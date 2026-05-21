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21 de mayo de 2026 - 19:41
Tribunales.

Firmaron un convenio para fortalecer las infancias en Jujuy

La Suprema Corte de Justicia, la ONNA y la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación firmaron un convenio de cooperación.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Firma de convenio.

Firma de convenio.

La Suprema Corte de Justicia, la Oficina de Niños, Niñas y Adolescentes del Poder Judicial y la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional para fortalecer el trabajo conjunto en materia de promoción, protección y restitución de derechos.

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La firma se realizó este 21 de mayo en el Salón Vélez Sarsfield del Palacio de Tribunales y se enmarcó en una política de articulación entre organismos judiciales, nacionales y provinciales para mejorar el acceso a la justicia y la respuesta frente a situaciones que afectan a niñas, niños y adolescentes.

Un acuerdo con foco en la articulación

El convenio establece un marco de cooperación para acompañar los objetivos institucionales de las partes firmantes, con especial énfasis en el acceso a la justicia, la capacitación, la sensibilización y el fortalecimiento del trabajo interinstitucional.

Durante el acto, el representante de la Defensoría Nacional, Sebastián Medina, destacó la importancia de reunir a las máximas autoridades con capacidad de impulsar soluciones concretas. También valoró que Jujuy haya sido la primera provincia en incorporar la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes en su Constitución.

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Firma de convenio en Jujuy.

Firma de convenio en Jujuy.

“Cuando hablamos de infancia y adolescencia, el tiempo es fundamental”

La jueza de la Suprema Corte y directora de la ONNA, Mercedes Arias, subrayó que las respuestas tardías pueden profundizar las vulneraciones de derechos y sostuvo que es indispensable avanzar hacia un Estado coordinado, con una red institucional activa, ordenada y comprometida.

“El Estado es uno solo”

Por su parte, el presidente de la Suprema Corte, Federico Otaola, afirmó que la firma del acuerdo representa “la ratificación de una política de Estado” vinculada a la protección integral de los derechos humanos y particularmente de las infancias y adolescencias.

En ese sentido, sostuvo que la división de poderes no excluye la cooperación institucional, sino que la presupone, y remarcó que “el Estado es uno solo”, por lo que resulta clave una colaboración sostenida entre organismos nacionales y provinciales.

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