Jujuy volvió a salir a las calles: los festejos por el pase de Argentina a semifinales

La Selección argentina volvió a regalarles una noche inolvidable a sus hinchas y Jujuy no quedó al margen de los festejos . Apenas terminó el partido ante Suiza, cientos de personas salieron a las calles para celebrar la clasificación del equipo de Lionel Scaloni a las semifinales del Mundial 2026.

Banderas celestes y blancas, camisetas de la Selección, bocinazos y cánticos marcaron una nueva jornada de alegría en distintos puntos de San Salvador de Jujuy. Familias, grupos de amigos, jóvenes y niños se sumaron a una celebración que comenzó apenas se confirmó el triunfo argentino y se extendió durante la noche.

Como ocurrió después de los partidos anteriores, los hinchas jujeños volvieron a encontrarse en las calles para compartir la emoción por el camino de la Selección en la Copa del Mundo. Los autos circularon con banderas argentinas, mientras desde las veredas y las esquinas se escuchaban cánticos dedicados al equipo nacional y a Lionel Messi.

La clasificación volvió a reunir a personas de todas las edades. Algunos llegaron con camisetas, gorros y banderas; otros acompañaron la caravana haciendo sonar las bocinas o grabando con sus teléfonos las imágenes de la celebración.

Argentina venció a Suiza y está en semifinales

La Selección argentina derrotó 3-1 a Suiza por los cuartos de final y consiguió meterse nuevamente entre los cuatro mejores equipos del Mundial. El partido volvió a mantener en vilo a los hinchas, que siguieron cada jugada con nerviosismo hasta que llegó el desahogo definitivo con el gol de Lautaro Martínez.

Con la victoria, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni continúa en carrera para defender el título obtenido en Qatar 2022 y quedó a solo un partido de disputar una nueva final.

Cuándo vuelve a jugar Argentina

El próximo desafío será frente a Inglaterra, en uno de los cruces más esperados de las semifinales del Mundial 2026.

El partido se disputará el miércoles 15 de julio, desde las 16:00 (hora argentina), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El ganador avanzará a la gran final del torneo. La otra semifinal será protagonizada por Francia y España, que se enfrentarán el martes 14 de julio.