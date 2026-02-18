miércoles 18 de febrero de 2026

18 de febrero de 2026 - 07:03
Religión.

Miércoles de Cenizas: significado, horarios de misas y todo lo que tenés que saber

El Miércoles de Cenizas es una jornada especial para la comunidad católica, ya que invita a la reflexión, el arrepentimiento y el compromiso espiritual.

Por  Federico Franco
Hoy es Miércoles de Cenizas.&nbsp;

Hoy es Miércoles de Cenizas. 

Qué significa el Miércoles de Cenizas y de dónde sale la ceniza

En Jujuy, mientras el Carnaval transita su etapa final, el Miércoles de Ceniza marca el paso simbólico del tiempo festivo al tiempo de reflexión. Facundo Calderón, servidor de la Catedral, explicó que la ceniza que se coloca en la frente de los fieles se elabora con los ramitos bendecidos del año anterior que los vecinos acercan a la iglesia. Luego, esos ramos se procesan y son bendecidos por los sacerdotes antes de utilizarse en la ceremonia.

Miércoles de Ceniza comienzo de Cuaresma
Miércoles de Ceniza comienzo de Cuaresma

Miércoles de Ceniza comienzo de Cuaresma

Según detalló, el gesto representa “un llamado a la conversión” e invita a vivir la Cuaresma con penitencia, ayuno y preparación espiritual rumbo a la Pascua.

Qué hacer con los ramitos del año pasado

Desde la comunidad señalaron que no es lo mismo quemar los ramos por cuenta propia, ya que deben ser bendecidos previamente por un sacerdote para adquirir valor litúrgico. Por eso, las parroquias convocan a los fieles a acercarlos para que puedan ser utilizados en la celebración.

Cuaresma: penitencia y cambios de hábitos

La catequista Paola Aragón remarcó que la abstinencia de carne no es la única forma de vivir la penitencia. El enfoque, explicó, es renunciar a algo significativo de la vida cotidiana como parte de la preparación espiritual. Entre los ejemplos, mencionó limitar el uso del celular u otros hábitos, para “poner en sacrificio algo” durante este tiempo.

Embed - Miércoles de Ceniza en Jujuy: cómo prepararse, qué significan las cenizas y los horarios de misa

Horarios de misas en San Salvador de Jujuy

Estos son los horarios confirmados para la imposición de ceniza:

Basílica Catedral de Jujuy

Mañana: 8:00 – 10:00 – 11:00

Tarde / noche: 18:00 – 20:00 – 21:15

Iglesia San Francisco

7:30

20:00

Parroquia San Pedro y San Pablo (Hospital Pablo Soria)

En el hospital: 17:00

Capilla: 18:30

Sede parroquial: 20:00

