Licencias médicas: el oficialismo acelera la reforma laboral para cerrar extraordinarias

Con plazos ajustados y tras admitir una falla en la formulación del artículo 44 del proyecto de reforma laboral , el Gobierno optó por sumar cambios en el régimen de licencias médicas y acelerar su debate tanto en Diputados como en el Senado , con el fin de alcanzar la meta central de la Casa Rosada antes de que concluyan las sesiones extraordinarias .

Es un objetivo exigente que medirá la consistencia de los acuerdos legislativos de La Libertad Avanza en el Congreso . En menos de diez días, el oficialismo tendrá que lograr que el plenario de comisiones de Diputados avale la nueva redacción , que la Cámara baja la sancione el jueves, que el texto pase al Senado el viernes y que, con el dictamen reglamentario , ese cuerpo habilite su tratamiento en una sesión la semana siguiente .

La agenda contrarreloj obligará a que los espacios dialoguistas de ambas cámaras sigan el paso que demanda el Ejecutivo para concretar la meta política central que se fijó la gestión de Javier Milei : avanzar con una reforma laboral sin precedentes en más de cuatro décadas de democracia . En ese escenario, el titular de Diputados , Martín Menem , será una pieza determinante en los próximos días.

La determinación de poner en marcha esta estrategia surgió luego de que la conducción política y los negociadores clave de la Casa Rosada detectaran en el Congreso un rechazo marcado a sancionar sin cambios el texto proveniente del Senado . “ Así no avanza ”, fue el mensaje que recibieron los enviados del Ejecutivo por parte del radicalismo , el PRO y los legisladores vinculados a gobernadores aliados .

La mesa política del Gobierno busca destrabar la polémica de las licencias médicas para evitar demoras en el trámite parlamentario.

El artículo 44, eje de la controversia parlamentaria

El punto que genera trabas es la formulación del polémico artículo 44. La titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, admitió anoche que se trató de un “error” propio, es decir, de una equivocación no inducida. Sus dichos desmintieron las versiones que habían circulado el fin de semana, que atribuían la incorporación de ese apartado a sectores ajenos al Gobierno.

“Nosotros no fuimos. Fueron ellos. Que se hagan cargo”, afirmaban anoche dirigentes de la UCR, el PRO y fuerzas provinciales, consultados por Infobae sobre el origen de esa falla legislativa.

Conforme aumentaba el rechazo al texto sancionado en el Senado, la administración desistió de las estrategias que había planteado en las conversaciones parlamentarias, como enmendar la redacción mediante un decreto reglamentario o presentar una ley complementaria que acotara únicamente el alcance del artículo 44. “No avanza”, fue la contestación que recibieron nuevamente los enviados del Ejecutivo, según confirmó este medio.

Patricia Bullrich, Martín Menem, Diego Santilli y Nacho Devitt.

Tras intensas gestiones telefónicas durante el fin de semana largo de carnaval, el oficialismo admitió que mantener la polémica podía comprometer los otros 200 artículos de la reforma laboral, destinados a actualizar de manera inédita las relaciones laborales en el país. “Esperamos aprobarlo en extraordinarias, pero no dependemos de nosotros mismos”, aseguró una fuente legislativa en la madrugada de este martes.

Dependencia del respaldo externo y los tiempos legislativos

La Libertad Avanza cuenta con 95 legisladores propios en Diputados, insuficientes frente a los 129 necesarios para lograr la mayoría, y con 21 senadores, todavía lejos de los 37 que exige el Senado. Para concretar la meta política de aprobar la reforma, será imprescindible el respaldo de todos los bloques dispuestos al diálogo. Además, la rapidez en los trámites del Senado dependerá del apoyo de la vicepresidenta Victoria Villarruel al oficialismo.

Para el Gobierno, el éxito de esta carrera contra reloj dependerá de contar con la solidaridad de los ajenos.

El Ejecutivo ya había anticipado que la discusión podía tornarse difícil, motivo por el cual decidió extender las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero. La intención de Javier Milei era iniciar el período legislativo el 1° de marzo con la reforma laboral ya sancionada. En los días próximos, los equipos de negociación del Gobierno comprobarán hasta qué punto son sólidas las coaliciones parlamentarias que vienen construyendo desde los comicios de medio término.

El artículo de la polémica

El foco del conflicto es el artículo 44 de la reforma, que modifica el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. El texto aprobado por el Senado establece:

“CAPÍTULO VII De la suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo

De los accidentes y enfermedades inculpables

Artículo 44.- Sustitúyese el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones, por el siguiente:

Artículo 208.- En caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de su remuneración que perciba al momento de la interrupción de los servicios si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de TRES (3) meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de SEIS (6) meses si las tuviera. La recidiva de enfermedades crónicas no será considerada una enfermedad distinta, salvo que se manifestara una vez transcurridos los DOS (2) años.

Polémica por las licencias médicas.

Si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de tal remuneración, en cualquier caso, durante el mismo período de tiempo dispuesto en el párrafo precedente.

La suspensión por causas económicas o disciplinarias dispuestas por el empleador no afectará el derecho del trabajador a percibir la remuneración parcial por los plazos previstos, sea que aquélla se dispusiera estando el trabajador enfermo o accidentado, o que estas circunstancias fuesen sobrevinientes.”

El Senado dio media sanción el jueves pasado al proyecto de reforma laboral de Javier Milei.

Por lo que se filtró desde esas mismas fuentes, la administración estaría dispuesta a agregar un inciso final al artículo 44, que garantice que, frente a enfermedades graves, irreversibles y debidamente acreditadas, los empleados perciban la totalidad de su salario.

Para el Ejecutivo, el triunfo en esta carrera contrarreloj estará condicionado a obtener el respaldo de quienes no forman parte de su bloque.