Qué día se podrá ver mejor al cometa 3I/ATLAS y cómo se lo podrá ver

Fue detectado el 1 de julio de 2025 por el sistema ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) en Chile. Su trayectoria reveló que proviene de fuera del Sistema Solar. (NASA, ESA, David Jewitt (UCLA); Image Processing: Joseph DePasquale (STScI))

31/ATLAS se clasifica como una pieza interestelar y es la tercera de su tipo confirmado en tránsito por el sistema solar. Su trayectoria registrada indica que su paso será temporal porque no está ligado gravitacionalmente al Sol. (Gemini|Expansión)

El cometa 3I/ATLAS irrumpió en el cielo y en el debate científico con una fuerza pocas veces vista . Fue detectado por primera vez el 1 de julio de 2025 desde Chile por el super telescopio Atlas, este objeto viaja por el Sistema Solar a unos 60 kilómetros por segundo, una velocidad que desafía toda intuición.

En su recorrida, ayer se registró el paso por el Sol y marcó el punto de mayor brillo en su trayectoria. Ahora se dirige a su encuentro más próximo con la Tierra, previsto para el 19 de diciembre, cuando pasará a unos 270 millones de kilómetros . En esto se debe hacer una aclaración, ya que solo podrá ser visto con grandes telescopios como el que lo descubrió.

Aunque no representa peligro alguno, su presencia encendió la curiosidad y la polémica. Se trata del tercer visitante interestelar registrado en la historia de la astronomía, y todo indica que proviene de otra estrella.

No . 3I/ATLAS es muy tenue, no se espera que supere magnitud 11–12 , por lo que no será visible a ojo desnudo ni con binoculares ; requiere telescopios medianos/grandes y cielos muy oscuros.

¿Cuándo y hacia dónde mirar?

Tras el perihelio, el cometa vuelve a ser observable antes del amanecer de noviembre; se ubica en Virgo y en diciembre se moverá hacia Leo, bajo en el cielo del Este. Las mejores chances son en la madrugada, con telescopio y aumentos moderados.

Claves rápidas para intentarlo

Elegí madrugada con cielo despejado y sin Luna.

2) Apuntá hacia Virgo en noviembre y Leo en diciembre.

3) Usá telescopio de 20 cm de apertura o mayor, o astrofotografía de larga exposición.

4) Guiate con cartas en vivo de sitios especializados.

Por qué es importante

Al ser interestelar, 3I/ATLAS trae material formado fuera de nuestro vecindario y es objeto de campañas de observación desde Tierra y sondas espaciales por su alto valor científico.

Desde su hallazgo, el 3I/ATLAS puso en jaque varias certezas sobre cómo deberían comportarse los cometas. Su forma, su cola, su composición y su trayectoria no encajan en los modelos conocidos.

El fenómeno comenzó a tomar forma cuando el sistema de telescopios ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), con base en Chile, captó una luz débil cruzando el firmamento con un movimiento inusual. En pocas horas, los astrónomos confirmaron lo que parecía imposible: el objeto no pertenecía al Sistema Solar. Desde entonces, observatorios de todo el mundo siguen su recorrido con una mezcla de asombro y cautela.