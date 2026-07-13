Denunciaron maltrato animal en Jujuy: tres perros estaban expuestos al frío extremo en un balcón

Las denuncias por animales expuestos a temperaturas extremas continúan registrándose en Jujuy durante el invierno. Andrea Szecsi, presidenta de Derecho Animal, confirmó que a principios de julio recibieron dos denuncias por tres perros que permanecían de manera permanente en balcones y recordó la importancia de denunciar este tipo de situaciones.

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Szecsi explicó que las denuncias por maltrato animal son una constante y que, durante la época de bajas temperaturas, una de las situaciones más frecuentes es la de mascotas que permanecen a la intemperie.

Es algo de todos los días. Recibimos denuncias sobre animales que están a la intemperie y en esos casos se indica hacer las denuncias correspondientes, dijo. Es algo de todos los días. Recibimos denuncias sobre animales que están a la intemperie y en esos casos se indica hacer las denuncias correspondientes, dijo.

Indicó que existe una cuestión contravencional porque los animales no pueden permanecer expuestos a las condiciones climáticas, aunque advirtió que también hay otros casos, como perros que viven en balcones tanto en invierno como en verano.

Los casos denunciados en julio en Jujuy

Andrea Szecsi recordó que a comienzos de julio recibieron dos denuncias por tres perros que permanecían en un balcón y que, según pudieron constatar, no ingresaban en ningún momento al interior de la vivienda.

Tras las presentaciones realizadas por los vecinos, intervino la Policía, que verificó la situación. A partir de ese procedimiento, los propietarios modificaron la forma en que mantenían a los animales.

Debido a la intervención de los vecinos y del personal policial, el caso no avanzó hacia una sentencia ni a una instancia judicial.

Qué dice la ley sobre estas situaciones

La presidenta de Derecho Animal explicó que, si bien estas situaciones no están expresamente detalladas en la Ley 14.346, pueden encuadrarse dentro de los alcances de la normativa.

Si bien eso no está detallado en la Ley 14.346, estas situaciones sí encajan en el artículo 1 sobre malos tratos o tratos innecesarios, siendo una crueldad para los animales, sostuvo. Si bien eso no está detallado en la Ley 14.346, estas situaciones sí encajan en el artículo 1 sobre malos tratos o tratos innecesarios, siendo una crueldad para los animales, sostuvo.

La importancia de la tenencia responsable

Finalmente, Szecsi remarcó que antes de incorporar una mascota al hogar es necesario garantizar las condiciones mínimas para su bienestar.

Entre ellas mencionó contar con espacio suficiente, un lugar adecuado para resguardarla y los recursos económicos necesarios para afrontar la atención veterinaria cuando sea necesaria.

Dónde denunciar maltrato animal