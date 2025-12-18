jueves 18 de diciembre de 2025

18 de diciembre de 2025 - 17:28
Un actor de "Stranger Things" dijo que la serie lo llevó sufrir bullying en el colegio

El actor Jake Connelly reveló de qué manera la fama repentina que le otorgó la serie Stranger Things ha influido en su día a día más allá del rodaje.

Redacción de TodoJujuy
Tras el lanzamiento del primer volumen de la quinta temporada de Stranger Things, el nombre de Jake Connelly empezó a resonar con fuerza fuera del mundo de la serie. El actor juvenil, que se sumó al elenco en esta reciente entrega del éxito de Netflix, reconoció que la repercusión inmediata de la serie ya ha tenido efectos en su vida diaria, sobre todo en su entorno escolar.

Connelly compartió su experiencia en una reciente entrevista en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde describió con sinceridad cómo la fama del programa ha modificado su rutina cotidiana.

La palabra del actor de Stranger Things en el ciclo de Jimmy Fallon

Durante la charla, Jake Connelly contó que varios de sus compañeros de escuela comenzaron a repetir en voz alta una de las líneas más icónicas de su personaje: “Suck my fat one!”. Según relató, la frase, que se volvió viral entre los fanáticos de la serie y empezó a escucharse fuera de la pantalla apenas se estrenaron los nuevos episodios, lo convirtió en blanco de burlas.

“Me gritan: ‘Ven a chuparme la cola’. Algunos chicos me gritaban la frase en los pasillos”, compartió el actor. Además, Connelly mencionó que, más allá de repetir la frase, algunos estudiantes se acercaron a él para hacerle preguntas sobre la trama o incluso intentar ofrecerle dinero a cambio de adelantos sobre lo que sucederá en el Volumen 2 de la temporada final.

No obstante, Jake Connelly aclaró que no compartió ningún detalle de la trama y que el nivel de atención que empezó a recibir fue totalmente inesperado para él, ya que hasta hace poco llevaba una vida alejada del ojo público. Además, durante la grabación de la entrevista, The Tonight Show debió implementar ciertas medidas de precaución, tanto por el apodo de su personaje como por la frase que se volvió recurrente a lo largo de la charla.

En el material promocional previo al programa, el camerino del joven actor inicialmente mostraba el sobrenombre original de su rol (“Dipshit Derek”), considerado ofensivo, aunque finalmente se reemplazó por una versión más neutral antes de la transmisión.

En el transcurso de la entrevista televisiva, Jimmy Fallon eligió presentar al joven actor utilizando la versión suavizada del apodo, evitando pronunciar el término original.

No obstante, cuando el intérprete mencionó la frase que se volvió viral —incluyendo una entonación similar a la de un personaje de South Park—, la emisión optó por silenciar la primera palabra.

La diferencia se hizo más evidente cuando el clip se publicó en YouTube sin ningún tipo de censura, conservando la oración completa y generando comentarios sobre cómo varían los estándares de contenido entre la televisión convencional y las plataformas en línea.

