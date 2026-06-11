Quiénes son los únicos dos jujeños que jugaron mundiales

La historia de la Selección Argentina en los Mundiales tiene una marcada presencia jujeña gracias a dos nombres que lograron llegar a la máxima cita del fútbol internacional. José Daniel Valencia y Ariel Ortega representaron a la provincia en distintas épocas y dejaron su sello en la camiseta albiceleste. Todos los detalles en la previa del Mundial 2026.

Aunque pertenecen a generaciones diferentes, ambos construyeron trayectorias que los llevaron a competir entre los mejores jugadores del planeta y a formar parte de equipos que quedaron en la memoria de los hinchas argentinos.

Uno alcanzó la gloria máxima al consagrarse campeón del mundo. El otro brilló con su talento durante tres Copas del Mundo y se convirtió en uno de los futbolistas más queridos de la Selección.

José Daniel Valencia ocupa un lugar privilegiado en la historia del deporte jujeño y del fútbol argentino. Nacido en San Salvador de Jujuy , el talentoso enganche surgió futbolísticamente en Gimnasia y Esgrima de Jujuy, donde sus condiciones técnicas y visión de juego llamaron rápidamente la atención de los principales observadores del país.

Su calidad no pasó inadvertida para César Luis Menotti, quien en 1975 lo convocó a la Selección del Interior. A partir de entonces comenzó a consolidarse dentro del proceso que desembocaría en el Mundial de Argentina 1978. Durante aquella histórica Copa del Mundo, Valencia disputó cuatro partidos y fue titular en cada una de sus presentaciones. Menotti veía en él a un futbolista capaz de darle creatividad y pausa al equipo.

Sin embargo, una lesión lo marginó de los encuentros decisivos del torneo. A pesar de ello, integró el plantel que consiguió la primera estrella mundial para Argentina, un logro que lo convirtió en el único futbolista jujeño campeón del mundo.

Su historia con la Selección Argentina continuó algunos años más tarde. En 1982 volvió a ser convocado para disputar el Mundial de España, donde sumó una nueva participación en la máxima cita del fútbol internacional.

Embed - Homenaje al "Rana" Jose Daniel Valencia

Mientras construía su camino en el seleccionado nacional, Valencia desarrollaba una destacada carrera a nivel de clubes. Tras sobresalir en Gimnasia y Esgrima de Jujuy, se incorporó a Talleres de Córdoba, institución en la que alcanzó su máximo esplendor futbolístico y se transformó en uno de los grandes ídolos de la historia del club.

Con la camiseta albiazul lideró a uno de los equipos más recordados del fútbol argentino. En 1977 fue una de las figuras de la histórica campaña que llevó a Talleres a disputar la final del Torneo Nacional frente a Independiente. Luego de una definición muy ajustada, el conjunto cordobés quedó a las puertas del título, aunque aquella actuación quedó grabada para siempre en la memoria de los hinchas.

Durante más de una década defendió los colores de Talleres y fortaleció su vínculo con la institución. Su identificación con el club llegó a tal punto que rechazó una propuesta del Real Madrid para continuar su carrera en Córdoba, una decisión que alimentó aún más su condición de referente e ídolo.

En 1986 inició una experiencia internacional en Liga Deportiva Universitaria de Quito, en Ecuador, donde disputó una temporada antes de regresar a Talleres. Más adelante continuó su carrera en Guaraní Antonio Franco, Rosario Central y el fútbol boliviano.

José Daniel Valencia José Daniel Valencia.

En Bolivia vistió las camisetas de Jorge Wilstermann y San José. Fue en este último equipo donde volvió a destacarse como una de las principales figuras del campeonato, contribuyendo a que el club alcanzara finales consecutivas y disputara la Copa Libertadores de América, una experiencia que enriqueció aún más su extensa trayectoria profesional.

Valencia puso fin a su carrera como futbolista en 1993, a los 37 años. Luego permaneció ligado al deporte desde la dirección técnica, incluyendo un ciclo como entrenador de San José. Con el paso de los años, su nombre quedó asociado tanto a la historia grande de Talleres como al orgullo deportivo de Jujuy, provincia que vio nacer al único campeón del mundo que dio su fútbol.

Ariel Ortega, el ídolo que jugó tres Mundiales

Ariel Arnaldo Ortega también dejó una huella imborrable en la historia del fútbol jujeño. Nacido el 4 de marzo de 1974 en Libertador General San Martín, el "Burrito" comenzó a mostrar su talento desde muy pequeño en Atlético Ledesma, club donde dio sus primeros pasos antes de iniciar una carrera que lo convertiría en una de las máximas figuras del fútbol argentino.

Ariel Ortega Ariel Ortega.

Su habilidad para la gambeta, los cambios de ritmo y el desequilibrio en el uno contra uno llamaron rápidamente la atención de River Plate. Allí debutó en Primera División en 1991, con apenas 17 años, bajo la dirección técnica de Daniel Passarella. Con el paso de las temporadas se consolidó como una de las grandes figuras del club de Núñez y se transformó en pieza clave del exitoso ciclo encabezado por Ramón Díaz, con el que conquistó varios títulos locales y la Copa Libertadores de 1996.

Embed - Golazo de Ortega a San Lorenzo (Costa Febre )

El nivel que mostró en River le abrió las puertas del fútbol europeo. Durante su trayectoria vistió las camisetas de Valencia de España, Sampdoria y Parma de Italia, además de Fenerbahçe de Turquía. También tuvo pasos destacados por Newell's Old Boys, donde se consagró campeón del Torneo Apertura 2004, e Independiente Rivadavia, All Boys y Defensores de Belgrano en los últimos años de su carrera.

Con la camiseta de la Selección Argentina disputó 88 partidos y marcó 17 goles. Formó parte de tres Copas del Mundo consecutivas: Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002. En total jugó 11 encuentros mundialistas y convirtió dos tantos, ambos frente a Jamaica en Francia 1998, en una actuación que permanece entre los recuerdos más destacados de los hinchas argentinos.

Embed - Cuando Ortega bailaba a todos con la selecion Argentina

Ese mismo Mundial también protagonizó uno de los episodios más recordados de su carrera al ser expulsado en el partido de cuartos de final frente a Holanda. Más allá de aquel momento, Ortega mantuvo un lugar de privilegio dentro de la historia de la Selección, con la que además fue subcampeón de la Copa Confederaciones de 1995 y obtuvo importantes logros en competencias juveniles y olímpicas, incluida la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.

Tras retirarse del fútbol profesional a fines de 2012, el jujeño continuó ligado a River Plate. Desde 2014 trabaja en la formación de jóvenes futbolistas dentro de la estructura del club, transmitiendo su experiencia a nuevas generaciones y reafirmando el legado de uno de los jugadores más talentosos que dio el fútbol argentino.