Disney confirmó el spin-off de una de sus series más exitosas para 2026

Está confirmado, Disney estrenará el spin off de una de sus mejores series en 2026.
Una reconocida distopía vuelve a ponerse en el centro de la escena con un proyecto reciente que amplía el universo que ya había impactado a la audiencia. Disney redobla la apuesta con un relato emblemático que regresa renovado y con una mirada diferente. Te contamos los detalles de este nuevo spin-off que promete ser un éxito.
En esta oportunidad, el protagonismo se desplaza hacia otros personajes. El mundo no cambia, pero sí la manera de habitarlo: los años transcurridos transformaron las relaciones, modificaron las normas y reconfiguraron los conflictos.
¿De qué se trata “Los Testamentos”, la secuela de “El cuento de la criada”?
Los Testamentos transcurre quince años después de lo ocurrido en El cuento de la criada. La narración toma como base la novela que Margaret Atwood publicó en 2019 y propone una perspectiva renovada sobre Gilead, un país que continúa regido por un sistema opresivo y rígidamente jerárquico.
El foco ya no está puesto en June Osborne, sino en quienes se formaron dentro del régimen. Sus hijas, Agnes y Daisy, atraviesan la adolescencia sin memoria alguna del mundo anterior a la dictadura: para ellas, la existencia siempre estuvo atravesada por la vigilancia constante, la disciplina extrema y una crianza estrictamente regulada.
La ficción se adentra en el recorrido de estas chicas, educadas para naturalizar un destino de uniones impuestas y funciones rígidamente asignadas, cuando comienzan a poner en tela de juicio el orden establecido.
De esas grietas surgen vínculos inesperados, enfrentamientos internos y gestos de rebeldía. En ese entramado reaparece Ann Dowd en el papel de la inquietante tía Lydia, un engranaje clave dentro del aparato de control del régimen.
Tráiler de “El cuento de la criada”
Aunque el avance del spin off aún no fue difundido, quienes no hayan seguido la serie original pueden acercarse a ese mundo a través del tráiler de El cuento de la criada, una producción ampliamente reconocida que sirve como puerta de entrada a su universo.
Reparto de "Los testamentos", próxima serie de Disney
El elenco que da vida a la ficción incluye a los siguientes intérpretes:
Ann Dowd como tía Lydia
Chase Infiniti como Agnes
Lucy Halliday como Daisy
Rowan Blanchard
Mattea Conforti
Isolde Ardies
Shechinah Mpumlwana
Birva Pandya
Mabel Li
Amy Seimetz
Brad Alexander
Zarrin Darnell-Martin
Eva Foote
Kira Guloien
El estreno está previsto para 2026 y supondrá una vuelta al mundo de Gilead con un enfoque renovado, centrado en figuras más jóvenes que cuestionan las reglas establecidas y dan inicio a un nuevo capítulo dentro de esta historia.