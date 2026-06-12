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12 de junio de 2026 - 16:53
Espectáculos.

Netflix lanzará "Villaflor", una película protagonizada por Verónica Llinás y Peter Lanzani

La producción, con dirección de Santiago Mitre, aborda el vínculo entre la infiltración de Alfredo Astiz y el surgimiento de las Madres de Plaza de Mayo.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Netflix anunció el fin del rodaje de Villaflor, la nueva película de Santiago Mitre sobre Azucena Villaflor y Alfredo Astiz.

Netflix anunció el fin del rodaje de Villaflor, la nueva película de Santiago Mitre sobre Azucena Villaflor y Alfredo Astiz.

Netflix confirmó la culminación del rodaje de “Villaflor”, el nuevo largometraje dirigido por Santiago Mitre, protagonizado por Verónica Llinás en el papel de Azucena Villaflor y Peter Lanzani interpretando al teniente Alfredo Astiz. La producción fue realizada completamente en territorio argentino.

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Se trata de un proyecto que completó un proceso de filmación de 12 semanas que incluyó locaciones en la Ciudad de Buenos Aires y en siete partidos del conurbano bonaerense, según informó la plataforma a través de un comunicado oficial.

Verónica Llinás interpreta a Azucena Villaflor y Peter Lanzani encarna al teniente Alfredo Astiz en el thriller político de Netflix.

Cuándo se lanza esta nueva producción argentina para Netflix

El proyecto ya tiene confirmado su lanzamiento mundial en 2027 a través de la plataforma, y se posiciona como una de las producciones de mayor envergadura logística y proyección internacional del cine argentino en los últimos años dentro del catálogo de Netflix.

La película es una coproducción entre La Unión de los Ríos (Argentina) y Maneki Films (Francia), y cuenta con un elenco internacional encabezado por Camille Cottin en el papel de Alice Domon. El reparto se completa con Soledad Villamil, Valeria Lois y la participación de reconocidos actores como Susana Pampin y Enrique Piñeyro, entre otros.

La filmación se extendió por distintos puntos estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires y por localidades clave del conurbano bonaerense y la provincia, como Avellaneda, Lomas de Zamora y el Partido de la Costa, conformando uno de los despliegues de producción cinematográfica más amplios realizados recientemente en el país dentro del género del thriller político.

Netflix anunció el fin del rodaje de Villaflor, la nueva película de Santiago Mitre sobre Azucena Villaflor y Alfredo Astiz.

La historia se sitúa en el año 1977, entrelazando elementos de espionaje con el drama histórico. A partir del personaje del “Rubio Astiz”, infiltrado en la Iglesia de la Santa Cruz, y del recorrido personal de transformación de Azucena Villaflor, el film reconstruye en pantalla el surgimiento del movimiento de las Madres de Plaza de Mayo.

Las elecciones de elenco y la forma en que se abordan hechos históricos reales ubican a la producción como un potencial punto de referencia dentro de las obras inspiradas en acontecimientos clave de la historia argentina, orientadas a un público internacional.

Villaflor: estructura de producción, filmación y enfoque entre dos países

El esquema de rodaje de “Villaflor” se desarrolló a lo largo de un período continuo de 12 semanas, con trabajos en paralelo en distintas locaciones urbanas y suburbanas.

La película Villaflor reconstruye hechos de 1977 y aborda la infiltración de Astiz en la iglesia de la Santa Cruz y el origen de las Madres de Plaza de Mayo.

La dirección de arte quedó en manos de Micaela Saiegh, mientras que la fotografía fue concebida por Javier Juliá. El guion, elaborado de manera conjunta por Santiago Mitre y Mariano Llinás, marca la primera colaboración entre ambos en este tipo de narrativa, con un fuerte potencial de proyección internacional.

La producción está encabezada por Agustina Llambi Campbell, el propio Mitre y Didar Domehri, lo que garantiza un soporte tanto desde Argentina como desde Francia, y reafirma la consolidación de las coproducciones binacionales pensadas para su distribución en plataformas globales.

El proceso de selección de elenco incluyó a más de 40 actores y actrices, articulados en función de la reconstrucción del grupo originario de las Madres de Plaza de Mayo. Dentro del reparto se destacan nombres como Alicia Guerra, Vivian El Jaber y Juliana Muras, lo que refuerza el carácter coral de la propuesta, en contraste con abordajes anteriores más enfocados en historias individuales.

Camille Cottin interpreta a Alice Domon en un elenco internacional que también integran Soledad Villamil, Valeria Lois y más de 40 intérpretes.

Una apuesta de Netflix por el thriller político argentino

Netflix ratificó el lanzamiento de “Villaflor” para el año 2027, reforzando de este modo la proyección internacional del cine argentino dentro del ámbito de los dramas políticos actuales.

Bajo la dirección creativa de Santiago Mitre y con un guion desarrollado y supervisado por Mariano Llinás, la película articula dos ejes narrativos en simultáneo: por un lado, la misión de infiltración llevada adelante por Astiz y, por el otro, la aparición de nuevas formas de resistencia civil durante el período de la dictadura.

Camille Cottin asume uno de los papeles internacionales centrales al ponerse en la piel de una de las religiosas francesas que fueron secuestradas, mientras que Valeria Lois, Mariela Acosta y Paula Ransenberg forman parte del elenco de actrices que interpretan a las mujeres que acompañaron a Azucena Villaflor en los inicios del movimiento de las Madres de Plaza de Mayo.

Verónica Llinás y Peter Lanzani encabezan la producción.

Esta configuración de trabajo conjunto entre equipos de distintos países, con participación de productoras de Argentina y Francia, pone de manifiesto la estrategia de la plataforma orientada a expandir y globalizar su catálogo.

“Villaflor”, cuyo rodaje finalizó en junio de 2026 y tiene previsto su estreno en 2027, se suma como uno de los proyectos destacados dentro del plan de Netflix para potenciar a nivel internacional el cine de investigación histórica en su próxima etapa de lanzamientos.

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