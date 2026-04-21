Convocan a familias de acogimiento que puedan brindar cuidado transitorio a niños, niñas y adolescentes que no pueden permanecer con sus familias de origen. El pedido lo realizó el director provincial de Dispositivos de Cuidado, Mario Vacaflor, ante el aumento de medidas de protección excepcionales en la provincia.

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La iniciativa apunta a fortalecer el sistema de protección integral y garantizar entornos familiares alternativos para los menores que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Las autoridades remarcaron la importancia de contar con más hogares disponibles para este tipo de acompañamiento.

El llamado se dirige a familias jujeñas dispuestas a ofrecer un espacio de contención de manera temporal , mientras se resuelve la situación de cada niño.

Embed - Buscan familias de acogimiento para niños y adolescentes en Jujuy

Aumento de medidas de protección

Desde el área provincial informaron que en el último tiempo se registró un incremento en las intervenciones que requieren separar a niños de sus entornos familiares. Estas decisiones surgen cuando no se logra garantizar condiciones adecuadas para su desarrollo.

“Buscamos familias jujeñas que estén dispuestas a abrir sus hogares para dar cuidado transitorio a niños, niñas y adolescentes que no pueden estar con sus familias por distintas circunstancias”, explicó Vacaflor.

El funcionario detalló que el sistema prioriza la permanencia de los menores con su grupo familiar, mediante planes de acción que involucran a distintos organismos.

Cómo funciona el sistema de cuidado

Las medidas de protección integral incluyen estrategias para sostener a los niños dentro de su entorno, siempre que las condiciones lo permitan. Sin embargo, cuando esas alternativas no prosperan, se recurre a otras opciones.

“La idea es que puedan permanecer con sus familias, pero cuando esto fracasa tenemos que retirarlos de los domicilios originales y reubicarlos con algún referente familiar”, señaló.

En los casos donde no existen familiares que puedan asumir ese rol, el sistema recurre a familias de acogimiento o a dispositivos residenciales.

Familia de acogimiento Familia de acogimiento.

Datos recientes y necesidad de hogares

Durante 2025, se registraron alrededor de 80 niños que debieron ser retirados de sus hogares. Algunos quedaron bajo el cuidado de familiares cercanos, mientras que otros ingresaron a instituciones o familias de acogida.

En lo que va de 2026, ya se contabilizan cerca de 15 casos bajo medidas excepcionales. De ese total, solo seis niños se encuentran en familias de acogimiento o derivado a espacios residenciales.

El funcionario indicó que muchos de los casos corresponden a bebés o niños muy pequeños, lo que refuerza la necesidad de contar con más hogares disponibles.

Convocatoria abierta en la provincia

Desde el área de Niñez convocaron a la comunidad a informarse y participar del programa. Las familias interesadas pueden acercarse a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia para recibir asesoramiento.

El objetivo es ampliar la red de cuidado y garantizar alternativas más cercanas a un entorno familiar para los menores que atraviesan estas situaciones.