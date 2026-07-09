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9 de julio de 2026 - 21:13
Jujuy.

A más de una semana del ataque a la biblioteca de Ciudad de Nieva: no pudieron identificar a los responsables. ¿Las cámaras de seguridad funcionan o no funcionan?

A más de una semana del hecho vandálico en la Plaza de Los Leones sin que aparezcan los responsables, crecen los reclamos por la falta de prevención. Los vecinos aseguran que no hubo registros que permitan identificar a los responsables y cuestionan el funcionamiento de las cámaras de seguridad del sector. ¿Las cámaras de seguridad funcionan o no funcionan?

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La plaza Hipólito Yrigoyen, en Ciudad de Nieva.&nbsp;

La plaza Hipólito Yrigoyen, en Ciudad de Nieva. 

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La inquietud surgió porque, pese a tratarse de uno de los espacios públicos más concurridos del barrio, hasta el momento no trascendió la existencia de imágenes que permitan esclarecer lo ocurrido.

"La cámara está ahí, pero para mí no funciona"

Los vecinos aseguran que la plaza cuenta con un domo de videovigilancia, aunque dudan de que esté operativo. "Siempre viene bien tener una medida de seguridad como son las cámaras. Aportan mucho porque permiten identificar a los sospechosos. Pero si la ponés, tenés que mantenerla, si no, no cumple con la finalidad", sostuvo un vecino en diálogo de TodoJujuy.

Otro fue aún más contundente: "La cámara está ahí, pero para mí no funciona". Incluso algunos aseguraron haber intentado comprobarlo por su cuenta.

"Yo me puse a mirar y la cámara no se mueve para ningún lado. Está muda, quieta, No funcionan porque no hay mantenimiento de la cámara se seguridad, no hay gestión para eso", relató uno de los vecinos de la zona.

La falta de registros también preocupa porque, según afirman, en el sector ya ocurrieron otros hechos delictivos. "Acá destruyeron la biblioteca, también robaron sillas de una confitería, la batería de una camioneta y hubo varios robos más. Son pequeñas cosas que se van acumulando por la falta de control", expresaron en relación al hecho.

Rompieron la biblioteca de la Plaza de los Leones.

Rompieron la biblioteca de la Plaza de los Leones.

Robos, vandalismo y pedidos de mayor prevención

Quienes viven en Ciudad de Nieva aseguran que los problemas de inseguridad no se limitan al episodio de la biblioteca.

"En el acceso por Independencia o por Libertad suele haber motochorros y robos de celulares. También en las calles laterales", comentó otro vecino. Durante la noche, agregaron, son frecuentes los actos de vandalismo. "Rompen las bancas de la plaza. Ya rompieron tres o cuatro", señalaron.

Ante ese escenario, consideran que además de las cámaras hace falta una mayor presencia policial. "No digo que haya un patrullero todo el tiempo, pero sí un policía fijo o una consigna permanente en la plaza", propuso una de las personas que reside en la zona.

"Se inaugura la cámara, pero después nadie controla"

El reclamo también apunta al mantenimiento del sistema de videovigilancia. "Se inaugura una cámara con bombos y platillos, hacen un acto porque instalaron una, pero después dejan de funcionar y nadie las arregla", cuestionó un vecino.

Asimismo, agregó: "Dicen que se rompió o que se desconectó, pero nadie da respuestas".

Para quienes utilizan diariamente la Plaza de los Leones, el funcionamiento de estos dispositivos resulta clave, especialmente porque se trata de un lugar muy frecuentado por familias y chicos. "Esta debe ser una de las plazas más concurridas por los niños. Por eso preocupa tanto que no haya prevención", concluyó uno de los vecinos.

Mientras la investigación por el ataque a la biblioteca comunitaria continúa sin responsables identificados, el episodio reabrió el debate sobre el estado del sistema de videovigilancia y las medidas de seguridad en uno de los espacios públicos más emblemáticos de Ciudad de Nieva.

La biblioteca de Ciudad de Nieva seguirá funcionando tras el ataque a sus libros

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