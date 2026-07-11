Mundial 2026: minuto a minuto Inglaterra vs Noruega

Ola de calor extrema en Miami

El duelo de este sábado podría jugarse en un escenario extremo por la ola de calor que afecta a Miami.

Aunque la temperatura rondará los 33°C, la elevada humedad podría llevar la sensación térmica hasta los 43°C al momento del inicio del partido en el Hard Rock Stadium.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por calor extremo y, además, existe pronóstico de tormentas eléctricas. Si se detecta un rayo dentro de un radio de 8 millas del estadio, el protocolo obliga a suspender inmediatamente el encuentro.