Miércoles de Cenizas: significado, horarios de misas y todo lo que tenés que saber

Qué significa el Miércoles de Cenizas y de dónde sale la ceniza
En Jujuy, mientras el Carnaval transita su etapa final, el Miércoles de Ceniza marca el paso simbólico del tiempo festivo al tiempo de reflexión. Facundo Calderón, servidor de la Catedral, explicó que la ceniza que se coloca en la frente de los fieles se elabora con los ramitos bendecidos del año anterior que los vecinos acercan a la iglesia. Luego, esos ramos se procesan y son bendecidos por los sacerdotes antes de utilizarse en la ceremonia.
Según detalló, el gesto representa “un llamado a la conversión” e invita a vivir la Cuaresma con penitencia, ayuno y preparación espiritual rumbo a la Pascua.
Qué hacer con los ramitos del año pasado
Desde la comunidad señalaron que no es lo mismo quemar los ramos por cuenta propia, ya que deben ser bendecidos previamente por un sacerdote para adquirir valor litúrgico. Por eso, las parroquias convocan a los fieles a acercarlos para que puedan ser utilizados en la celebración.
Cuaresma: penitencia y cambios de hábitos
La catequista Paola Aragón remarcó que la abstinencia de carne no es la única forma de vivir la penitencia. El enfoque, explicó, es renunciar a algo significativo de la vida cotidiana como parte de la preparación espiritual. Entre los ejemplos, mencionó limitar el uso del celular u otros hábitos, para “poner en sacrificio algo” durante este tiempo.
Horarios de misas en San Salvador de Jujuy
Estos son los horarios confirmados para la imposición de ceniza:
Basílica Catedral de Jujuy
Mañana: 8:00 – 10:00 – 11:00
Tarde / noche: 18:00 – 20:00 – 21:15
Iglesia San Francisco
7:30
20:00
Parroquia San Pedro y San Pablo (Hospital Pablo Soria)