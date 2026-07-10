Sale a subasta la pelota del Argentina-Inglaterra de México 86: el impactante precio inicial

Subastan la pelota con la que Maradona anotó sus históricos goles ante Inglaterra en México 86.

La pelota con la que se disputó el histórico encuentro entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de 1986 saldrá a remate. Para gran parte de los coleccionistas, este objeto constituye una de las reliquias más valiosas y emblemáticas en la historia del fútbol.

Vale fortunas Insólito: la 10 de Maradona que usó contra Inglaterra la tiene un inglés

Ese balón estuvo presente a lo largo de los 90 minutos de un partido que pasó a la historia no solo por el triunfo de Argentina , sino también por las dos jugadas que marcaron para siempre la trayectoria de Diego Maradona y quedaron inmortalizadas en la memoria colectiva: la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo” .

La firma Heritage Auctions informó que la puja por la pelota comenzará con una base cercana a los USD 2,5 millones , un monto que pone de manifiesto el enorme valor histórico de esta pieza . Como antecedente, en 2022 la camiseta que Diego Maradona utilizó en ese mismo encuentro fue adquirida por USD 9,2 millones , una cifra récord para este tipo de recuerdos deportivos.

Aun así, los expertos consideran que el balón podría alcanzar un valor incluso superior, ya que no hay antecedentes comparables que permitan prever con precisión hasta dónde llegará el precio definitivo en la subasta.

La salida a subasta de la pelota utilizada en el partido de la “Mano de Dios” se enmarca en el fuerte crecimiento que viene experimentando el mercado del coleccionismo deportivo. En especial, los artículos vinculados al fútbol ganaron protagonismo de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá como sedes a Estados Unidos, Canadá y México.

En ese contexto, Mike Provenzale, especialista de Heritage Auctions, definió al balón como “una pieza única en su especie” y aseguró: “Podría decirse que es el objeto futbolístico más importante que existe”, según consignó Reuters.

La pelota que fue testigo de las dos obras maestras de Maradona

El cruce de cuartos de final del Mundial de México 1986 quedó en la historia por haber dado lugar a dos de las conquistas más emblemáticas que se recuerdan en el fútbol.

En la primera de ellas, Diego Maradona encaró rumbo al área rival, disputó la pelota en el aire con el arquero inglés Peter Shilton y la desvió con la mano hacia el arco. Años más tarde, el propio capitán argentino inmortalizó esa acción al describirla como “un poco con la cabeza de Maradona, un poco con la mano de Dios”.

Tan solo cuatro minutos después, el astro argentino protagonizó una jugada memorable en la que superó a cinco jugadores adversarios antes de convertir el gol que con el tiempo sería bautizado como el “Gol del Siglo”, una denominación que quedó consagrada tras una votación organizada por la FIFA en 2002.

La atracción que generan artículos vinculados a episodios de semejante relevancia histórica va mucho más allá del ámbito deportivo. Para los responsables de la subasta, esta pelota constituye una auténtica joya histórica, considerada el “Santo Grial” por numerosos fanáticos y coleccionistas del fútbol.

Provenzale destacó el carácter excepcional de la pieza y sostuvo que, por su condición irrepetible y la relevancia histórica que posee, se trata de un artículo prácticamente incomparable dentro del universo del coleccionismo.

El auge del coleccionismo deportivo

La venta de la pelota llega en un momento de fuerte expansión para este mercado, que viene creciendo de manera constante en los últimos años. Si bien durante mucho tiempo el coleccionismo de recuerdos deportivos estuvo liderado por disciplinas como el básquet, el béisbol, el fútbol americano y el hockey sobre hielo, el fútbol logró ganar cada vez más protagonismo.

“Estados Unidos es el motor del mercado de artículos deportivos de colección. Básicamente nació aquí y cuenta con una enorme base de coleccionistas, cuyo número crece exponencialmente”, según explicó Provenzale.

Entre los principales impulsores de este crecimiento aparece la realización de grandes competencias internacionales. En ese sentido, el especialista señaló que el enorme interés que despiertan los Mundiales funciona como un motor que potencia el mercado del coleccionismo deportivo.

“El rendimiento de los jugadores provoca un aumento de las valoraciones en tiempo real”, apuntó Provenzale, quien a su vez indicó que “tenemos algunas tarjetas de Messi en subasta ahora mismo; la noche que marcó un hat-trick, su valor se disparó”.

Mundiales, figuras históricas y el negocio detrás de los objetos

Otro de los fenómenos que impulsó la expansión de este mercado fue el crecimiento de las tarjetas coleccionables modernas, conocidas como trading cards. Según explicó Provenzale, en la actualidad algunas de estas piezas alcanzan precios extraordinariamente elevados.

“El mercado se mantendrá a la expectativa de lo que suceda en los dieciseisavos de final y de quiénes logren avanzar más allá de esa instancia. El mercado ya ha dictado sentencia sobre Messi, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé. Serán aquellos jugadores que logren hacerse un nombre en las próximas semanas”, aseguró el experto en subastas de Heritage.

Que la subasta se lleve a cabo en la antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en América del Norte, no responde a una coincidencia. Estados Unidos, considerado el principal mercado de artículos deportivos de colección, desempeñó un papel clave en el crecimiento y la consolidación de este tipo de remates.

Además, Provenzale señaló que la comunidad de coleccionistas continúa ampliándose año tras año y destacó que disciplinas que anteriormente tenían un público más reducido, como la Fórmula 1 y la lucha libre, también experimentaron un marcado incremento en el valor de sus piezas históricas.