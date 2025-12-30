Disney arranca el 2026 con novedades: superhéroes, comedia y series originales

Disney inicia 2026 con un catálogo renovado que mezcla éxitos consagrados , regresos esperados y producciones originales inéditas . Durante el primer mes del año , la plataforma suma novedades para todo tipo de público: desde dramas profundos y comedias reconocidas , hasta aventuras de superhéroes de Marvel y contenidos familiares.

Con lanzamientos distribuidos a lo largo de enero , Disney+ apunta a mantener la atención de los suscriptores semana tras semana y consolidar su presencia al comienzo del año.

Mil golpes es un drama ambientado en el Londres de finales del siglo XIX . La trama sigue a un grupo de boxeadores que lucha por sobrevivir en los sectores más marginales de la ciudad.

La serie mezcla peleas intensas , deseos de poder y tensiones sociales . En su segunda temporada , la narrativa se vuelve más profunda, explorando los conflictos entre los personajes mientras incrementa la tensión dramática , con una producción realista y actuaciones más convincentes que en la entrega anterior.

Wonder Man, la más reciente serie original de Marvel, llega con un enfoque que combina aventuras y humor. La historia ofrece una perspectiva fresca dentro del universo de superhéroes, centrada en un personaje del cómic que hasta ahora había recibido poca atención.

La producción apuesta por la ironía, el espectáculo visual y una narrativa más desenfadada, dejando de lado el drama épico habitual del MCU para explorar el humor y mostrar “lo que ocurre tras bambalinas” en el mundo del entretenimiento.

Colegio Abbott se afirma como una de las comedias televisivas más aclamadas de los últimos tiempos. La producción, que retrata con humor y calidez la rutina de los docentes en una escuela pública, presenta nuevos capítulos correspondientes a su quinta temporada.

Gracias a sus diálogos agudos y a personajes memorables, continúa siendo una de las series preferidas tanto por la audiencia como por los críticos.

Lista completa de estrenos de Disney+ en enero de 2026

1 de enero

Indiana Jones y el arca perdida

Indiana Jones y el templo de la perdición

Indiana Jones y la última cruzada

Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal

New Amsterdam

2 de enero

El gran año

El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares

Guepardos en primer plano con Bertie Gregory

4 de enero

Veterinarios del Norte extraordinarios – temporada 2

5 de enero

I AM BOXER – nuevos episodios

6 de enero

La Agencia – segunda parte

7 de enero

Colegio Abbott – temporada 5 (nuevos episodios)

Made in Korea – nuevos episodios

Percy Jackson y los dioses del Olimpo – temporada 2 (nuevo episodio)

Bruce Springsteen: Nebraska Live

9 de enero

Mil golpes – temporada 2

El cuento de Silyan

Theme Song Takeover – temporada 5

10 de enero

The Artful Dodger

Pole to Pole con Will Smith

13 de enero

Tell Me Lies – temporada 3

14 de enero

Hey A.J.!

Percy Jackson y los dioses del Olimpo – nuevo episodio

16 de enero

Agent P: Under C – cortos

17 de enero

Phineas y Ferb – temporada 5

Videos divertidísimos de América

18 de enero

Playdate con Winnie the Pooh – temporada 3

22 de enero

The Beauty

Venom: Que haya carnicería

23 de enero

Minnie’s Bow-Toons: Hotel para mascotas

27 de enero

Wonder Man

28 de enero

Disney Jr. Ariel: La Sirenita – temporada 2

30 de enero

Pupstruction Construction