¿Qué deben revisar los docentes de Jujuy antes de iniciar la jubilación? - Imagen creada con IA

Las consultas por jubilaciones docentes crecen en Jujuy debido a la complejidad del trámite y a las inconsistencias que pueden aparecer entre los registros del Ministerio de Educación, la documentación laboral y los datos de ANSES. Las especialistas recomendaron revisar cada antecedente con tiempo para evitar demoras y pérdidas económicas.

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Las abogadas previsionales Rosana Cappiello y Sofía Echenique explicaron que no alcanza únicamente con cumplir los requisitos establecidos por la ley para iniciar el trámite. Antes de llegar al turno en ANSES, los docentes deben verificar que toda su trayectoria laboral esté correctamente registrada.

“Queremos mostrar el lado B de las jubilaciones docentes, porque hay situaciones que pueden generar que una persona cobre menos y, muchas veces, eso puede ser para siempre”, indicaron.

Una de las situaciones más frecuentes ocurre cuando la cantidad de horas cátedra que figura en el sistema no coincide con las que el docente realmente trabaja.

Las especialistas mencionaron el caso de una trabajadora que ejercía 30 horas cátedra, pero al revisar su documentación descubrieron que 12 no figuraban en el sistema del Ministerio de Educación.

De haber continuado con el trámite sin realizar la corrección, la docente se habría jubilado con menos horas, lo que habría impactado directamente en el monto de su haber previsional.

Para corregir este tipo de inconsistencias es necesario iniciar un procedimiento administrativo y presentar documentación respaldatoria, como recibos de sueldo, notas y declaraciones juradas.

Aunque el problema puede solucionarse, el proceso requiere tiempo. Por eso recomendaron no esperar hasta el último momento para comenzar a revisar la información.

Los datos deben coincidir en todos los sistemas

Antes de presentar la documentación ante ANSES, debe existir coherencia entre la información registrada en el Ministerio de Educación, los certificados laborales y los antecedentes previsionales.

Las abogadas explicaron que la actividad docente es compleja, ya que una persona puede modificar a lo largo de los años la cantidad de horas, las escuelas en las que trabaja o los cargos que ocupa.

Uno de los registros centrales es la situación de revista, donde debe aparecer reflejada la actividad laboral de cada año: la escuela, la cantidad de horas cátedra y la continuidad o finalización de cada cargo.

Para evitar problemas futuros, recomendaron a los docentes que recién comienzan su carrera controlar periódicamente que su actividad real coincida con lo cargado en el sistema.

Los cambios de cargo pueden tardar meses en aparecer

Otra dificultad frecuente se presenta cuando un docente cambia de cargo, de escuela o aumenta su cantidad de horas durante el último año de actividad para mejorar su futura jubilación.

El problema es que esas modificaciones pueden tardar entre tres y seis meses en verse reflejadas en el sistema. El período necesario para calcular el nuevo cargo comienza a contarse una vez que el cambio aparece efectivamente registrado.

Las especialistas contaron que algunos docentes pensaban haber cumplido un año en una nueva función, pero terminaron jubilándose con el haber correspondiente al cargo anterior porque los 12 meses no habían quedado reflejados correctamente.

Por ese motivo, cualquier modificación realizada cerca del final de la carrera debe planificarse con anticipación.

Una jubilación ordinaria en lugar de una docente

Durante la entrevista también relataron el caso de un trabajador al que le iniciaron una jubilación ordinaria, en lugar de aplicar el régimen correspondiente a la actividad docente.

La situación impactó directamente en su haber previsional. Aunque finalmente pudo corregirse, la solución demandó tiempo y nuevas gestiones.

Las especialistas aclararon que los sistemas son cargados por personas y pueden existir equivocaciones. Sin embargo, cuando el docente conserva documentación que respalde su trayectoria, puede solicitar las rectificaciones necesarias.

“Tener la carpeta prolija y ordenada permite defender el derecho que corresponde” “Tener la carpeta prolija y ordenada permite defender el derecho que corresponde”

La importancia de guardar toda la documentación

Recibos de sueldo, designaciones, declaraciones juradas, certificados y constancias laborales son algunos de los documentos que pueden resultar fundamentales para demostrar la actividad realizada.

El cansancio acumulado después de años de trabajo y la complejidad burocrática pueden llevar a que muchas personas acepten el resultado del trámite sin verificar si el monto es correcto.

Por eso, las abogadas recomendaron organizar los antecedentes desde los primeros años de ejercicio y no comenzar a reunirlos únicamente cuando se acerca la edad jubilatoria.

Qué ocurre con las escuelas de zona desfavorable

Durante la entrevista surgió una consulta sobre la posibilidad de computar servicios con el sistema conocido como “dos por uno” para docentes que trabajaron en Huacalera y Uquía.

Las especialistas aclararon que no todas las instituciones ubicadas en determinadas localidades están incluidas automáticamente en ese beneficio.

Para saber si corresponde, se debe consultar el nomenclador del Ministerio de Educación, donde se especifica si una escuela está considerada de zona desfavorable, muy desfavorable o rural.

La ubicación geográfica por sí sola no alcanza: cada institución debe estar expresamente incorporada al listado oficial.

Cada historia laboral debe analizarse de manera particular

Las abogadas advirtieron que uno de los errores más habituales es tomar como referencia la experiencia de otro docente.

Dos personas pueden haber trabajado durante la misma cantidad de años, pero tener diferencias en cargos, horas cátedra, instituciones, zonas o períodos de servicio.

Por ese motivo, una estrategia que funcionó en un caso no necesariamente dará el mismo resultado en otro.

“El mundo docente es muy grande y cada situación es particular. No hay que dejarse llevar únicamente por lo que hizo o cobra un compañero” “El mundo docente es muy grande y cada situación es particular. No hay que dejarse llevar únicamente por lo que hizo o cobra un compañero”