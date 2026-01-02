Carla Peterson y Nancy Dupláa lideran el estreno nacional que conquista a Netflix.

Un nuevo lanzamiento argentino llega a Netflix : la plataforma estrenó una serie protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa , inaugurando el 2026 con una apuesta destacada por la ficción nacional . El catálogo suma una miniserie filmada en Argentina , inspirada en dos novelas fundamentales de Claudia Piñeiro, y con un elenco que reúne a algunas de las figuras más reconocidas del cine y la televisión local .

Streaming. Disney confirmó el spin-off de una de sus series más exitosas para 2026

El estreno se realizó el 1 de enero y rápidamente se convirtió en una de las preferencias del público para maratonear durante el fin de semana .

La producción , titulada El tiempo de las moscas , está compuesta por seis capítulos de aproximadamente media hora cada uno.

Desde su presentación, despertó gran expectativa por la mezcla de géneros , el estilo narrativo y, especialmente, por el encuentro estelar entre Nancy Dupláa y Carla Peterson , dos actrices con carreras consolidadas y personalidades interpretativas muy marcadas que en esta historia logran complementarse .

De qué trata El tiempo de las moscas en Netflix

La miniserie toma como base las novelas Tuya y El tiempo de las moscas, de Claudia Piñeiro, una de las escritoras argentinas más populares y cuyas obras han sido adaptadas al cine y la televisión en los últimos años. La historia sigue a Inés y La Manca, dos mujeres que compartieron un pasado en prisión y que, al recuperar su libertad, buscan reconstruir sus vidas alejadas del mundo del delito.

De qué trata El tiempo de las moscas en Netflix.

Para mantenerse fuera de problemas, ambas pusieron en marcha un pequeño negocio de fumigación, funcionando como una tapadera legal que les permitió subsistir y mantenerse al margen de los conflictos que las habían llevado a la cárcel.

Sin embargo, la tranquilidad aparente se vio perturbada cuando decidieron aceptar un trabajo que desde el inicio despertó sus sospechas, marcando así el momento de quiebre que impulsa el desarrollo de la trama.

Carla Peterson y Nancy Dupláa lideran el estreno nacional que conquista a Netflix.

Desde ese momento, la historia evolucionó hacia un relato donde las protagonistas se vieron expuestas a circunstancias inusuales, mentiras y advertencias implícitas. Sin proponérselo, se transformaron en una especie de investigadoras improvisadas, obligadas a interpretar las señales del entorno y a tomar decisiones críticas que amenazaban con comprometer la libertad que recién habían recuperado.

Carla Peterson y Nancy Dupláa arrasan en Netflix

Uno de los mayores logros de El tiempo de las moscas fue la química de su pareja protagonista. Carla Peterson encarnó a Inés, un personaje introspectivo, atento a los detalles y cargado de una culpa que no la abandona. Por su parte, Nancy Dupláa interpretó a La Manca, una mujer de personalidad intensa, con un humor ácido y una habilidad natural para percibir amenazas.

El tiempo de las moscas está dirigida por Ana Katz.

La interacción entre las dos protagonistas fue el motor principal de la historia. Los intercambios verbales mezclaron sarcasmo, pausas cargadas de tensión e instantes de cercanía que subrayaron el tema central de la amistad. Sin caer en la idealización, la producción mostró conflictos internos, reproches y temores compartidos, dando forma a personajes creíbles y profundamente humanos.

El tiempo de las moscas cuenta con la dirección de Ana Katz (Terapia Alternativa, Una novia errante) y Benjamín Naishtat (Puan, El Jardín de Bronce), y producida por Vanessa Ragone (Elena sabe, Betibú, Las viudas de los jueves).

Junto a Peterson y Dupláa, completan el reparto Valeria Lois, Osqui Guzmán, Diego Velázquez, Jimena Anganuzzi, Carlos Belloso y Diego Cremonesi, acompañados de un gran elenco. El guion está a cargo de Gabriela Larralde y Nicolás Diodovich, con la colaboración autoral de Leandro Custo.

La miniserie se basó en las novelas Tuya y El tiempo de las moscas, escritas por Claudia Piñeiro.

El elenco de la serie El tiempo de las moscas

Carla Peterson

Nancy Dupláa

Valeria Lois

Julia Dorto

Osky Guzmán

Jimena Anganuzzi

Diego Velázquez

Carlos Belloso

Ana Castro

Cuántos episodios tiene El tiempo de las moscas

Los seis episodios, con una duración aproximada de media hora cada uno, se ajustan a los hábitos de consumo contemporáneos. Este formato permitió avanzar con rapidez en la trama sin sacrificar la construcción de los personajes ni la ambientación de cada escena.

Llegó a Netflix una serie corta protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa.

Netflix eligió un estreno breve y concentrado, pensado para espectadores que buscan una historia autocontenida, sin comprometerse con temporadas extensas. En este marco, la miniserie con Carla Peterson y Nancy Dupláa se consolidó como una alternativa atractiva y accesible tanto para el público argentino como para la audiencia internacional.

El 1 de enero fue la fecha elegida para su lanzamiento, una estrategia que aprovechó el inicio del año para dar visibilidad a una producción local en la plataforma global y reforzar su apuesta por los contenidos nacionales.

Embed

Por qué ver El tiempo de las moscas en Netflix

En medio de un flujo constante de estrenos, El tiempo de las moscas sobresalió por su raigambre local y por la ambición de su narrativa. Con esta apuesta, Netflix continuó consolidando una estrategia que combinó thrillers, dramas y comedias argentinas, muchas de las cuales lograron alcanzar audiencias internacionales.

La mezcla de actrices reconocidas, una autora consagrada y un relato con tensión sostenida fue determinante para captar la atención del público desde el primer capítulo. La plataforma confió además en que el efecto del boca a boca impulsara la visibilidad y el interés de la miniserie durante las primeras semanas del año.