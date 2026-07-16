Qué lugares de Jujuy están bajo alerta naranja por vientos de hasta 80 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por viento zonda para sectores de Jujuy de cara al viernes 17 de julio , jornada en la que el fenómeno alcanzará su mayor intensidad en el noroeste argentino. Además, otras áreas de la provincia permanecerán bajo alerta amarilla , por lo que las autoridades recomiendan extremar las precauciones.

El organismo nacional advirtió que el viento Zonda puede generar un aumento repentino de la temperatura, una importante disminución de la humedad y una reducción de la visibilidad, además de fuertes ráfagas que podrían ocasionar complicaciones tanto en zonas urbanas como rurales.

Para el jueves, el viento comenzará a sentirse en el oeste jujeño. El SMN emitió una alerta amarilla para la Puna de Susques , donde podrían registrarse vientos de entre 30 y 45 km/h , con ráfagas superiores a los 60 km/h .

Ese mismo día, la provincia de Salta tendrá sectores bajo alerta naranja , donde el fenómeno será de mayor intensidad.

Viernes 17 de julio

El viernes será la jornada más complicada. El SMN elevó la advertencia y emitió una alerta naranja para gran parte de la Puna jujeña, alcanzando los departamentos de Susques, Cochinoca, Rinconada, Santa Catalina y Yavi. También afectará a parte de la Quebrada.

En estas zonas se esperan vientos sostenidos de entre 45 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar los 80 km/h, además de un aumento repentino de la temperatura, muy baja humedad y reducción de la visibilidad. En tanto, el resto del sector cordillerano de la provincia permanecerá bajo alerta amarilla, donde también podrían registrarse fuertes ráfagas, aunque de menor intensidad.

Qué significa una alerta naranja

El Servicio Meteorológico Nacional explica que una alerta naranja indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos para la población.

En este caso, se prevé la presencia de viento Zonda intenso, con velocidades de entre 45 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 80 km/h. Además del viento, este fenómeno suele provocar un aumento brusco de la temperatura, una marcada disminución de la humedad relativa y una reducción significativa de la visibilidad, por lo que se recomienda extremar las precauciones y seguir las indicaciones de las autoridades.

En otras zonas de Jujuy continuará vigente una alerta amarilla. Allí el SMN prevé viento Zonda con velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

Aunque el nivel de riesgo es menor, el organismo advierte que el fenómeno también puede ocasionar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones favorables para la propagación de incendios.

Preocupa el riesgo de incendios forestales

La llegada del viento Zonda coincide con un escenario que mantiene en alerta a los organismos de emergencia de la provincia. En los últimos días, la Dirección Provincial de Emergencias reforzó las tareas preventivas, especialmente en Alto Comedero y Palpalá, donde preocupa la gran cantidad de vegetación seca acumulada tras las lluvias del verano y las heladas del invierno.

El director provincial de Emergencias, Ariel Mamani, explicó que el trabajo preventivo comenzó meses atrás junto a la Dirección de Incendios Forestales y que ya se elaboró un mapa de riesgo para toda la provincia.

Uno de los principales problemas detectados es la proliferación del denominado pasto cubano en Alto Comedero. Según explicó el funcionario, las abundantes lluvias favorecieron el crecimiento de esta vegetación y las heladas terminaron secándola, convirtiéndola en un material altamente combustible. "Hemos tenido mucha lluvia, el pasto cubano ha crecido muchísimo y ahora con las heladas se seca y es combustible para los incendios", señaló Mamani.

El funcionario agregó que el viento Zonda representa un factor de riesgo adicional por las condiciones que genera. "El viento Zonda, como sabemos, es muy particular y trae una temperatura especial que es propicia en caso de incendios forestales", advirtió.

En ese marco, ya se realizaron reuniones con centros vecinales, Bomberos Voluntarios, la Policía, municipios y otros organismos para coordinar tareas de limpieza, desmalezado y respuesta ante posibles emergencias. También se analizan eventuales planes de evacuación y espacios de resguardo en caso de que se produzcan incendios de gran magnitud.

Dónde llamar ante un incendio forestal

Ante la presencia de humo o un foco de incendio en pastizales, banquinas o zonas de monte, las autoridades recomiendan dar aviso de inmediato y no intentar combatir el fuego sin asistencia.

Los teléfonos habilitados en Jujuy son:

911 – Emergencias.

– Emergencias. 100 – Bomberos.

– Bomberos. 103 – Defensa Civil.

– Defensa Civil. 0388 427-1971 – Brigada de Incendios Forestales.

La rapidez en el aviso puede ser determinante para evitar que un foco ígneo se expanda y ponga en riesgo viviendas, rutas o áreas rurales.