Escándalo en el elenco de Stranger Things: una actriz denunció a un compañero por acoso

A días del lanzamiento de la 5° temporada , el universo de Stranger Things quedó sacudido por un fuerte enfrentamiento entre dos de sus protagonistas. Millie Bobby Brown , la actriz que hace de Eleven en la serie de Netflix , habría presentado ante los productores una denuncia por presunto acoso psicológico e intimidación contra su colega David Harbour.

Este último es el encargado de interpretar a Jim Hopper , su figura paterna dentro de la historia. De acuerdo con el diario británico Daily Mail, Millie Bobby Brown habría presentado una denuncia compuesta por “varias páginas” de acusaciones formuladas antes del inicio del rodaje de la quinta y última temporada de la serie.

Aunque no trascendieron los detalles de cada reclamo, la información indica que ninguno de ellos tiene connotación sexual , sino que estarían vinculados a episodios de maltrato verbal.

La actriz, que interpreta a Eleven en la reconocida serie de Netflix, hizo que el gigante del streaming abriera una investigación interna antes de grabar la última temporada, que saldrá en diciembre.

La denuncia de la actriz de 21 años , quien recientemente se convirtió en madre adoptiva junto a su esposo Jake Bongiovi , habría originado una investigación interna que se extendió durante varios meses , según reveló una fuente citada por Page Six.

Tanto Netflix como los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de la producción, y los representantes de ambos intérpretes fueron consultados por distintos medios, pero prefirieron no hacer comentarios sobre el tema por el momento.

Un vínculo que fue creciendo en la historia de Stranger Things

Cabe remarcar que la conexión entre Millie Bobby Brown y David Harbour siempre fue fundamental para el crecimiento narrativo de Stranger Things. El actor, de 49 años, interpreta a Jim Hopper, el jefe de policía que asume el rol de figura paterna para Eleven.

Esa dinámica, construida entre momentos de afecto y conflictos, se transformó en uno de los pilares emocionales de la serie. Por ese motivo, la difusión de una denuncia formal por acoso psicológico y maltrato causó asombro entre los fanáticos y generó dudas sobre la veracidad de su relación fuera del set.

El surgimiento de una disputa de esta magnitud entre dos figuras centrales de la serie genera un debate más amplio acerca de las relaciones de poder en los sets de filmación, sobre todo en aquellas producciones que se extienden durante años y reúnen a intérpretes de diferentes edades, desde adultos hasta menores.

Si bien no existen denuncias judiciales ni se difundieron detalles concretos sobre los hechos, el simple hecho de que se haya impulsado una investigación interna evidencia la inquietud de Netflix frente al caso.

Lo que se sabe de la quinta temporada y del regreso de Stranger Things

La filtración de la denuncia coincidió con el momento de mayor expectativa por el estreno de la quinta y última entrega de Stranger Things. Netflix confirmó que estos capítulos pondrán fin a la historia iniciada en 2016, la misma que catapultó a sus jóvenes intérpretes a la fama internacional.

El primer tráiler oficial, lanzado esta semana, muestra a Eleven enfrentando su destino final en Hawkins, mientras sus amigos intentan frenar el avance del “Upside Down”. Los hermanos Duffer anticiparon que esta temporada, con estreno previsto para el 31 de diciembre, tendrá un tono más sombrío y emocional, con episodios más largos y una narrativa de cierre definitiva.

El reparto principal volverá prácticamente en su totalidad, con Winona Ryder, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Sadie Sink y Joe Keery confirmados en sus respectivos roles. A ellos se incorporarán nuevos intérpretes y algunos personajes que regresan desde temporadas anteriores.

A pesar de la supuesta disputa entre Millie Bobby Brown y David Harbour, todo apunta a que ambos cumplirán con sus obligaciones profesionales, por lo que el conflicto no tendría impacto en el desarrollo de la última temporada.