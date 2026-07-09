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9 de julio de 2026 - 09:12
Policiales.

Alto Comedero: un joven borracho perdió el control y terminó contra un poste de luz

Un accidente de tránsito se registró durante la mañana de este jueves en la Ruta 66, en San Salvador de Jujuy, en el barrio Alto Comedero.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Accidente en Ruta 66 en San Salvador de Jujuy

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El accidente fue cerca de las 7 a la altura del sector Teniente Estevez de Alto Comedero. Por causas que se tratan de establecer un Fiat Cronos con tres ocupantes habría perdido el control y terminó impactando con poste de luz.

El SAME llegó para asistir a los pasajeros quienes no presentarían lesiones de gravedad, aunque fueron trasladados de manera preventiva al Hospital Pablo Soria.

Seguridad Vial realizó alcotest al conductor del vehículo, un hombre de 20 años, arrojando resultado positivo 1.08 G/L. El vehículo fue secuestrado y trasladado a dependencia policial.

Una vía con reiterados accidentes

La Ruta 66 es una de las vías donde se registra una mayor cantidad de siniestros viales en San Salvador de Jujuy y zonas cercanas.

En este corredor se produjeron diferentes tipos de hechos, desde choques entre vehículos hasta atropellos a peatones.

También se conocieron casos de automovilistas que circularon en contramano, una maniobra de alto riesgo para todas las personas que transitan por el sector.

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