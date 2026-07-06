En un trágico accidente, murió el conocido youtuber Chatterbox

El youtuber Sebastián Funes, conocido en redes sociales como Chatterbox , murió este domingo en un choque múltiple ocurrido sobre la Ruta 5, cerca de Pehuajó. Tenía 27 años y viajaba junto a su familia en un Honda Civic.

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El accidente se produjo alrededor de las 14.30, a la altura del kilómetro 349, e involucró al auto en el que se trasladaba la familia, una camioneta Chevrolet S10 y un camión.

Como consecuencia del impacto, Chatterbox y su padre, quien conducía el vehículo, murieron. En la parte trasera viajaban la esposa del hombre y la hija de la pareja, quienes lograron salir por sus propios medios y fueron trasladadas en estado de shock al Hospital Municipal Juan Carlos Aramburu de Pehuajó.

La familia se dirigía a Pehuajó para despedir a la abuela del joven, quien había fallecido el jueves a los 87 años. Los ocupantes de la camioneta también resultaron heridos y recibieron asistencia médica, mientras que el conductor del camión salió ileso.

Murió Chatterbox, un conocido youtuber.

Quién era Chatterbox

Sebastián Funes había formado una amplia comunidad en las redes sociales. Contaba con más de 1,7 millones de suscriptores en YouTube y superaba el millón de seguidores en TikTok.

Su contenido estaba orientado principalmente a videojuegos, desafíos y humor para el público adolescente.

Investigan cómo ocurrió el choque

Las primeras informaciones indican que el impacto principal se habría producido entre el Honda Civic y la camioneta Chevrolet S10, aunque el camión también habría intervenido en la secuencia.

La mecánica del siniestro todavía es materia de investigación. En la causa interviene la fiscalía de turno, mientras que en el lugar trabajaron policías, personal de Policía Científica, Bomberos Voluntarios y servicios de emergencia.