Netflix confirma a la nueva Nellie Oleson para el reboot de "La familia Ingalls".

Willa Dunn se suma al elenco de la 2° temporada del reboot de La familia Ingalls en Netflix , donde hará de Nellie Oleson , la antagonista de la serie original. Reconocida por su participación en Only Murders in the Building , donde encarna la versión joven del personaje interpretado por Meryl Streep , se suma como personaje estable.

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En pantalla compartirá escenas con la protagonista Alice Halsey , quien da vida a Laura Ingalls . De acuerdo con la caracterización oficial del personaje, esta nueva versión de la historia propone una reinterpretación más profunda de Nellie.

Será una niña que, en apariencia, es caprichosa y dominante en el entorno escolar, muy inteligente y con gran seguridad personal , de carácter afilado y verbalmente provocador, pero al mismo tiempo vulnerable y susceptible , cuya principal motivación parece ser complicarle la vida a Laura Ingalls .

La joven actriz Willa Dunn se une al elenco del reboot de la icónica serie desarrollado por Netflix.

No obstante, detrás de esa imagen exterior se esconde un costado más sensible , con cierta ternura y un deseo real de establecer vínculos de amistad auténticos , aunque no tenga claridad sobre cómo lograrlo. En la producción original estrenada en 1974 , el personaje de Nellie estuvo a cargo de Alison Arngrim , quien la encarnó desde la primera temporada y la mantuvo como figura recurrente a lo largo de las siete entregas iniciales.

Por su parte, entre los trabajos más recientes de Willa Dunn se destacan su participación en los ocho episodios de The Runarounds, disponible en Prime Video, donde compartió elenco con Brooklyn Decker, así como su rol en la película Coup!, junto a Peter Sarsgaard y Billy Magnussen.

Alison Arngrim interpretó a Nellie Oleson desde la primera temporada de la serie original de NBC, emitida entre 1974 y 1983, y mantuvo el papel durante las primeras siete entregas.

Asimismo, ha realizado apariciones especiales en Poker Face, donde compartió escenas con Natasha Lyonne y Clea DuVall, además de su participación en Inside Amy Schumer. En una etapa más reciente de su carrera, trabajó junto a Emily Deschanel en el episodio piloto del drama Key Witness, producido para NBC.

Fecha de estreno confirmada para la serie de Netflix

El relanzamiento de La familia Ingalls tiene previsto el estreno de su primera temporada el 9 de julio de 2026 en Netflix, con un total de ocho episodios.

La ficción está producida por CBS Studios y Anonymous Content, y cuenta con Rebecca Sonnenshine como showrunner y productora ejecutiva. Sonnenshine tiene experiencia en series como The Boys y The Vampire Diaries.

La familia Ingalls regresa a la pantalla en 2026.

Rebecca Sonnenshine expresó en un comunicado oficial difundido por la plataforma que “se enamoró profundamente de estos libros cuando tenía cinco años”. Añadió que esas lecturas fueron determinantes en su vocación, ya que la impulsaron a dedicarse a la escritura y al cine, y calificó como un privilegio y una gran satisfacción poder llevar estas historias a una nueva generación de espectadores.

La producción se plantea como una adaptación de las obras semiautobiográficas de Laura Ingalls Wilder y fue definida por Netflix como una mezcla de drama familiar esperanzador, relato de supervivencia de gran escala y una historia de origen vinculada al oeste de Estados Unidos.

El reparto protagónico está encabezado por Alice Halsey en el papel de Laura Ingalls, acompañada por Luke Bracey como el padre Charles Ingalls, Crosby Fitzgerald interpretando a Caroline Ingalls y Skywalker Hughes en el rol de Mary Ingalls.

Willa Dunn será la icónica antagonista de la serie en la segunda temporada.

Renovación anticipada y el legado global de una franquicia histórica

El elenco principal se completa con Warren Christie, Meegwun Fairbrother, Wren Zhawenim Gotts, Alyssa Wapanathk y Jocko Sims. La filmación de la primera temporada se llevó a cabo en Winnipeg, Canadá, entre junio y octubre de 2025.

Por su parte, Netflix decidió renovar la ficción para una segunda temporada el 4 de marzo de 2026, incluso antes de su lanzamiento, argumentando el aumento de la demanda de contenidos “reconfortantes con raíces en el corazón de América”.

Jinny Howe, directora de series guionadas de Netflix para Estados Unidos y Canadá, expresó su entusiasmo por la renovación anticipada de la nueva versión de La familia Ingalls a una segunda temporada, incluso antes de su estreno. La ejecutiva destacó que el trabajo de Rebecca Sonnenshine junto con el elenco y el equipo de producción en la primera entrega logró construir una base narrativa firme, capaz de sostener el desarrollo de la historia en futuras temporadas.

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La saga de La familia Ingalls conserva una fuerte vigencia en todo el mundo: los libros originales, editados desde la década de 1930, superaron los 73 millones de ejemplares vendidos, con presencia en más de 100 países y traducciones a por lo menos 27 idiomas.

En paralelo, la serie original de NBC, emitida entre 1974 y 1983, alcanzó en 2026 un total de 13.250 millones de minutos de visualización, de acuerdo con datos de Nielsen.