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25 de julio de 2026 - 13:52
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Franco Colapinto largará 13° en Hungría y reconoció: "Creo que estaba para más"

Franco Colapinto largará 13° en Hungría tras llegar a la Q2. El argentino quedó disconforme y aseguró que “estaba para más”

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
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“Fue una buena recuperación. Creo que estaba para más. Eso es lo que me da un poco de bronca, pero es lo que hay”, expresó Colapinto luego de la clasificación en el circuito de Hungaroring.

Colapinto explicó las dificultades con el Alpine

El argentino señaló que la falta de rodaje del viernes, cuando sufrió un accidente que le impidió completar la jornada, fue un factor que condicionó su trabajo de puesta a punto.

“El auto estaba bastante fuera de la ventana que a mí me gusta. Al no tener la posibilidad de cambiar cosas en el setup y en la parte mecánica como me gusta a mí, esa es la consecuencia de no hacer la FP1 y encontrar todo tarde y de golpe”, explicó.

A pesar de eso, destacó la recuperación que tuvo durante la jornada de clasificación y valoró el trabajo realizado para volver a estar competitivo.

El problema con los neumáticos que complicó la clasificación

Colapinto consideró que en la Q2 Alpine no pudo aprovechar todo el potencial del auto debido a un inconveniente con la temperatura de los neumáticos.

“La Q2 no fue buena. No hicimos un buen trabajo con las gomas, estaban muy bajas de temperatura. Es una pena porque eso está fuera de mi control”, afirmó.

El piloto argentino quedó a pocas décimas de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien también quedó eliminado antes de la Q3.

Colapinto volvió a pedir mejoras para Alpine

De cara a las próximas carreras, el argentino insistió en la necesidad de que el equipo incorpore las actualizaciones previstas para mejorar el rendimiento del monoplaza.

“Estamos esperando con muchas ganas las mejoras. Las necesitamos un montón, nos está costando con el auto y con la performance. Ojalá lleguen rápido y podamos dar un salto grande”, sostuvo.

Para la carrera del domingo, Colapinto aseguró que el objetivo será avanzar posiciones desde el inicio y cuidar los neumáticos en un circuito donde adelantar resulta complicado.

“Vamos a intentar largar bien, como siempre, y después ir para adelante. Hacer una buena carrera es la clave acá”, indicó.

Norris logró la pole y la grilla podría modificarse

La clasificación tuvo como ganador a Lando Norris, quien consiguió la pole position por apenas 12 milésimas sobre Lewis Hamilton. Charles Leclerc completó el podio de la clasificación con el tercer mejor tiempo.

La grilla de partida todavía podría cambiar debido a investigaciones de la FIA. Kimi Antonelli es analizado por un posible incumplimiento de banderas amarillas tras un trompo de Max Verstappen, mientras que Hamilton fue citado por un supuesto bloqueo a Oscar Piastri.

Si alguno recibe una sanción, el orden de largada del Gran Premio de Hungría podría modificarse antes de la carrera.

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