¿Por qué subió la palta? Jujuy es una de las provincias que explica el aumento

Así lo indica el informe semanal del Mercado Central de Buenos Aires, que analiza la evolución de los precios mayoristas de frutas y verduras comercializadas durante las semanas 27 y 28 del año. En el caso de la palta, el incremento fue del 2,96% y estuvo vinculado tanto al origen de la mercadería como a la combinación de producción nacional e importada.

¿Por qué aumentó el precio de la palta? De acuerdo con el relevamiento, el Mercado Central recibió paltas provenientes de Jujuy, Tucumán, Corrientes y Misiones, además de partidas importadas desde Chile, Brasil y Perú. Justamente, el ingreso de fruta importada, que suele comercializarse a valores más altos que la producción nacional, fue uno de los factores que empujó el precio promedio hacia arriba durante la última semana.

Palta - Foto de archivo: Todo Jujuy Jujuy, una provincia clave en la producción de palta Aunque muchas personas asocian la palta con las importaciones, Jujuy forma parte de las principales provincias productoras del país. Según datos del Mercado Central, el NOA concentra la mayor producción nacional de esta fruta y las provincias argentinas abastecen el mercado principalmente entre mayo y septiembre, cuando se desarrolla la temporada local. En ese período, Jujuy aporta una parte de la oferta junto con Tucumán, Salta, Corrientes y Misiones.

La variedad Hass, una de las más demandadas por los consumidores, es la que tiene mayor presencia tanto en la producción nacional como en las importaciones.

Aumento de frutas y verduras en Jujuy. Qué pasó con el resto de las frutas El informe también mostró que la banana fue la fruta que más aumentó de precio durante la semana debido a una oferta más limitada, mientras que la mandarina también registró una suba por una menor llegada de mercadería desde las zonas productoras afectadas por las condiciones climáticas. En contrapartida, la frutilla fue la fruta que más bajó gracias a un buen nivel de abastecimiento, mientras que la uva y la manzana prácticamente no registraron variaciones.

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