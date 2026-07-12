La SUSEPU aclaró que los aumentos en la tarifa de energía "responden a medidas del Gobierno Nacional"

La Superintendencia de Servicios Públicos (SUSEPU) explicó que los recientes incrementos registrados en las facturas de energía eléctrica se deben a "disposiciones adoptadas por el Gobierno Nacional ". El presidente del organismo, Javier Gronda , sostuvo que las modificaciones tarifarias están vinculadas a la quita de subsidios y a la readecuación del precio de la energía establecidas por la Secretaría de Energía de la Nación.

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Gronda indicó que las subas responden a las Resoluciones N° 109/2026 y N° 151/2026, dictadas por la Secretaría de Energía durante los meses de mayo y julio. Según explicó, estas medidas determinaron un incremento en el precio de la energía que consumen los usuarios residenciales y comerciales dentro del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

Además, señaló que estas decisiones "forman parte del programa nacional de desregulación del sector energético y de eliminación progresiva de subsidios estatales", una política que también impactó en los servicios de gas natural y en los combustibles.

En ese contexto, recordó que el vocero presidencial, Adrián Ravier, ratificó el avance hacia "un esquema de libre mercado para las tarifas energéticas" y recomendó a la población "abrigarse en lugar de consumir gas o electricidad".

La Provincia mantiene la Tarifa Social

Frente a este escenario, Gronda destacó que el Gobierno de Jujuy decidió sostener la Tarifa Social Provincial. Actualmente, esta asistencia alcanza a más de 68.000 usuarios jujeños y representa una inversión superior a los 430 millones de pesos mensuales, financiados con recursos producidos por Cauchari.

"El esfuerzo financiero que realiza la Provincia para contener el componente tarifario y subsidiar a los sectores de mayor vulnerabilidad es enorme. Sin embargo, la concurrencia de la quita de subsidios federales y el aumento nominal del precio de la energía dispuesto por la Nación impactan de manera inexorable en la economía familiar", expresó.

El titular de la SUSEPU agregó que la situación responde a dos factores simultáneos. "Asistimos a una decisión del Gobierno Nacional que opera en doble sentido: por un lado, se produce la quita de los subsidios y, por el otro, se indexa el costo de la energía a valores internacionales. Este doble impacto genera una coyuntura tarifaria sumamente compleja para el usuario final", sostuvo.

Qué es el FOPEJ y por qué figura en la factura

Por otro lado, Gronda también brindó precisiones sobre el Fondo Provincial de Energía de Jujuy (FOPEJ), uno de los conceptos incluidos en las boletas del servicio. Explicó que la Puna jujeña y todo el departamento Valle Grande no están conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN), por lo que el suministro eléctrico "depende de centrales de generación local alimentadas con gas y combustibles". El principal nodo de abastecimiento es la Central de Piedra Negra, ubicada en cercanías de La Quiaca.

Según detalló, "este sistema aislado tiene costos operativos al menos cinco veces superiores a los del sistema interconectado". Por ese motivo, el FOPEJ funciona como "un mecanismo solidario de compensación entre todos los usuarios de la provincia para garantizar que, ante un mismo consumo, la tarifa sea igual sin importar la ubicación geográfica".

El FOPEJ, anteriormente denominado SAP (Sistema Aislado Provincial), tiene por finalidad asegurar condiciones dignas de habitabilidad en las regiones más postergadas de nuestra geografía, afirmó. El FOPEJ, anteriormente denominado SAP (Sistema Aislado Provincial), tiene por finalidad asegurar condiciones dignas de habitabilidad en las regiones más postergadas de nuestra geografía, afirmó.

Finalmente, remarcó que "prescindir de este fondo de compensación solidario tornaría económica y materialmente inviable la prestación del servicio en esas zonas, equivaliendo prácticamente a privar a la Puna del acceso a un servicio básico como es la energía eléctrica".