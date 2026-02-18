Miércoles de Cenizas: significado, horarios de misas y todo lo que tenés que saber

Hoy es Miércoles de Cenizas. Twitter

La Iglesia Católica da inicio al tiempo de Cuaresma con el tradicional Miércoles de Cenizas, una fecha clave para los fieles que marca el comienzo de un período de preparación espiritual hacia la Semana Santa. En San Salvador de Jujuy, distintas parroquias confirmaron los horarios de misas para que la comunidad pueda participar de la imposición de ceniza.

Qué significa el Miércoles de Cenizas y de dónde sale la ceniza En Jujuy, mientras el Carnaval transita su etapa final, el Miércoles de Ceniza marca el paso simbólico del tiempo festivo al tiempo de reflexión. Facundo Calderón, servidor de la Catedral, explicó que la ceniza que se coloca en la frente de los fieles se elabora con los ramitos bendecidos del año anterior que los vecinos acercan a la iglesia. Luego, esos ramos se procesan y son bendecidos por los sacerdotes antes de utilizarse en la ceremonia.

Miércoles de Ceniza comienzo de Cuaresma Miércoles de Ceniza comienzo de Cuaresma Según detalló, el gesto representa “un llamado a la conversión” e invita a vivir la Cuaresma con penitencia, ayuno y preparación espiritual rumbo a la Pascua.

Qué hacer con los ramitos del año pasado Desde la comunidad señalaron que no es lo mismo quemar los ramos por cuenta propia, ya que deben ser bendecidos previamente por un sacerdote para adquirir valor litúrgico. Por eso, las parroquias convocan a los fieles a acercarlos para que puedan ser utilizados en la celebración.

Cuaresma: penitencia y cambios de hábitos La catequista Paola Aragón remarcó que la abstinencia de carne no es la única forma de vivir la penitencia. El enfoque, explicó, es renunciar a algo significativo de la vida cotidiana como parte de la preparación espiritual. Entre los ejemplos, mencionó limitar el uso del celular u otros hábitos, para “poner en sacrificio algo” durante este tiempo. Embed - Miércoles de Ceniza en Jujuy: cómo prepararse, qué significan las cenizas y los horarios de misa Horarios de misas en San Salvador de Jujuy Estos son los horarios confirmados para la imposición de ceniza: Basílica Catedral de Jujuy Mañana: 8:00 – 10:00 – 11:00 Tarde / noche: 18:00 – 20:00 – 21:15 Iglesia San Francisco 7:30 20:00 Parroquia San Pedro y San Pablo (Hospital Pablo Soria) En el hospital: 17:00 Capilla: 18:30 Sede parroquial: 20:00

