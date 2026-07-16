Franco Colapinto celebró el pase de Argentina a la final con un guiño viral

El divertido festejo de Franco Colapinto tras el triunfo de Argentina.

El pase de Argentina a la final del Mundial 2026 también fue celebrado por Franco Colapinto. El piloto argentino de Fórmula 1 recurrió a sus redes sociales para expresar su entusiasmo tras el triunfo por 2-1 frente a Inglaterra, con publicaciones que en poco tiempo comenzaron a multiplicarse entre sus seguidores.

Entre las publicaciones que subió a sus historias de Instagram, una fue la que más repercusión generó: una imagen de su monoplaza de Alpine completamente levantado del suelo, acompañada por la frase "El que no salta...", en referencia al clásico cántico de cancha que volvió a escucharse durante la celebración por el pase de Argentina a la final.

| Franco Colapinto en Instagram!



LA LOCURA ES TOTAL pic.twitter.com/W1auznmdDt — FC43 (@dailycolapinto) July 15, 2026 "El que no saltaaaaaaa": el mensaje de Franco Colapinto El corredor oriundo de Pilar también compartió en sus redes fotografías de Lionel Messi, Diego Maradona y del festejo de Enzo Fernández luego de marcar el tanto de la igualdad ante Inglaterra. "Qué felicidad", escribió Colapinto, reflejando la enorme alegría que le produjo la clasificación de la Selección argentina a una nueva final mundialista.

La reacción del piloto generó una inmediata respuesta entre los seguidores, quienes valoraron el entusiasmo con el que acompañó la victoria de la Selección argentina. Ahora, la Albiceleste intentará el próximo domingo, ante España, conquistar otro título mundial y alcanzar la tan esperada cuarta estrella.

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