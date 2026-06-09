Netflix muestra el primer avance de la nueva serie live-action de Scooby-Doo.

Netflix dio inicio a la producción de Scooby-Doo: El origen , una serie de acción real que introduce por primera vez en la franquicia a Scooby-Doo como un perro de carne y hueso . El rodaje se llevó a cabo en Atlanta , en el estado de Georgia , y la plataforma fijó su estreno global para el año 2027 .

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El reparto confirmado integró a Mckenna Grace en el rol de Daphne Blake , Tanner Hagen como Shaggy Rogers , Abby Ryder Fortson en la piel de Velma Dinkley , Maxwell Jenkins interpretando a Fred Jones , además de Paul Walter Hauser .

En cuanto a la historia, la serie propone una relectura contemporánea del grupo de amigos que resolvía enigmas junto a un canino fuera de lo común. La trama se sitúa en su último verano en un campamento, cuando los jóvenes Shaggy y Daphne quedan involucrados en un hecho criminal de origen sobrenatural que habría sido presenciado por un cachorro de gran danés extraviado.

La nueva serie dejará atrás el CGI y mostrará un cachorro 100% real para interpretar al icónico gran danés Steve Dietl.

El grupo se completa con “una pragmática científica de pueblo, Vilma ”, y “el apuesto chico nuevo, Fred ”, quienes se verán involucrados en la resolución de un misterio capaz de exponer secretos del propio equipo.

Josh Appelbaum y Scott Rosenberg fueron confirmados por Netflix como showrunners, además de desempeñarse como guionistas y productores ejecutivos a través de Midnight Radio.

El elenco de la nueva serie incluye a Mckenna Grace como Daphne Blake, Tanner Hagen como Shaggy Rogers, Abby Ryder Fortson como Velma Dinkley, Maxwell Jenkins como Fred Jones y Paul Walter Hauser.

La producción ejecutiva se completa con Greg Berlanti, Sarah Schechter y Leigh London Redman por Berlanti Productions, bajo su acuerdo global con Warner Bros. Television, junto con André Nemec, Jeff Pinkner y Adrienne Erickson por Midnight Radio.

El legado de Scooby-Doo y la mirada de sus protagonistas históricos

En un mensaje reciente, Greg Berlanti evocó su relación con los responsables originales de Scooby-Doo: “Uno de mis primeros y trabajos favoritos en Hollywood fue sentarme con Bill Hanna y Joe Barbera mientras firmaban celdas de animación”. En relación con la nueva serie, destacó que el equipo creativo consiguió desarrollar una historia que conserva “su espíritu y su genial creación”.

A lo largo de más de cinco décadas, la franquicia de Scooby-Doo reunió tres largometrajes estrenados en cine, más de una decena de series animadas y cerca de 40 películas animadas destinadas al mercado hogareño.

Yokoso Scooby-Doo! será el nuevo proyecto de la franquicia que tendrá un estilo de anime.

En la versión para cine, Matthew Lillard se destacó interpretando a Shaggy, una de las actuaciones que el público continúa recordando con mayor cariño hasta la actualidad. En los últimos días, el actor expresó su entusiasmo por esta nueva adaptación, que tiene como objetivo mantener viva y vigente una franquicia con más de 50 años de historia.

Matthew Lillard manifestó su entusiasmo por el proyecto en diálogo con Entertainment Weekly: “Estoy realmente feliz por ellos. Creo que la serie necesita volver”. En esa línea, destacó el valor de la franquicia para nuevas audiencias: “Es la primera introducción a las historias de fantasmas para muchos niños, ¿verdad? Trata sobre la amistad y mantenerse unidos como grupo”, señaló.

A su vez, expresó su deseo de que la nueva versión conserve los elementos esenciales pero con identidad propia: “Espero que mantengan lo que ha funcionado y le den su propio giro. Pero la realidad es que soy bastante purista con esa franquicia. El núcleo es realmente la amistad”.

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Scooby-Doo llega a Japón

La reciente versión de Netflix sobre Scooby-Doo no es el único desarrollo vinculado al célebre gran danés y su grupo de amigos. En paralelo, la plataforma Tubi confirmó la producción de Yokoso Scooby-Doo!, una serie realizada por Warner Bros. Animation que representará el debut oficial de la franquicia en el formato anime.

La ficción será emitida en Estados Unidos a través de Tubi, mientras que su distribución internacional estará a cargo de Cartoon Network. El nombre elegido incluye el término japonés “Yokoso”, que se traduce como “bienvenido”.

La producción sumará el trabajo de OLM Studios, un reconocido estudio japonés con amplia trayectoria en diversas producciones de anime. La dirección estará en manos de Itsuro Kawasaki, mientras que Francisco Paredes asumirá el rol de coproductor.

La plataforma inicia el rodaje en Atlanta.

De acuerdo con la sinopsis oficial, la trama acompañará a Shaggy y Scooby en un viaje a Japón presentado como "la aventura gastronómica definitiva”. Además, los personajes volverán a contar con las interpretaciones vocales de Frank Welker y Matthew Lillard, ambos con experiencia previa en distintas versiones de la franquicia.