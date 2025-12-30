Disney arranca el 2026 con novedades: superhéroes, comedia y series originales

Disney inicia 2026 con un catálogo renovado que mezcla éxitos consagrados, regresos esperados y producciones originales inéditas. Durante el primer mes del año, la plataforma suma novedades para todo tipo de público: desde dramas profundos y comedias reconocidas, hasta aventuras de superhéroes de Marvel y contenidos familiares.
Con lanzamientos distribuidos a lo largo de enero, Disney+ apunta a mantener la atención de los suscriptores semana tras semana y consolidar su presencia al comienzo del año.
Estrenos destacados de Disney+ para enero 2026
Mil golpes es un drama ambientado en el Londres de finales del siglo XIX. La trama sigue a un grupo de boxeadores que lucha por sobrevivir en los sectores más marginales de la ciudad.
La serie mezcla peleas intensas, deseos de poder y tensiones sociales. En su segunda temporada, la narrativa se vuelve más profunda, explorando los conflictos entre los personajes mientras incrementa la tensión dramática, con una producción realista y actuaciones más convincentes que en la entrega anterior.
Wonder Man, la más reciente serie original de Marvel, llega con un enfoque que combina aventuras y humor. La historia ofrece una perspectiva fresca dentro del universo de superhéroes, centrada en un personaje del cómic que hasta ahora había recibido poca atención.
La producción apuesta por la ironía, el espectáculo visual y una narrativa más desenfadada, dejando de lado el drama épico habitual del MCU para explorar el humor y mostrar “lo que ocurre tras bambalinas” en el mundo del entretenimiento.
Colegio Abbott se afirma como una de las comedias televisivas más aclamadas de los últimos tiempos. La producción, que retrata con humor y calidez la rutina de los docentes en una escuela pública, presenta nuevos capítulos correspondientes a su quinta temporada.
Gracias a sus diálogos agudos y a personajes memorables, continúa siendo una de las series preferidas tanto por la audiencia como por los críticos.
Lista completa de estrenos de Disney+ en enero de 2026
1 de enero
Indiana Jones y el arca perdida
Indiana Jones y el templo de la perdición
Indiana Jones y la última cruzada
Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal
New Amsterdam
2 de enero
El gran año
El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares
Guepardos en primer plano con Bertie Gregory
4 de enero
Veterinarios del Norte extraordinarios – temporada 2
5 de enero
I AM BOXER – nuevos episodios
6 de enero
La Agencia – segunda parte
7 de enero
Colegio Abbott – temporada 5 (nuevos episodios)
Made in Korea – nuevos episodios
Percy Jackson y los dioses del Olimpo – temporada 2 (nuevo episodio)
Bruce Springsteen: Nebraska Live
9 de enero
Mil golpes – temporada 2
El cuento de Silyan
Theme Song Takeover – temporada 5
10 de enero
The Artful Dodger
Pole to Pole con Will Smith
13 de enero
Tell Me Lies – temporada 3
14 de enero
Hey A.J.!
Percy Jackson y los dioses del Olimpo – nuevo episodio