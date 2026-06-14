Gaspi: streamers y youtubers lo despidieron con emotivos mensajes

La muerte de Gaspi provocó una fuerte conmoción en el mundo digital. Tras confirmarse que el youtuber argentino falleció en el choque de helicópteros ocurrido en Río de Janeiro , streamers, youtubers y creadores de contenido lo despidieron con mensajes cargados de tristeza, recuerdos y afecto.

Tragedia. Brasil: Gaspi y otro argentino murieron en el choque de helicópteros

La noticia impactó de lleno en la comunidad de creadores de habla hispana. Gaspi, cuyo nombre real era Gaspar Prim Díaz, tenía 23 años y había logrado construir una fuerte presencia en redes sociales con un estilo irreverente, callejero y polémico, pero también con un vínculo cercano con colegas que lo conocieron en distintas etapas de su carrera.

Uno de los mensajes que más repercusión generó fue el de Coscu , quien recordó una charla reciente con el joven y destacó que lo había visto motivado, ilusionado y enfocado en mejorar sus hábitos. El streamer argentino también remarcó que quienes lo conocían sabían que era una gran persona.

El impacto también llegó a España. El Rubius se enteró de la muerte de Gaspi mientras realizaba una transmisión en vivo y decidió abandonar la partida que estaba jugando. Visiblemente conmovido, explicó que había tenido varias charlas con él y que no podía seguir como si nada después de recibir una noticia tan dura.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gaspi (@gaspipd)

Otros referentes del streaming y YouTube también se sumaron a la despedida. Mangel, Dross, AuronPlay, Ibai Llanos, Davo Xeneize, Jordi Wild, Vegetta777, Perxitaa, El Xokas, Boffe GP y La Cobra compartieron mensajes en redes sociales, cada uno desde su vínculo, su recuerdo o su incredulidad ante lo ocurrido.

Para seguir la actualización de esta noticia, podés consultar las últimas novedades internacionales en TodoJujuy.

Streamers y youtubers despidieron a Gaspi

Ibai Llanos, con quien Gaspi había tenido relación a partir de su participación en La Velada del Año, publicó un mensaje de profunda tristeza y envió un abrazo a la familia y a los amigos del youtuber. Su despedida fue una de las más compartidas por los seguidores del mundo del streaming.

Uno de los posteos de Lucas Vignale: "Aunque ya ganamos con estar acá, juntos y compartiendo en familia" Uno de los posteos de Lucas Vignale: "Aunque ya ganamos con estar acá, juntos y compartiendo en familia"

AuronPlay también se manifestó desde sus historias de Instagram con una reflexión personal sobre lo injusta que puede ser la vida. En su mensaje incluyó además el recuerdo de otras víctimas del accidente, entre ellas el cantante estadounidense Oliver Tree, quien también aparece entre los fallecidos.

AuronPlay también se manifestó desde sus historias de Instagram AuronPlay también se manifestó desde sus historias de Instagram

Davo Xeneize, referente argentino del contenido deportivo y digital, expresó su shock y la dificultad de aceptar una noticia de semejante magnitud. En la misma línea, El Xokas destacó la juventud de Gaspi y lo recordó como una persona graciosa y querida dentro del ambiente.

Davo Xeneize, referente argentino del contenido deportivo y digital, expresó su shock Davo Xeneize, referente argentino del contenido deportivo y digital, expresó su shock

Boffe GP publicó una despedida especialmente personal. Contó que conocía a Gaspi desde 2017, cuando ambos comenzaban en YouTube y en redes, y recordó cómo se ayudaron en sus primeros pasos. También lo describió como una persona humilde y cercana.

Boffe GP publicó una despedida especialmente personal Boffe GP publicó una despedida especialmente personal

La Cobra, otro de los creadores que compartió momentos con Gaspi, recordó sus charlas previas a La Velada y señaló que el joven estaba orgulloso de los cambios que venía haciendo en su vida. Su mensaje apuntó a lo que muchos repitieron durante la tarde: que Gaspi será recordado por su humor, su energía y por haber dejado una marca en quienes lo conocieron.

Una despedida colectiva en redes

A medida que avanzaron las horas, el nombre de Gaspi se multiplicó en posteos, historias y mensajes de despedida. El dolor se volvió colectivo y cruzó fronteras: desde Argentina hasta España, distintos creadores compartieron recuerdos, fotos, anécdotas y palabras de acompañamiento para su familia.

El fallecimiento de Gaspi no solo impactó por la tragedia del accidente, sino también por la edad del youtuber y el momento de crecimiento profesional que atravesaba. En los últimos años había sumado millones de seguidores, había participado de eventos internacionales y venía desarrollando nuevos proyectos audiovisuales.

Su muerte dejó una fuerte marca en una generación que lo siguió desde sus primeros videos callejeros hasta sus apariciones más recientes. Entre la incredulidad y la tristeza, la comunidad digital lo despidió como a uno de los nombres más reconocidos del contenido argentino.