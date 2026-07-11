sábado 11 de julio de 2026
11 de julio de 2026 - 15:04
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Mundial 2026: minuto a minuto Inglaterra vs Noruega

Este sábado desde las 18 hs Noruega e Inglaterra se enfrentan por un pase histórico a las semifinales del Mundial 2026.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Hoy se enfrentan Inglaterra y Noruega por los cuartos de final.

Hoy se enfrentan Inglaterra y Noruega por los cuartos de final.

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Noruega e Inglaterra disputarán este sábado 11 de julio uno de los últimos partidos de los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro comenzará a las 18, hora argentina, en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, con arbitraje del francés Clément Turpin.

El ganador avanzará a las semifinales y se enfrentará al vencedor del cruce entre Argentina y Suiza, que jugarán más tarde en Kansas City.

Ola de calor extrema en Miami

El duelo de este sábado podría jugarse en un escenario extremo por la ola de calor que afecta a Miami.

Aunque la temperatura rondará los 33°C, la elevada humedad podría llevar la sensación térmica hasta los 43°C al momento del inicio del partido en el Hard Rock Stadium.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por calor extremo y, además, existe pronóstico de tormentas eléctricas. Si se detecta un rayo dentro de un radio de 8 millas del estadio, el protocolo obliga a suspender inmediatamente el encuentro.

Cómo les fue en el Mundial

Probables formaciones

Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Moller Wolfe; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard; Alexander Sørloth, Erling Haaland y Antonio Nusa. DT: Ståle Solbakken.

Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

El duelo entre Haaland y Kane

El partido tendrá como uno de sus principales atractivos el enfrentamiento entre Erling Haaland y Harry Kane, dos de los delanteros más destacados del fútbol europeo.

Haaland llega fortalecido por su doblete ante Brasil, mientras que Kane volvió a ser decisivo frente a México. Ambos serán las principales referencias de dos equipos que buscarán imponer estilos diferentes: Noruega apostará a la potencia de sus atacantes y las transiciones rápidas, mientras que Inglaterra intentará manejar la pelota y explotar la llegada de Bellingham y sus extremos.

Inglaterra superó una dura prueba ante México

Inglaterra accedió a los cuartos luego de imponerse 3-2 ante México en el estadio Azteca. Jude Bellingham convirtió dos goles y Harry Kane anotó el tanto restante para una selección que debió resistir con diez jugadores por la expulsión de Jarell Quansah.

El defensor no estará disponible ante Noruega por suspensión. Tampoco podrá jugar Jordan Henderson, quien sufrió una fractura en un brazo luego del encuentro anterior.

Como dato positivo para Thomas Tuchel, Declan Rice, Marc Guéhi y Reece James volvieron a trabajar junto al plantel, por lo que el entrenador dispone del resto del equipo para afrontar el compromiso.

Noruega llega tras eliminar a Brasil

El seleccionado noruego protagonizó uno de los grandes impactos del Mundial al vencer 2-1 a Brasil en los octavos de final. Erling Haaland marcó los dos goles y condujo a su país hacia la primera clasificación a cuartos de final de su historia.

El delantero llega como la principal amenaza ofensiva de un equipo que también cuenta con Martin Ødegaard en la generación de juego, Sander Berge en el mediocampo y Alexander Sørloth como otra referencia en ataque.

El entrenador Ståle Solbakken podría realizar modificaciones en los extremos. Andreas Schjelderup, quien asistió a Haaland en los dos goles contra Brasil, aparece como una alternativa para ingresar desde el inicio. David Moller Wolfe, en tanto, está en duda después de sufrir una molestia en el último partido.

Hora, TV y todos los datos del partido

  • El encuentro entre Noruega e Inglaterra se disputará este sábado a las 18, en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens.
  • Hora: 18 (Argentina).
  • Estadio: Hard Rock Stadium (Miami)
  • Árbitro: Clément Turpin.

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