Mundial 2026: minuto a minuto Inglaterra vs Noruega

Noruega e Inglaterra disputarán este sábado 11 de julio uno de los últimos partidos de los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro comenzará a las 18, hora argentina, en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, con arbitraje del francés Clément Turpin.
Ola de calor extrema en Miami
El duelo de este sábado podría jugarse en un escenario extremo por la ola de calor que afecta a Miami.
Aunque la temperatura rondará los 33°C, la elevada humedad podría llevar la sensación térmica hasta los 43°C al momento del inicio del partido en el Hard Rock Stadium.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por calor extremo y, además, existe pronóstico de tormentas eléctricas. Si se detecta un rayo dentro de un radio de 8 millas del estadio, el protocolo obliga a suspender inmediatamente el encuentro.