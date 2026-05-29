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29 de mayo de 2026 - 10:09
Espectáculos.

Vuelve Chiquititas: habrá un musical homenaje a más de 30 años de su estreno

La ficción creada por Cris Morena regresará con un musical basado en su historia y canciones más recordadas, generando expectativa entre los fanáticos.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Llega Chiquititas, el musical: todos los detalles.

Llega Chiquititas, el musical: todos los detalles.

A más de tres décadas de su debut en televisión, Chiquititas, la exitosa creación de Cris Morena, continúa generando entusiasmo en distintos países y se prepara para recibir un homenaje especial que ya despierta expectativa entre sus seguidores.

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Hasta ahora, la única información confirmada indica que se realizará un espectáculo musical tributo en Tel Aviv, con el objetivo de volver a poner en escena el espíritu de una de las producciones infantiles más emblemáticas de la televisión argentina.

Vuelve Chiquititas.

Nostalgia y furor en redes por la vuelta de "Chiquititas"

De acuerdo con la información que se dio a conocer, el show no tendría sobre el escenario a las integrantes originales de Chiquititas, aunque sí incluiría las canciones más recordadas de la ficción, cuya música se convirtió en uno de los sellos más representativos del ciclo y marcó a varias generaciones.

La organización del evento quedó en manos de Kohia Entertainment, compañía que ya comenzó con la difusión en redes sociales. En las últimas horas, el afiche oficial fue publicado en Instagram y rápidamente recibió comentarios cargados de nostalgia, afecto y entusiasmo de seguidores de diferentes países.

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Mi infancia”, “Necesito verlo”, “Chiquititas nunca muere” y “Gracias por traer de vuelta esta magia” fueron algunas de las reacciones que dejaron los usuarios en la publicación difundida oficialmente.

Qué se sabe del musical y la expectativa de los fanáticos

Hasta el momento, no trascendieron precisiones sobre quiénes integrarán el elenco, cómo será la puesta en escena ni cuándo se realizará el estreno. Además, tampoco existen anuncios vinculados a una eventual presentación en Argentina, por lo que el proyecto estaría orientado, al menos por ahora, al público fuera del país.

Mientras tanto, el universo creado por Cris Morena vuelve a confirmar que Chiquititas conserva intacto su impacto emocional y continúa ocupando un lugar especial en el recuerdo de millones de personas, incluso más de treinta años después de su estreno.

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