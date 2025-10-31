viernes 31 de octubre de 2025

31 de octubre de 2025 - 15:37
Ciencia.

Qué día se podrá ver mejor al cometa 3I/ATLAS y cómo se lo podrá ver

El cometa 3I/ATLAS hará su mayor acercamiento a la Tierra el 19 de diciembre de 2025, a unos 270 millones de km. Solo podrá ser visto con grandes telescopios.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
31/ATLAS se clasifica como una pieza interestelar y es la tercera de su tipo confirmado en tránsito por el sistema solar. Su trayectoria registrada indica que su paso será temporal porque no está ligado gravitacionalmente al Sol. (Gemini|Expansión)

31/ATLAS se clasifica como una pieza interestelar y es la tercera de su tipo confirmado en tránsito por el sistema solar. Su trayectoria registrada indica que su paso será temporal porque no está ligado gravitacionalmente al Sol. (Gemini|Expansión)

Fue detectado el 1 de julio de 2025 por el sistema ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) en Chile. Su trayectoria reveló que proviene de fuera del Sistema Solar. (NASA, ESA, David Jewitt (UCLA); Image Processing: Joseph DePasquale (STScI))

Fue detectado el 1 de julio de 2025 por el sistema ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) en Chile. Su trayectoria reveló que proviene de fuera del Sistema Solar. (NASA, ESA, David Jewitt (UCLA); Image Processing: Joseph DePasquale (STScI))

En su recorrida, ayer se registró el paso por el Sol y marcó el punto de mayor brillo en su trayectoria. Ahora se dirige a su encuentro más próximo con la Tierra, previsto para el 19 de diciembre, cuando pasará a unos 270 millones de kilómetros. En esto se debe hacer una aclaración, ya que solo podrá ser visto con grandes telescopios como el que lo descubrió.

Aunque no representa peligro alguno, su presencia encendió la curiosidad y la polémica. Se trata del tercer visitante interestelar registrado en la historia de la astronomía, y todo indica que proviene de otra estrella.

¿Se podrá ver a simple vista?

No. 3I/ATLAS es muy tenue, no se espera que supere magnitud 11–12, por lo que no será visible a ojo desnudo ni con binoculares; requiere telescopios medianos/grandes y cielos muy oscuros.

¿Cuándo y hacia dónde mirar?

Tras el perihelio, el cometa vuelve a ser observable antes del amanecer de noviembre; se ubica en Virgo y en diciembre se moverá hacia Leo, bajo en el cielo del Este. Las mejores chances son en la madrugada, con telescopio y aumentos moderados.

Claves rápidas para intentarlo

  • Elegí madrugada con cielo despejado y sin Luna.

  • 2) Apuntá hacia Virgo en noviembre y Leo en diciembre.

  • 3) Usá telescopio de 20 cm de apertura o mayor, o astrofotografía de larga exposición.

  • 4) Guiate con cartas en vivo de sitios especializados.

Cometa
Fue detectado el 1 de julio de 2025 por el sistema ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) en Chile. Su trayectoria reveló que proviene de fuera del Sistema Solar. (NASA, ESA, David Jewitt (UCLA); Image Processing: Joseph DePasquale (STScI))

Fue detectado el 1 de julio de 2025 por el sistema ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) en Chile. Su trayectoria reveló que proviene de fuera del Sistema Solar. (NASA, ESA, David Jewitt (UCLA); Image Processing: Joseph DePasquale (STScI))

Por qué es importante

Al ser interestelar, 3I/ATLAS trae material formado fuera de nuestro vecindario y es objeto de campañas de observación desde Tierra y sondas espaciales por su alto valor científico.

Desde su hallazgo, el 3I/ATLAS puso en jaque varias certezas sobre cómo deberían comportarse los cometas. Su forma, su cola, su composición y su trayectoria no encajan en los modelos conocidos.

El fenómeno comenzó a tomar forma cuando el sistema de telescopios ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), con base en Chile, captó una luz débil cruzando el firmamento con un movimiento inusual. En pocas horas, los astrónomos confirmaron lo que parecía imposible: el objeto no pertenecía al Sistema Solar. Desde entonces, observatorios de todo el mundo siguen su recorrido con una mezcla de asombro y cautela.

