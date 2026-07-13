Alerta por nuevas estafas en WhatsApp con alias de empresas

Los métodos de robo de cuentas y las estafas virtuales se multiplican en WhatsApp y hay que estar prevenidos.

La Agencia Provincial de Delitos Complejos advirtió que la futura incorporación de nombres de usuario con @ en WhatsApp podría ser aprovechada por estafadores para suplantar la identidad de empresas, bancos e instituciones y obtener información personal de sus víctimas. Ante esta modalidad, recomendaron no entregar documentos, claves ni códigos de seguridad y verificar siempre los canales oficiales.

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El oficial principal Hernán Cruz , integrante del área de Delitos Complejos de la Policía, explicó que la aplicación comenzó a habilitar, todavía en modo de prueba, la posibilidad de reservar un alias o nombre de identificación.

Según indicó, el objetivo de la plataforma sería que en el futuro los usuarios puedan comunicarse mediante esos nombres y no necesariamente compartiendo su número telefónico.

“ WhatsApp ha sacado, a modo de prueba, el tema del arroba (@) y una posible identificación, porque a futuro se prevé que ya no se van a pasar los números, sino los alias ”, detalló Cruz.

Cómo podrían utilizar los alias para cometer estafas

El especialista advirtió que delincuentes podrían adelantarse y registrar nombres similares a los de empresas, bancos, organismos públicos o prestadores de servicios.

Luego podrían utilizar una fotografía de perfil con el logo de la institución y un alias convincente para hacer creer al usuario que se está comunicando con una cuenta oficial.

“Muchas personas que son estafadores lamentablemente siempre van a ver la oportunidad en una actualización para buscar nuevas víctimas”, “Muchas personas que son estafadores lamentablemente siempre van a ver la oportunidad en una actualización para buscar nuevas víctimas”,

Cruz explicó que podrían “usar un logo de una institución de la provincia, de diferentes servicios, reservar un alias que nos haga creer que pertenece a una empresa y así tratar de comunicarse con diferentes usuarios”.

La advertencia apunta especialmente a los mensajes que ofrecen promociones, créditos, beneficios o descuentos y que luego solicitan datos para iniciar un supuesto trámite.

“Usar un logo de una institución de la provincia, de diferentes servicios, reservar un alias que nos haga creer que pertenece a una empresa y así tratar de comunicarse con diferentes usuarios”. “Usar un logo de una institución de la provincia, de diferentes servicios, reservar un alias que nos haga creer que pertenece a una empresa y así tratar de comunicarse con diferentes usuarios”.

No entregar datos ni códigos de seguridad

Desde Delitos Complejos remarcaron que ninguna persona debe compartir información sensible mediante mensajes recibidos por WhatsApp sin comprobar previamente la identidad del remitente.

“Cuando recibimos un mensaje por parte de un supuesto representante de una empresa de la provincia, no debemos brindar nuestros datos personales ni nuestro código de seguridad”, sostuvo Cruz.

Entre la información que no debe enviarse aparecen:

Número o fotografía del DNI.

Nombre completo y otros datos personales.

Claves bancarias.

Contraseñas.

Códigos de verificación enviados por WhatsApp o SMS.

Datos de tarjetas o cuentas.

Fotografías de documentación.

El funcionario recomendó que, frente a cualquier propuesta o beneficio, el usuario se comunique con la empresa mediante sus canales habituales o concurra personalmente.

“Siempre hay que tratar de hacer los trámites en forma presencial” “Siempre hay que tratar de hacer los trámites en forma presencial”

Cuidado con los mensajes atribuidos a bancos y empresas

Cruz señaló que, por el momento, no debe considerarse confiable un alias que se presente como perteneciente a una empresa local si esa identificación no fue comunicada oficialmente.

“Mientras las empresas de la provincia no informen en sus páginas oficiales que cuentan con un número o un alias oficial, no debemos confiar si nos llega un mensaje” “Mientras las empresas de la provincia no informen en sus páginas oficiales que cuentan con un número o un alias oficial, no debemos confiar si nos llega un mensaje”

La advertencia cobra especial importancia en el caso de las entidades bancarias, porque los delincuentes suelen utilizar ofertas de préstamos o descuentos para convencer a las víctimas.

“Si vemos una promoción o recibimos un mensaje con el logo de una empresa donde nos ofrecen préstamos, beneficios o descuentos y para iniciar el trámite nos piden el documento, el nombre completo o una fotocopia, no lo debemos hacer”, remarcó.

En esos casos, la recomendación es cortar la comunicación y dirigirse directamente a la entidad involucrada para verificar si la propuesta existe.

Qué hacer ante un mensaje sospechoso

Ante una comunicación dudosa, se aconseja no responder, no ingresar en enlaces y no descargar archivos enviados por desconocidos.

También es importante comprobar si el número o alias figura en la página oficial de la empresa, comunicarse por un canal conocido y bloquear o reportar la cuenta sospechosa.

La aparición de nuevas funciones en las aplicaciones suele ser utilizada por los estafadores para adaptar sus métodos. Por ese motivo, Delitos Complejos pidió extremar la precaución y desconfiar de cualquier mensaje que solicite información personal o prometa beneficios inmediatos.

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