comunicó el cierre definitivo de su planta y la desvinculación de 920 trabajadores.

La CGT ratificó el paro contra la reforma laboral.

La compañía, con más de 80 años de historia, atravesaba un período crítico marcado por la retracción del consumo, disputas sindicales y la mayor competencia derivada de las importaciones. Además, agregó: “Eso no es casualidad, es parte del fracaso de este programa económico que tiene este Gobierno”.

El duro mensaje de la CGT al Gobierno: “Si no somos escuchados, se profundizará el reclamo social”

En otra parte de su exposición, el cosecretario general de la Confederación General del Trabajo, Cristian Jerónimo, se dirigió a los legisladores con un mensaje directo: “Queremos hacerle un llamado de atención a los diputados, como lo hicimos con los gobernadores, senadores. Tengan muy claro que lo que representan dentro de la Cámara son los intereses del pueblo argentino. Tienen que dejar de priorizar la rosca política y tienen que priorizar la dignidad del pueblo argentino”.

La CGT ratificó el paro contra la reforma laboral y se refirió al cierre de Fate.

Finalmente, Octavio Argüello alertó: “Si no somos escuchados, lo único que hará es que se profundice más el reclamo social. Nosotros, como CGT, vamos a encabezar todos los reclamos de los trabajadores”.

El transporte adhiere al paro general de la CGT

La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) anunció su adhesión a la medida de fuerza y adelantó que el próximo 19 de febrero no prestará servicios en rechazo a la reforma laboral.

“La UGATT informa a la sociedad que adhiere y acata plenamente lo resuelto por el consejo directivo de la CGT anunciando un paro general nacional. Los gremios enrolados en UGATT garantizamos el paro total de los medios de transporte de pasajeros”, expresó en un comunicado.

El transporte adhiere al paro general de la CGT.

“En defensa del trabajo argentino y de nuestro derecho a huelga. El día que se trate la reforma laboral en Diputados, no habrá transporte”, detalló.

La decisión se agrega al respaldo ya anunciado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que representa a los choferes de colectivos, así como por los gremios del sector ferroviario y las organizaciones agrupadas en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte. De este modo, la jornada del 19 de febrero prevé la paralización de colectivos, trenes, vuelos, taxis y del transporte marítimo y fluvial.

Marcha de la CGT
Marcha de la CGT

Marcha de la CGT

En la misma línea, el Frente de Sindicatos Unidos —conformado por la Unión Obrera Metalúrgica, el Sindicato de Aceiteros, Asociación Trabajadores del Estado y las dos CTA— también se sumará a la huelga, aunque con movilización al Congreso. “No sirve hacer un paro dominguero”, sostuvo el secretario general de la UOM Córdoba, Rubén Urbano.

Temas
