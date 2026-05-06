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6 de mayo de 2026 - 18:09
Espectáculos.

Helena Bonham Carter dejó "The White Lotus 4": los motivos detrás de su salida de la serie

Un informe periodístico detalla que la actriz abandonó la producción durante el rodaje en Francia en medio de diferencias creativas con el creador de la serie.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El equipo se vio sorprendido por una novedad inesperada: la salida repentina de Helena Bonham Carter.

El equipo se vio sorprendido por una novedad inesperada: la salida repentina de Helena Bonham Carter.

En abril comenzó en Francia el rodaje de la cuarta temporada de la serie The White Lotus, una producción con presupuesto elevado y un elenco integrado por numerosas figuras reconocidas. Sin embargo, en medio de ese despliegue, el equipo se vio sorprendido por una novedad inesperada: la salida repentina de Helena Bonham Carter.

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La actriz abandonó el proyecto pocos días después de iniciadas las filmaciones. ¿Qué pasó en el set durante la producción? Un reporte de Variety difundido este martes dio a conocer nuevos detalles sobre el rol que iba a asumir la actriz y confirmó que su salida se debió principalmente a diferencias creativas con el director y guionista de la serie, Mike White.

La actriz abandonó la serie tras desacuerdos creativos con el director Mike White.

Diferencias creativas y salida anticipada en el set

Las discrepancias habrían girado en torno al enfoque del personaje. White habría propuesto una interpretación más “vibrante” y “desbordada”, una línea de trabajo que no coincidió con la visión artística de la actriz, reconocida por su participación en la saga Harry Potter.

De acuerdo con Page Six, apenas habían transcurrido nueve días desde el comienzo del rodaje en Francia cuando Helena Bonham Carter tomó la decisión de abandonar la producción. En aquel momento, un vocero de HBO señaló que “se hizo evidente que el personaje que Mike White creó para Helena Bonham Carter no estaba alineado con ella una vez en el set”.

El comunicado oficial agregó que “HBO, los productores y Mike White están tristes de no poder trabajar con ella, pero siguen siendo fervientes admiradores y esperan colaborar con la legendaria actriz en otro proyecto pronto”. Según Variety, Helena Bonham Carter había sido seleccionada para encarnar a una celebridad en declive que intentaba relanzar su trayectoria, un perfil que encaja con el estilo satírico característico de la serie.

Laura Dern se sumó al elenco tras la salida de Bonham Carter.

Reemplazo de elenco y reconfiguración de personajes

En la actualidad, la producción suma a Laura Dern, quien interpretará un personaje completamente nuevo. La actriz no reemplazará el rol anterior, ya que el equipo creativo diseñó una figura diferente pensada específicamente para ella.

La elección no parece ser azarosa. Laura Dern ya cuenta con una relación de trabajo previa con Mike White, con quien colaboró en la película Year of the Dog (2007) y en la serie de HBO Enlightened (2011). A esto se suma su acercamiento previo a The White Lotus, donde participó con una aparición de voz no acreditada durante la segunda temporada.

Estos antecedentes reflejan una sintonía creativa más estrecha entre la actriz y el director, lo que, de acuerdo con fuentes cercanas a la producción, habría facilitado su incorporación a esta nueva fase del proyecto.

El rodaje se extiende por la Riviera Francesa, Mónaco y París con locaciones exclusivas.

Una temporada más ambiciosa con rodaje en múltiples locaciones francesas

La cuarta entrega de The White Lotus se perfila como la más ambiciosa de toda la saga. Ambientada en el marco del Cannes Film Festival, la historia girará en torno a dos equipos enfrentados que llegan al prestigioso evento con producciones en competencia y la necesidad de demostrar su valía.

Como es habitual en el tono de la serie, el relato se construye como una sátira del universo cinematográfico. La trama profundiza en cuestiones como la fama, el poder y las jerarquías dentro de la industria del entretenimiento. En ese sentido, el productor David Bernad adelantó que la temporada explorará “los altibajos del festival y el dolor de estar aquí y el amor y la emoción de estar aquí”.

Un informe revela tensiones creativas con el creador de la serie en plena filmación en Francia.

A diferencia de temporadas anteriores —que se situaron en Hawái, Sicilia y Tailandia—, en esta ocasión la historia se despliega en distintas localizaciones de Francia. El rodaje abarca escenarios de la Riviera Francesa, Mónaco y París, incluyendo estadías en hoteles icónicos como el Château de la Messardière en Saint-Tropez y el Hôtel Martinez en Cannes, adaptados para recrear propiedades de la cadena White Lotus.

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Además, la producción contempla una interrupción durante la temporada alta del turismo en el verano europeo. En ese lapso, parte del equipo se mudará a París para continuar las grabaciones en el Hôtel Lutetia.

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